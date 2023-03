B Corp llama a la ciudadanía a votar cada día

El movimiento global B Corp une a las empresas que no sólo aspiran a ser las mejores del mundo, sino sobre todo, las mejores para el mundo. B Corp llegó a España en 2014, y desde entonces no ha dejado de ganar adeptos entre las empresas que buscan transformar la economía para que beneficie a todas las personas y el planeta. Entre sus miembros hay empresas de todo tipo y diferentes sectores. Algunas producen ropa, como Sepiia o Ecoalf; otras venden comida, como Delicious&Sons o Tetérum; fabrican productos, como Rituals o Barner; u ofrecen servicios, como Holaluz o Grupo MásMóvil. Lo que todas tienen en común es que intentan hacerlo sin dañar su entorno. En un mundo cada vez más desigual, se proponen construir, desde sus parcelas, una alternativa. Y lo quieren demostrar logrando un doble propósito: ser rentables, pero también sostenibles en todos los sentidos. Por el camino esperan contar con cómplices entre aquellos consumidores que no quieren que todo siga igual.

“Si entre todos hemos causado estos problemas, no hay ninguna razón para pensar que no los podemos solucionar”, subraya Pablo Sánchez, director ejecutivo de B Lab Spain, la organización sin ánimo de lucro que impulsa B Corp en España. Esta comunidad busca promover un nuevo modelo empresarial y concienciar y empoderar a la ciudadanía a través de las elecciones que hacen en su día a día.

Para ello, promueven una gran alianza entre empresas, comunidades y personas, de cara a crear otra manera más responsable de vivir. Y es que el movimiento B Corp lo forman todas las personas que trabajan, compran, invierten, enseñan y apoyan a las empresas que generan un impacto positivo en la sociedad y en el planeta. Durante este mes de marzo se celebra, bajo el lema #VamosMásAllá, el B Corp Month cuyo objetivo es utilizar la fuerza de la empresa como motor de cambio y concienciar a la ciudadanía sobre los efectos de su consumo.

Sánchez explica que este es un movimiento real y necesario, al que cada día se suman más empresas y ciudadanos. “Nosotros no votamos una vez cada cuatro años, sino cada día a través de nuestras decisiones”, insiste. En este sentido, B Corp es también una herramienta que ayuda a la ciudadanía a identificar a las únicas compañías cuyo impacto social y ambiental, en todos los niveles y procesos de la empresa, está verificado por un organismo independiente. Ninguna empresa B Corp es perfecta, pero todas ellas cumplen con altos estándares de desempeño social y ambiental, transparencia y gobernanza y asumen un compromiso de mejora contínua.

Movilizar e inspirar el poder de la ciudadanía

Los retos que hay por delante son notables. Hoy el 86% de la energía en España aún procede de combustibles fósiles, mientras que mucha gente no puede satisfacer sus necesidades más básicas: una de cada cuatro personas en España está en riesgo de pobreza. Intentando cambiar esta situación, el movimiento B Corp ha decidido este año poner en práctica el lema del B Corp Month —#VamosMásAllá— y pasar de las redes a las calles. Por ese motivo, durante todo el mes de marzo, se impulsan una serie de acciones orientadas a inspirar a la ciudadanía a votar cada día con sus decisiones de compra.

Una de estas acciones la protagoniza el supermercado ecológico Veritas, una B Corp que durante este mes de marzo está animando a la población a formar parte del cambio. Para ello, ha agrupado todos los productos de empresas B Corp en un espacio destacado de sus lineales, destacando —también a través de las pantallas digitales y el hilo musical— el valor social y ambiental que estas compañías generan. El resultado: que sus clientes puedan “ser B”, es decir, consumidores que se preocupan por conocer el camino recorrido por cada producto hasta llegar a su cesta.

