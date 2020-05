El PSOE reprocha el "cambio de criterio y las incoherencias" de la Junta de Castilla y León con respecto a la desescalada

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Luis Tudanca, ha reprochado este lunes el "cambio de criterio y las incoherencias" de la Junta con respecto a la desescalada, después de que el domingo el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, afirmara que pedirán el cambio de fase para toda la autonomía el próximo 25 de mayo.

El líder socialista ha mostrado su "más absoluta decepción" ante las palabras del presidente autonómico, que le han otorgado "una enorme inquietud e inseguridad". Sobre todo, cuando está "en contra de la propia opinión de la consejera de Sanidad", ha criticado Tudanca después de que Verónica Casado haya asegurado que no se siente "cómoda del todo" al anunciar el paso a la fase 1 una semana antes. "Algo está pasando para que no compartan el criterio para pasar de fase en Castilla y León", ha afirmado.

"¿Cómo sabe el presidente de la Junta ocho días antes si vamos a cumplir esos criterios sanitarios? Es muy difícil de entender, salvo que el criterio no sea sanitario", ha advertido Tudanca. "Mañueco está atendiendo más los criterios políticos. Da la sensación de que por primera vez en dos meses, Castilla y León está utilizando la estrategia de Ayuso, y no la que estaba teniendo aquí, que estaba funcionando muy bien", ha advertido.

Tudanca se ha informado que le gustaría saber "quién está detrás del cambio de criterios del presidente de la Junta". "El viernes, los criterios eran unos y después de la reunión con Pablo Casado, los criterios son otros", ha enunciado, tres o cuatro días después de presentar la lista de 42 zonas básicas de salud, "toda la Comunidad sufre una mejoría que nos permite avanzar todos juntos".

"No se puede ser la primera Comunidad en pedir el estado de alarma y de repente el sábado cambiar de criterio y afirmar que apoya el plan alternativo de Pablo Casado porque le llama desde Génova", ha afeado Tudanca en una rueda de prensa telemática tras la reunión del Consejo Territorial del PSOE. "No podemos compartir la incoherencia, la hipocresía y el cambio de criterio", ha remachado.

Luis Tudanca ha valorado positivamente el criterio "muy restrictivo y prudente" de la Junta de Castilla y León y su apuesta por las Zonas Básicas de Salud hasta ahora. "En apenas dos días pasamos de solo algunas zonas medio rural al pase completo de toda la Comunidad. Alguien debería explicar este cambio de criterio cuando la propia consejera de Sanidad dice que no se siente cómoda", ha afeado.

El líder socialista, que ha manifestado su "voluntad" por mantener un pacto de Comunidad, ha rechazado la "estrategia enloquecida" de Pablo Casado. "Hemos sido responsables incluso cuando hemos visto el coste económico y social que va a conllevar. Queremos apoyar la postura de la Comunidad, pero si este gobierno de la Junta tiene cada día una postura diferente, no podemos apoyarlo", ha advertido Tudanca, quien también ha cargado contra Mañueco: "No se puede estar en misa y repicando, no se puede jugar a dos barajas, porque pone en riesgo la salud de los castellanos y los leoneses".

Tudanca ve "irresponsable y desleal" que la Junta de Castilla y León 'venda' el cambio de fase "como un guiño a los sectores económicos y empresariales". El secretario socialista ha instado a mejorar la situación epidemiológica y sanitaria y se ha preguntado si provincias como Segovia o Soria, muy golpeadas por el virus, cuentan con mayores recursos o trabajadores que justifiquen esta "actitud prudente, sensata y comedida" que ha mantenido la Junta de Castilla y León. "Debería explicarlo en presidente de la Junta. Necesitamos fortalecer nuestra Sanidad con medios humanos y recursos", ha instado Tudanca.

Manifestaciones de 'irresponsables'

El secretario autonómico socialista ha reprochado la "irresponsabilidad" de los manifestantes "de extrema derecha" con el resto de la población que sí asume las restricciones de movilidad. Se ha mostrado preocupado por la "polarización y crispación" que estas protestas están generado y ha censurado que responsables políticos "desautoricen" a los responsables sanitarios y políticos del Gobierno porque provoca que algunas personas se "relajen" y el confinamiento "pierda su efectividad".

Tudanca ha esperado que las movilizaciones en varias ciudades de Castilla y León no haya "influido" en la Junta para anunciar el cambio de fase y ha pedido que tome una posición ante estas protestas. "O se está con las manifestaciones responsables de la extrema derecha o está con aquellos que defienden el derecho a la manifestación, pero hay que primar el derecho a la seguridad y la salud", ha instado. "No se puede dar la razón a todo el mundo, hay que posicionarse a favor de que primen los criterios sanitarios o los políticos y partidistas que te indican desde Génova", ha rematado.