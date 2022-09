Más de 55.000 kits escolares para menores en situación vulnerable: la vuelta al cole más solidaria

Septiembre es un mes marcado en rojo para las familias con niños. La vuelta al cole es sinónimo de gasto en material escolar, ropa, matrículas, y preparación de agenda para todo el curso. Es, además, uno de los retos económicos y sociales que más afectan a las familias vulnerables, máxime en un año marcado por la inflación y la subida de precios que ha encarecido nuestro día a día, y donde un gasto extra supone un agujero en la economía familiar.

Estas familias han sufrido de manera colateral en los últimos años las consecuencias económicas y sociales de la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania, una situación de inestabilidad que impacta directamente en los más vulnerables, y dificulta a sus hijos e hijas un acceso normalizado a la educación y a los diferentes recursos y materiales educativos con los que hay que equiparles. Por ello, la Fundación “la Caixa” entrega de nuevo este curso 54.367 kits de material escolar a todos los niños y niñas que forman parte de CaixaProinfancia, a partir de los 6 años

La pobreza en edad escolar

En España, uno de cada tres menores sufre la pobreza infantil, heredada de padres a hijos. Según datos de Save the Children, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión afecta a un 28,3% de los niños y niñas en España, es decir, a 2,2 millones. Esta situación no solo se traduce en una falta de recursos económicos, sino en la dificultad de acceder a los recursos educativos necesarios. Esta realidad se ha visto agravada por la crisis social y económica, afectando a hogares que hasta ahora contaban con una cierta estabilidad y que inesperadamente se han encontrado en circunstancias de mayor dificultad, lo que ha generado que más menores se encuentren en riesgo de vulnerabilidad. Si no se toman medidas urgentes estaremos condenando a las futuras generaciones, privándoles de una formación necesaria para su futuro.

CaixaProinfancia vuelve al cole con estas familias, acompañando a 61.174 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad y a 37.482 familias, apoyándolos en su proceso de aprendizaje y en la creación de su camino hacia un futuro mejor, ofreciendo un soporte socioeducativo a quienes más lo necesitan a través de refuerzo educativo, ocio y tiempo libre, talleres, atención psicológica, logopedia y psicomotricidad, así como equipamiento escolar, gafas y alimentación.

Los packs escolares que la Fundación “la Caixa” dona a estas familias están formados por una mochila y un contenido que varía para cada franja de edad y que puede incluir un estuche —con bolígrafo multicolor, lápiz, goma y sacapuntas—, lápices de colores, rotuladores fluorescentes, una libreta A4, fundas archivador-ecológicas, un juego de reglas, un compás, y una calculadora científica. El material escolar se hace llegar a las familias a través de las más de 400 entidades sociales de todo el país que desarrollan el Programa CaixaProinfancia en sus territorios, con la implicación de centros educativos y de la administración pública.

Por una vuelta al cole con más oportunidades

El programa CaixaProinfancia trabaja desde hace más de 15 años teniendo en cuenta que las condiciones del entorno, como la salud, la organización familiar o la red social influyen directamente sobre los procesos de aprendizaje y la escolarización, de manera que los niños, niñas y adolescentes que viven en contextos vulnerables tienen más dificultad para conseguir el éxito escolar, y con el objetivo de aminorar ese impacto social y económico en el futuro de las familias.

Los servicios de este programa buscan desarrollar en cada participante sus competencias básicas, mejorar los hábitos de estudio, promover la autonomía en el aprendizaje, incrementar las expectativas ante la posibilidad de éxito, e impulsar los resultados académicos o el rendimiento escolar. Con todo ello, también se espera mejorar la autoestima del menor, su empoderamiento, y fortalecer los procesos de socialización e inclusión social para así romper el círculo de la pobreza.