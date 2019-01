El lado negativo de las buenas cifras de empleo de 2018: siguen la temporalidad y la precariedad

El Gobierno ha difundido este jueves los datos de desempleo de 2018. Se trata de unas cifras positivas de manera global: se vuelven a sobrepasar los 19 millones de afiliados por primera vez desde 2007, hay 563.965 empleados más y 210.484 parados menos. En total, el número de desempleados queda situado en 3,2 millones. Pero un análisis de la letra pequeña no permite caer en el triunfalismo.

Así, de las más de 3,2 millones de personas que quieren trabajar y no pueden, más de un tercio lleva más de dos años en esa situación. Además, la tasa de paro es del 15,3%, casi el doble de la existente en 2007. España sigue siendo el segundo país de la UE con más desempleo, por detrás de Grecia.

Asimismo, el empleo creado sigue siendo de baja calidad y precario. En 2018, nueve de cada diez contratos fue de carácter temporal, y el 36% del total fue a tiempo parcial.

Otro dato negativo: la rotación laboral está en máximos. Se firman muchos contratos, 9 de cada 10 temporales, de muy corta duración que apenas se traducen en empleo. En los nueve primeros meses de 2018, el 40% de los contratos firmados tenían una duración inferior a 1 mes, pero solo el 1% de la población asalariada trabajaba con contratos de duración inferior al mes.

En cuanto a la cobertura de las prestaciones por desempleo, solo seis de cada diez parados registrados perciben alguna prestación económica, cuando en 2010 eran ocho de cada diez. Dentro de este capítulo se detecta además una brecha de género de 11 puntos porcentuales: en noviembre, la tasa de cobertura de las mujeres (55%) es once puntos inferior a la de los hombres (66%).

Aunque la creación de empleo se ha acelerado en el último mes del año, sobre todo por el sector servicios asociado a la Navidad, el Gobierno ya ha advertido de que en enero habrá una caída "brusca" de la afiliación a la Seguridad Social. "No quiero indicar que a partir de ahora estaremos en un terreno feliz, vamos a tener sobresaltos, pero me gustaría transmitir la idea de que a la hora de valorar la situación económica española no caigamos en la tendencia de pensar que estamos abriendo constantemente la puerta del apocalipsis", ha dicho Octavio Granados, secretario de Estado de Seguridad Social.

Además, el crecimiento del empleo y la bajada del paro se ralentizan interanualmente respecto a diciembre de 2017, en línea con la moderación de los datos macroeconómicos. "La evolución es positiva porque hay creación de empleo, pero esto ocurre de forma generalizada en todos los países, por lo que no se debe a las políticas nacionales aplicadas en nuestro país sino que más bien éstas han lastrado la creación de empleo (sin ellas, estaríamos creando más empleo)", opina el economista Eduardo Garzón.

Según UGT, "2018 ha sido un buen año en términos cuantitativos para la creación de empleo y la reducción del paro, pero ha vuelto a evidenciar el aumento de la precariedad laboral". Afirman que "el empleo creado (y buena parte del preexistente) sigue siendo de muy baja calidad y muy precario". "Nada cambiará hasta que, al menos, se reviertan los aspectos centrales de la reforma laboral que aprobó en ese año el gobierno del Partido Popular, que desequilibró nuestro sistema de relaciones laborales en favor de las empresas y allanó el camino al empleo inestable".

También CCOO ve clave la derogación de esta norma. A su juicio, los datos de paro de 2018 muestran "la necesidad de reforzar la Inspección de Trabajo, la conveniencia de abordar en la mesa de diálogo social un plan integral para las personas en paro de larga duración y modificar cuanto antes la reforma laboral de 2012 que ha favorecido el aumento y extensión de la precariedad en nuestro país".