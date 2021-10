El millonario presupuesto del grupo mexicano RLH para renovar el hotel de lujo Villa Magna

El próximo 22 de octubre volverá a abrir sus puertas el hotel de lujo con más solera del madrileño Paseo de la Castellana. El Villa Magna reanudará sus operaciones tras echar el cierre por el coronavirus y por las obras de remodelación que lo han mantenido cerrado en los últimos meses, cuando la industria hotelera ya ha vuelto a recobrar el pulso, aunque a ritmo desigual, tras la pandemia.

Lo hará con un nombre ligeramente diferente, Rosewood Villa Magna, y bajo la propiedad del grupo mexicano RLH Properties que, hace casi tres años, protagonizó la adquisición más cara de un hotel en la capital: 210 millones de euros para gestionar 150 habitaciones.

Entonces pagó el equivalente a 1,4 millones de euros por habitación, dejando al margen restaurantes y zonas comunes -el sector hotelero suele medir la rentabilidad en ingresos por habitación, con el conocido como RevPAR (Revenue Per Available Room) por lo que las estancias se usan como referencia- pero que no han sido el único coste en esta operación corporativa.

El grupo desglosa en sus últimos informes de resultados remitidos al regulador de la bolsa mexicana cuál ha sido el presupuesto con el que ha contado el hotel madrileño para hacer frente a su reforma. En total, más de 19 millones de euros.

Cifra que menciona a través de dos operaciones internas. Por un lado, 7,5 millones para dar soporte a la renovación del hotel. Por otro, una línea de crédito por un importe máximo de 11,8 millones de euros para llevar a cabo el proyecto de reforma y de reposicionamiento del establecimiento, según desglosa en el informe de resultados al cierre del primer semestre del ejercicio.

Deuda con Caixabank y Sabadell

El grupo mexicano RLH tiene entre sus accionistas a grandes inversores mexicanos. Por ejemplo, como copresidentes, ejercen los hermanos Andrés y Felipe Chico Hernández, hijos de Fernando Chico Pardo, que atesora una de las grandes fortunas de México, que la revista 'Forbes' estima en más de 1.600 millones de dólares. Entre sus accionistas, hasta el pasado año, también estaba Allen Sanginés-Krause, el empresario mexicano investigado por pagos opacos al rey emérito.

Además del Villa Magna, en Madrid RLH también es propietario de hotel Bliss -que compró el pasado julio por 115 millones de euros, entre otros, a la familia Martínez-Bordiú- y opera establecimientos como el Four Seasons de México DF o el complejo hotelero Mayakoba, en Riviera Maya, otrora participado por el grupo constructor OHL.

En esa citada información al regulador de la bolsa mexicana, RLH también da detalles sobre su posición de deuda con entidades bancarias españolas. Señala que, el 21 de diciembre de 2018, el Hotel Villa Magna, Caixabank y Sabadell suscribieron un contrato de financiación con garantía hipotecaria sobre los inmuebles del Hotel Villa Magna, el cual tiene como objetivo refinanciar íntegramente la deuda que tenía contratada la compañía. Una garantía hipotecaria a Euribor más 215 puntos básicos, a pagar en 29 pagos semestrales consecutivos, con vencimiento el 1 de marzo de 2033.

Una transferencia de fondos que fue realizada en los primeros días de 2019. "Asimismo, el 31 de enero de 2020 el banco Caixabank aprobó incrementar el importe de la financiación y dar una disposición por 6,89 millones de euros", añade. "A 30 de junio de 2021, el saldo del préstamo es de 82,556 millones de euros", resume.

En el caso del Villa Magna, el grupo mexicano lo opera de forma directa y, por ello, en sus resultados financieros da detalles de lo ocurrido en los últimos meses. Por ejemplo, desglosa que Madrid ha sido una de las capitales donde más ha golpeado la pandemia, "con mayor índice de contagios y muertes en el mundo por coronavirus, lo que impulsó al Gobierno a tomar medidas más estrictas y cerrar toda la industria hotelera y la hostelería de la ciudad, cerrando por ende el Villa Magna", refleja.

Habitaciones de más de 650 euros

En Madrid, el Rosewood Villa Magna tendrá que 'codearse' con una oferta hotelera que en los últimos meses ha crecido por la gama más alta, con la reapertura del Ritz, bajo la cadena Mandarin; y el Four Seasons, a sólo unos metros de la céntrica Puerta del Sol o el .

Tres hoteles que compiten en lujo y en precio. El Rosewood Villa Magna reabre con un precio 'más económico' por habitación, de 650 euros la noche (750 euros, con impuestos), que corresponde al domingo 21 de noviembre, que incluye, además, promoción por reapertura. Sin embargo, la habitación más cara -con capacidad para seis huéspedes- para esa misma noche, alcanza los 9.000 euros, según las tarifas que publica la cadena hotelera

Ese mismo día, el coste por habitación del Mandarin Oriental Ritz parte de los 990 euros, impuestos incluidos; y el Four Seasons, los 700 euros.

El Rosewood VIllamagna, suma casi 30.000 metros cuadrados construidos y otros 7.500, de parcela y, de cara a su reapertura, sigue la misma estrategia que los otros grandes hoteles de lujo, apostar por una oferta gastronómica con el sello de un chef de renombre. En este caso, incluirá el restaurante Amós, del chef Jesús Sánchez, quien ya cuenta con tres estrellas Michelin en el cántabro 'Cenador de Amós' .