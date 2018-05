Les Corts retiraran el quadre i la placa en honor a Milagrosa Martínez, condemnada a nou anys de presó per Fitur

Les Corts Valencianes retiraran el quadre de l'expresidenta de la cambra Milagrosa Martínez, condemnada a nou anys de presó en Gürtel per les irragularidades en la contractació de l'expositor de la Comunitat Valenciana en Fitur, del saló Daurat del parlament valencià així com també la placa commemorativa de la inauguració de l'edifici dels grups parlamentaris. Així ho ha decidit aquest dimarts per unanimitat la mesa de las Corts a proposta del president Enric Morera.

Aquesta decisió es produeix tan sols uns dies després de l'ingrés de la també exconsellera de Turisme i exalcaldesa de Novelda en la presó alacantina de Villena per a complir la sentència que va ser ratificada fa unes setmanes pel Tribunal Suprem, un acte que incloïa una multa de 5.000 euros per suborn passiu i el lliurament d'un rellotge marca Hublot que, de no retornar, suposaria l'embargament de 2.400 euros més.

El TSJ valencià va condemnar a penes que oscil·len entre els tres i els tretze anys de presó (les principals condemnes van ser de 13 anys Francisco Correa, 13 anys i tres mesos Pablo Crespo, 12 anys i tres mesos per a Álvaro Pérez 'El Bigotes' o els nou anys a Martínez) als onze acusats d'amañar contractes entre la Conselleria de Turisme i la trama corrupta Gürtel per a Fitur entre 2005 i 2009.

Al febrer de 2017, les Corts van decidir no retirar ni el quadre ni la placa fins que no hi haguera sentència ferma. Aquesta decisió es va produir en compliment d'una resolució d'octubre de 2015, en la qual s'estableix que la retirada dels homenatges s'ha de produir quan existisca sentència ferma per casos de corrupció.