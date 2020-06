Bulos que vuelven con el Ingreso Mínimo Vital para desinformar contra la población inmigrante

Con la aprobación y publicación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) el 1 de junio en el BOE han vuelto a difundirse viejos bulos que intentan desinformar sobre las personas inmigrantes a través de la idea de que se quedan con los recursos y las ayudas estatales. También con ideas que hacen creer que son una amenaza.

En los últimos días ha vuelto a circular por WhatsApp un vídeo que ya se compartió durante las últimas elecciones generales y que afirma que se ha manipulado el censo para incluir a inmigrantes "ilegales" y que se ha nacionalizado a 106.000 personas extranjeras. Ahora se difunde vinculado al Ingreso Mínimo Vital. También vuelve el bulo de que todos los extranjeros menores de 23 años que lleguen a España cobran 664€ sólo por el hecho de ser extranjeros, menores de 23 años y no tener trabajo. Desinformaciones que mezclan cifras y prestaciones para atacar a la población inmigrante en nuestro país aprovechando el Ingreso Mínimo Vital.

No hay ni 200.000 ni 106.000 "nuevos españolitos" para poder votar en las próximas elecciones generales como se dice en un vídeo, ni tampoco está relacionado con el IMV

¡Alerta!, ¡Alerta! Ha habido una manipulación descarada del censo", comienza un vídeo que afirma que se ha incluido en el censo a miles de inmigrantes y que se difunde vinculado al IMV. Desde que se aprobara esta prestación y, como ya os contamos, se han difundido bulos que tratan de hacer creer que todos los inmigrantes pueden acceder a esta ayuda. Además, este vídeo se mueve ahora haciendo creer que este supuesto aumento del censo tiene algo que ver con el acceso al Ingreso Mínimo Vital, pero nada que ver.

Este vídeo en el que se dan cifras falsas de nuevos censados y se compara también con cifras falsas de llegadas irregulares ya se difundió en las últimas elecciones generales para hacer creer que tenía algo que ver con esos comicios. Era un bulo antes y también ahora.

En el vídeo una señora asegura que el censo ha crecido en 200.000 personas y después da a entender que los inmigrantes que han llegado a España irregularmente en el último año han recibido la nacionalidad para poder votar, afirmando que serían 106.000 "nuevos españolitos", refiriéndose a personas nacionalizadas. Se refiere al censo electoral para votar en las últimas elecciones, el 10 de noviembre de 2019. El censo electoral para votar en las últimas elecciones se cerró en julio de 2019 y el número de españoles nacionalizados desde enero hasta julio de 2019 no fue 106.000 como afirma el vídeo que ahora circula, sino 32.279, según datos aportados por el Ministerio de Justicia.

Tampoco el crecimiento del censo se debió principalmente a los "nuevos españolitos", como afirma el vídeo. Tal y como indican en el INE, el crecimiento del Censo Electoral de españoles residentes en España (CER) se debió principalmente "a los jóvenes que han cumplido la mayoría de edad desde la anterior votación". En total, a fecha de 26 de septiembre de 2019 el número de electores del CER era de 34.872.049.

En el vídeo la mujer se pregunta cuántos "ilegales" entraron en el último año en España y muestra su sorpresa cuando dice: "¡impresionante la cantidad de gente que se ha hecho española desde solo enero!". Relaciona los supuestas llegadas de inmigrantes "ilegales" desde enero hasta octubre de 2019 con el aumento del censo en cada comunidad autónoma. Pero no hay pruebas de que llegaran 106.300 "inmigrantes ilegales" ni desde enero hasta octubre de 2019, fechas a las que se referiría el vídeo cuando se difundió el año pasado, ni en todo el año 2019.

