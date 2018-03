“Cal començar a parlar de pagar per l’aigua el que val realment”

“Cal començar a parlar sobre la tarifació, de pagar per l’aigua el que val realment”, assegura la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana, Elena Cebrián, en una entrevista en vídeo per a eldiario.es amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua, que se celebra el 22 de març. Cebrián recorda que la directiva europea fa necessari “internacionalitzar tots els costos”.

La conscienciació ciutadana amb vista a l’estalvi és fonamental, segons la titular de Medi Ambient, davant d’“una escassetat d’aigua potent” que el canvi climàtic accentuarà. “La qüestió de l’aigua és tan important que cal aconseguir solucions de consens, tècniques, de diàleg per a evitar guerres de l’aigua”, adverteix Cebrián, que destaca el dessalatge com una tecnologia eficaç. “A Alacant es beu a hores d’ara gràcies a la dessaladora de Torrevella”, comenta.

Transvasaments com el Tajo-Segura, assenyala, són infraestructures “de fa 20 anys que no responen a la realitat actual”. Pel que fa al Xúquer-Vinalopó, indica que “no està a tota la seua capacitat perquè falten inversions del Ministeri que no s’han fet”.

Segons l’opinió de Cebrián, “fins ara el focus s’ha posat en la política d’oferta i cal anar a una política de demanda, sobre com usem l’aigua”.

La consellera adverteix, en parlar del decret del Govern d’Espanya contra la sequera, que “no cal donar respostes conjunturals a un problema estructural”.