El Gobierno prevé sacar casi 3.700 millones de la 'hucha de las pensiones' y dejarla con 1.350 millones en 2019

El Ejecutivo prevé tener que sacar de nuevo este año dinero del Fondo de Reserva de las pensiones, la llamada 'hucha de las pensiones', para afrontar el pago de las nóminas de los pensionistas este 2019. El importe que ha presupuestado es de 3.693 millones de euros.

El Fondo de Reserva cuenta en la actualidad con 5.043 millones de euros, respecto a los casi 67.000 millones que llegó a tener en 2011. Con la retirada estimada por el Gobierno socialista la 'hucha de las pensiones' se quedaría en mínimos: 1.350 millones de euros.

Este invierno el Gobierno de Pedro Sánchez retiró por primera vez dinero de la hucha, 3.000 millones, después de que Mariano Rajoy vaciara durante su mandato casi la totalidad de lo ahorrado.

La ministra Magdalena Valerio ha reconocido que su intención es no agotar el Fondo de Reserva. "No me gustaría pasar a la historia como la ministra que agotó la hucha", afirmó el pasado diciembre.

Préstamo a la Seguridad Social de 15.164 millones

Lo acumulado en la 'hucha de las pensiones' no sería suficiente de todos modos para afrontar el abono de las pensiones a lo largo del año, especialmente los meses que el Gobierno abona las pagas extra de verano y Navidad.

El gasto en pensiones se eleva en estos Presupuestos en un 6,2% respecto a las cuentas de 2018, hasta los 153.864 millones de euros, lo que se lleva el 42,1% del gasto consolidado.

Para asegurar su pago, el Tesoro Público volverá a prestar dinero a la Seguridad Social este ejercicio, según queda recogido en los Presupuestos Generales. En concreto, 15.164 millones de euros, como adelantaron fuentes de la Seguridad Social.

El proyecto de Presupuestos también recoge que "se presupuesta por primera vez como aportaciones del Estado una transferencia a la Seguridad Social en apoyo a su sostenibilidad", con un importe de 850 millones de euros. Esta transferencia es la que anunció el viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y que justificó por el mantenimiento de la senda de déficit del 1,3% del PP.

Estas vías complementarias de financiación a lo recaudado a través de las cotizaciones a la Seguridad Social sustentan la revalorización de las pensiones este 2019 del 1,6% de manera general y del 3% en el caso de las mínimas y no contributivas. Además, las pensiones de viudedad de las personas mayores de 65 años, verán incrementada su pensión en 4 puntos hasta alcanzar su cuantía el 60% de la base reguladora.