Calviño, sobre los coronabonos: "Lo importante es que haya una respuesta europea conjunta que apoye la liquidez de los Estados y las empresas"

Es la tercera reunión consecutiva de los ministros de Finanzas de la zona euro. En las dos anteriores, se diagnosticó que el golpe del coronavirus sería demoledor para la economía de la Unión Europea. Pero en ninguno se adoptaron respuestas conjuntas ambiciosas.

Este martes la reunión se produce 48 horas antes de una cumbre de líderes de la UE destinada a tomar decisiones –al menos es lo previsto–, y 24 horas después de que los 27 aprobaran la propuesta de la Comisión Europea de activar la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad durante 2020 para dar barra libre al gasto público.

"España defiende una respuesta europea", ha dicho la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, antes de la videoconferencia del Eurogrupo, "con todos los instrumentos disponibles. Una respuesta contundente a la altura de las circunstancias: es el momento de Europa, la crisis es simétrica y, por tanto, la respuesta no puede ser de un país, sino conjunta".

En este sentido, Calviño cree que deben "articularse respuestas a través de todas las instituciones: el presupuesto de la UE, el BCE, el Banco Europeo de Inversiones, el Mecanismo de Estabilidad (MEDE)... Nosotros apoyamos las soluciones más ambiciosas, con los instrumentos que tenemos para afrontar juntos esta situación excepcional".

"España insiste en que los instrumentos se activen, con flexibilidad y liquidez efectiva lo antes posible", ha afirmado Calviño, "y que se presentación cuando antes el reaseguro europeo de desempleo".

Según Calviño, "el BEI debe jugar un papel como fondo de garantía reforzada y apoyo a las acciones nacionales para liquidez de las empresas". En todo caso, "hace falta una respuesta fiscal coordinada".

Además, la vicepresidenta ha afirmado que hay "que trabajar en un plan Marshall, un plan para que Europa disponga de un programa de acción para que la economía se recupere. Cuanto antes recuperemos la actividad económica, evitemos daños estructurales".

"La acción del BCE ha sido adecuada y oportuna", ha dicho Calviño, "hará todo lo necesario para dar estabilidad a los mercados de deuda y al euro. Pero es necesario buscar otros instrumentos fiscales sin cerrar ninguna opción".

Entre esas opciones, también está el marco financiero plurianual –MFF–, el presupuesto de la UE para 2021-2027, "que nos pueda dar una base de financiación para las reformas e inversiones para que la zona euro se recupere".

En cuanto a las perspectivas económicas españolas, la vicepresidenta ha afirmado: "Es pronto para hacer estimaciones, estas medidas de contención se están siguiendo por la población española. Están teniendo un impacto económico muy significativo. todos los indicadores y la evolución del mercado de trabajo apuntan a un impacto muy significativo en el mes de marzo, por eso es tan importante que se de una respuesta económica y social, para que haya una base económica que nos permita recuperar la senda de crecimiento y que no haya un impacto estructural como social".

Ante la posibilidad de que el MEDE, el mecanismo de rescate europeo preste dinero de manera condicionada a reformas, Calviño ha sostenido: "Ningún país tiene necesidad de eso, todos los países tienen acceso a los mercados financieros, los mercados de deuda están muy estables. Me sorprende que se inste a la condicionalidad".

"En lo que ha estado trabajando el MEDE", ha explicado Calviño, "es en una línea de financiación especial vinculada al coronavirus, que tenga condicionalidad de coronavirus; una red de seguridad para garantizar la liquidez; un seguro, no de acceso inmediato. Se ha planteado que hubiera una solicitud conjunta. No se ha decidido nada, pero se discutirá".

"España no tiene pensado activar ningún mecanismo extraordinario", ha dicho Calviño. ¿Y qué expectativas tiene? "Que se tomen las medidas en el momento adecuado y dada la gravedad de la situación sanitaria, no hay tiempo que perder. Lo cual no obsta para que se pueda actuar en varias fases".

"Los coronabonos son una ilustración de esa respuesta conjunta para financiar la respuesta económica y social", ha dicho Calviño: "No es necesario que se llame así, sino que se garantice esa respuesta conjunta. Nosotros los hemos defendido, que se emita un título para financiar de forma conjunta las acciones, para que la respuesta sea conjunta y tengamos instrumentos para apoyar las acciones de los Estados, apoyar la liquidez, las empresas de la Unión y los estabilizadores automáticos de los países para que salgamos lo antes posible y lo más fuerte posible".