El número de llegadas irregulares en ese año según los datos del Ministerio del Interior es de 26.168, por lo que la cifra que da es falsa. Además, estas 26.168 personas llegadas de manera irregular tampoco podrían acceder automáticamente a la nacionalidad. Para que todos estos inmigrantes en situación irregular puedan obtener la nacionalidad primero deben regularizar su situación en España. Y, además, deben acreditar que no tiene antecedentes penales ni en su país de origen ni en España y superar pruebas de idioma y cultura general, entre otros requisitos. El extranjero debe residir como norma general unos 10 años de manera regular en el país para poder optar a la nacionalidad. Tampoco estas 26.000 personas podrían acceder al Ingreso Mínimo Vital ya que, como os contamos, para acceder a esta ayuda deben residir de manera regular en España durante al menos un año.

No se ofrece una paga de 664 euros mensuales a todo extranjero menor de 23 años que llegue a nuestro país y no tenga trabajo

En la desinformación sobre prestaciones y personas inmigrantes es muy común que se mezclen tipos de ayuda y que se hagan pasar unas por otras dependiendo del momento. Esto es lo que sucede con la cadena de WhatsApp que afirma que todos los menores de 23 años que lleguen a España recibirán una paga de 664 euros y que ahora vuelve relacionándose con el IMV.

Es un bulo: a ningún menor de 23 años "que llegue a nuestro país y no tenga trabajo" se le ofrece 664 euros por el hecho de tener menos de 23 años, sea extranjero y no tenga trabajo, como afirma esta cadena. Esta cifra de 664 euros corresponde a una ayuda otorgada por la Generalitat de Catalunya (y no de manera general en toda España) y no tiene nada que ver con el Ingreso Mínimo Vital, como se está haciendo creer ahora.

Esta prestación es sólo para menores españoles o extranjeros que hayan sido tutelados por la administración catalana cuando eran menores de edad, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos. Además, esta ayuda, que existe en Catalunya desde 2006, no es exclusiva para ex menores extranjeros no acompañados (MENAS) sino que son para "jóvenes extutelados" por la administración que ya han cumplido la mayoría de edad.

Como señala el informe de estadística mensual de abril 2020 del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat de Cataluña del que depende esta prestación, entre los 8.747 menores que se han beneficiado de ella la mayoría (57,5%) eran españoles. Por otro lado, la cifra de jóvenes que accedieron a las ayudas tras cumplir los 18 años fue de 2.968, pero este último dato no está desglosado por nacionalidad. Por lo tanto no es una ayuda que esté relacionada con el IMV como se está haciendo creer u otorgada a nivel estatal y para "todo extranjero menor de 23 años que llegue a nuestro país y no tenga trabajo" como afirma la cadena de WhatsApp.

Las pegatinas de "nosotros llegamos en patera pero vosotros os largaréis de aquí nadando" vuelven a hacerse pasar como reales y relacionadas con el IMV

La desinformación contra la población inmigrante no solo ha vuelto en forma de cifras y datos desactualizados que nada tienen que ver con el Ingreso Mínimo Vital. También esta semana ha vuelto a difundirse como real y actual una imagen de una pegatina que dice "nosotros llegamos en patera pero vosotros os largaréis de aquí nadando" y que se hace pasar por carteles puestos por personas extranjeras.

Sin embargo, se trata de un bulo viejo: estas pegatinas que supuestamente aparecieron en lugares como Badalona (Barcelona) o Parla (Madrid), fueron creadas y distribuidas por el partido Democracia Nacional y no por personas inmigrantes.

Además, tampoco es actual sino que es una acción llevada a cabo por esa formación entre 2006 y 2007 en la que pidieron a simpatizantes que colaboraran "con los gastos de edición" de las pegatinas. Una de estas pegatinas tenía el texto de la imagen que ahora se difunde y, como indicaban en su web, estas también irían firmadas por el partido "pero con un tipo de fuente arábigo" con tal de "llamar la atención de la ciudadanía por el problema". Por lo tanto estas pegatinas no están creadas por personas inmigrantes ni son actuales ni tienen nada que ver con el Ingreso Mínimo Vital, como se está intentando hacer creer.

*Este artículo forma parte de Maldita Migración, un proyecto de Maldita.es en colaboración con eldiario.es y el apoyo de Oxfam Intermón.