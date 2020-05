La llei valenciana contra la ludopatia que tem la patronal del joc: control de l’accés, la publicitat i la distància dels col·legis i sense crèdits a jugadors

Els locals de joc a la Comunitat Valenciana no tindran publicitat, ni sales de fumadors, hauran d’estar aïllats d’altres establiments similars i a 850 metres de distància de centres educatius. No podran donar crèdits ràpids als jugadors, hauran de controlar l’accés i tindre visible la informació sobre la ludopatia. Els bars, de la seua banda, hauran de tindre les escurabutxaques controlades per un comandament a distància similar al de les màquines de tabac. S’acabarà la barra lliure.

La llei valenciana del joc i prevenció de la ludopatia, que previsiblement aprovaran les Corts Valencianes dijous que ve, inquieta la patronal del sector i a les seues associacions satèl·lit creades fa poc. Els portaveus dels grups parlamentaris han debatut 241 esmenes en total per a una llei complexa que ha despertat la ira patronal en plena desescalada del confinament per la pandèmia de la COVID-19.

La geografia valenciana s’ha vist en els últims anys poblada per una oferta abundant de locals d’apostes. Entre el 2013 i el 2019 les sales de joc han augmentat de 250 a 518, en molts casos situades a poca distància de centres educatius. Així, el recent Informe sobre Addiccions Comportamentals, elaborat per l’Observatori Espanyol contra les Drogues i les Addiccions, conclou que el 4,7% dels estudiants espanyols presentarien un possible joc problemàtic (7,6% en homes i 2% en dones).

La nova llei (l’anterior data del 1988) estableix per als locals de joc una distància mínima de 850 metres “en el trajecte per als vianants més curt per vial de domini públic” a centres educatius. La mesura, si finalment s’aprova, suposaria la màxima restricció que s’ha regulat fins ara a Espanya, per a espant de la patronal del joc i del Partit Popular, Ciutadans i Vox.

El text legislatiu pretén, així, “reduir l’exposició de les persones menors d’edat –en particular, adolescents– a l’oferta de joc –especialment, les apostes esportives– en els seus itineraris diaris d’assistència als centres educatius, i amb això la normalització d’aquests establiments com a models d’oci”, indica l’exposició de motius que han pactat els partits del Pacte del Botànic (PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem) en una esmena d’aproximació.

A més també prohibeix obrir sales de joc i locals específics d’apostes en els espais que la Llei de serveis socials inclusius defineix com a “vulnerables” (“els que per les seues característiques urbanístiques/residencials, socials, laborals o econòmiques, necessiten una actuació integral”).

Els establiments de bingo, sales de joc i cases d’apostes hauran de mantindre una distància mínima entre si de 500 metres per reduir-ne la “concentració espacial” en enclavaments urbans. A més, quedarà prohibida la concessió de crèdits, bonificacions o assistència financera als jugadors.

Els locals de joc hauran de tindre fulls informatius sobre recursos contra la ludopatia i la publicitat en l’exterior del local o en mitjans de comunicació públics queda prohibida. A més, la Generalitat Valenciana restringirà la publicitat, la promoció o els patrocinis del joc en l’àmbit de les seues competències.

El text regula el Registre de Persones Excloses d’Accés al Joc a la Comunitat Valenciana i obliga a mantindre un control en tots els locals de joc. Les sales de joc tindran un termini de sis mesos per a fer les obres necessàries per al control d’accés.

La llei valenciana del joc i prevenció de la ludopatia prohibeix la instal·lació de màquines de joc en terrasses, vies públiques o en les zones exteriors d’establiments d’hostaleria. Aquests locals només podran tindre dues màquines de joc tipus B (escurabutxaques) i hauran d’incorporar un sistema d’activació i desactivació per control remot, similar al de les màquines de tabac, sota la responsabilitat del personal encarregat del local. L’escurabutxaques, a més, no podrà emetre sons o llums durant el temps en què no estiga utilitzant-se.

La llei també elimina la possibilitat d’instal·lar noves màquines auxiliars d’apostes, llevat dels establiments que estiguen en el període de vigència de les autoritzacions concedides abans de l’aprovació del text. Els locals que incomplisquen la nova normativa en matèria de màquines de joc tipus B tindran un termini d’un any per a adaptar-s’hi.

Capçalera d’una manifestació contra les cases d’apostes a Madrid. MARIO ESCRIBANO

No hi haurà autoritzacions noves per a instal·lar màquines escurabutxaques en un període màxim de cinc anys des de l’entrada en vigor de la llei. La proliferació d’aquesta mena de màquines i l’augment de l’addicció al joc “aconsella l’establiment d’una suspensió temporal d’autoritzacions noves”, assenyala l’exposició de motius consensuada pels partits del Botànic.

Encara que la mesura “no serà aplicable en els casos en què calga un canvi d’emplaçament de l’establiment de joc per complir amb el requisit de distància”. Així doncs, assenyala el text, “possibilita la renovació d’autoritzacions dels establiments de joc i la continuïtat de la seua activitat”.

Els establiments de joc tampoc podran habilitar espais per a fumar o clubs de fumadors. Els casinos tindran un número màxim de dues sales apèndix (una possibilitat que el Govern autonòmic del Partit Popular va servir en safata al sector). La nova regulació dels casinos de joc suprimeix les limitacions de les autoritzacions que una mateixa empresa pot tindre en tot el territori valencià.

La Generalitat centralitza a partir d’ara el control del joc a través de dos òrgans. La Comissió del Joc, de caràcter consultiu, comptarà amb la participació de sindicats i patronals del sector i amb associacions per a la prevenció de la ludopatia, el Consell de la Joventut o organismes d’investigació universitària.

D’altra banda, la Comissió Tècnica de Coordinació Interadministrativa, que inclou la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, s’encarregarà d’elaborar, en el termini d’un any, i dur a terme el seguiment de l’Estratègia Valenciana Integral de Prevenció i Tractament del Joc Patològic.

La llei també regula la tributació del sector i introdueix una altra exempció a les rifes, tómboles o combinacions aleatòries amb “arrelament popular” o que siguen de “caràcter tradicional”. A més, també legalitza la situació de les apostes en la pilota valenciana amb un sistema provisional que “permeta un cert control”.