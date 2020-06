Fallece por COVID-19 un técnico de emergencias sanitarias de Ambuibérica en Segovia

Un técnico de emergencias sanitarias de Ambuibérica que trabajaba en Segovia ha fallecido este lunes por CVOID-19, según ha informado la empresa, concesionaria del transporte sanitario en Castilla y León, que ha lamentado "profundamente" la muerte del empleado.

El técnico, de 63 años y con más de 25 trabajando en Ambuibérica, llevaba 45 días enfermo y permanecía ingresado en el Hospital Clínico de Valladolid, donde finalmente ha fallecido.

Ambuibérica, en un comunicado, ha expresado su "más profundo pesar" por el fallecimiento, ha trasladado el pésame a la familia y se ha puesto a su entera disposición "para todos aquellos trámites que, en estos momentos de dolor, sean precisos".

De igual modo, la empresa ha comunicado al conjunto de los empleados la pérdida de este "querido compañero, cuya dedicación y entrega durante más de 25 años al servicio de los demás fue siempre ejemplar", y ha abierto un espacio digital para recibir las muestras de afecto y los mensajes de condolencia de la plantilla, que posteriormente hará llegar a la familia.

Los vehículos de Ambuibérica en Segovia lucen este lunes crespones negros en recuerdo de este trabajador y este martes, 9 de junio, a las 10.00 horas, se oficiará un oficio religioso en su honor.

"Un excelente compañero y una persona aun mejor"

El sindicato CGT ha comunicado también el fallecimiento de su compañero, "un excelente compañero y una persona aun mejor". A través de Facebook, el sindicato ha criticado a aquellos "que no vacilan en escatimar los medios y medidas de protección, que quizás hubieran salvado la vida de este trabajador, que se ríen de nuestro empeño en realizar nuestra labor convenientemente protegidos y que aun hoy intentan, por la vía judicial y mediante chantajes y amenazas patronales, que no se adopten las medidas necesarias para evitar estas tragedias". "Hay que preservar el margen de beneficios, quien caiga, no es importante", ha reprochado el sindicato.

"Descansa en paz compañero, tu recuerdo permanecerá siempre con nosotros", añade CGT, que carga de nuevo contra los políticos "que propician que semejante podredumbre siga lucrándose llevando tan necesario servicio y dejando en la más absoluta indefensión a trabajadores y pacientes".

"Mañana enterraremos con gran pesar a esta magnífica persona pero nos hubiera gustado que él siguiera con nosotros/as y acudir al entierro de quienes, día a día, muerte a muerte, se empeñan en hacer mas miserable nuestra vida, el sentimiento sería muy diferente", afea.