En paralelo, el imaginCafé de Barcelona —situado en la calle Pelayo número 11— aloja durante siete días el primer showroom del movimiento B Corp en España. Un espacio abierto al público en el que, de la mano de 25 empresas B Corp, se propone un viaje a través de las decisiones de consumo que tomamos en nuestro día a día. Esta experiencia busca sensibilizar sobre cómo cada elección tiene un impacto directo sobre la sociedad y el planeta: desde la ropa que compramos hasta los planes de ocio que organizamos en nuestro tiempo libre.

Las B Corps: Empresas que predican con el ejemplo

imaginCafé ha sido también el escenario de una mesa redonda entre tres empresas B Corp —imagin, BUFF y Flax&Kale— que han compartido lo que supone formar parte de este movimiento y a qué retos se enfrentan desde sus diferentes sectores: finanzas, moda y alimentación.

Durante la charla, Anna Canela, jefa del área de crecimiento de imagin, ha destacado el impacto positivo que están promoviendo desde esta plataforma de servicios financieros y digitales. Entre ellos, una calculadora de CO2, que permite saber cuántas emisiones genera cada persona con su rutina o la retirada de plásticos del mar que están promoviendo desde su organización. “Tenemos más de cuatro millones de usuarios. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para cambiar aquellos hábitos que muchos de nosotros tenemos interiorizados, pero que sumados, dañan irremediablemente nuestro entorno”, comenta.

Canela añade que la generación más joven observa con lupa cómo se comportan las empresas, y alaba el hecho de encontrarse con “consumidores que exigen, pero que también se exigen a ellos mismos”. Esto promueve que los propios jóvenes elijan formar parte de empresas con las que puedan compartir proyectos y valores comunes, según Canela. En un momento de la charla se menciona una cifra reveladora: el 80% de las personas quiere trabajar en empresas comprometidas.

Por su parte, BUFF es una empresa de Igualada (Barcelona) dedicada a la fabricación de prendas sostenibles para deportes al aire libre. Es sabido que la industria textil tiene grandes retos por delante para reducir su impacto negativo en el medio ambiente a través de su cadena logística, a través de los materiales que usa o dónde localiza la producción. Y BUFF ya ha comenzado a afrontarlos, decidió empezar a formar parte de B Corp hace un par de meses, aunque hace tiempo que ya se sentía parte del movimiento. Según comenta Marta Torner su responsable del área de sostenibilidad.

Torner añade que en los próximos años la regulación europea empujará a las empresas a cambiar hacia la dirección que ellos ya han tomado: “Habrá pasaportes digitales de producto, y eso es muy positivo. En un futuro podremos saber de dónde vienen las materias primas con las que se ha hecho el producto y habrá más trazabilidad”.

Flax&Kale es un restaurante de comida saludable con orígenes en Lleida y sede en Barcelona. Mar Barri es la responsable de sostenibilidad del grupo, y explica la importancia que ha tenido para ellos el hecho de formar parte de la comunidad de empresas B Corp. Buscar ser ético mientras se hacen negocios “tiene sus retos y frustraciones”, comenta Barri, quien señala que a veces les llega a parecer que van a contracorriente, pero que aún así, formar parte de este camino es algo “bonito”. La alimentación y la industria textil son dos de los sectores más contaminantes del mundo, y precisamente dos de las compañías presentes en imaginCafé buscan crear otro modelo empresarial: “No se puede ganar dinero a costa de todos”, dice Barri.

Lo más importante es recordar que generar impacto positivo no es cosa de un día, todos podemos “votar” continuamente por el mundo que queremos a través de nuestras decisiones. Y podemos hacerlo todos los días.

“Cada vez que proponemos una iniciativa lo hacemos en positivo”

El Movimiento B Corp es una comunidad conformada por individuos que trabajan, invierten, compran o apoyan a empresas que generan un impacto positivo en la sociedad y el planeta. Durante el B Corp Month, la organización destaca la relevancia de las empresas que buscan generar un impacto social y ambiental positivo, y la importancia de las sinergias entre empresas y valores de los ciudadanos comprometidos en la búsqueda de una sociedad más sostenible y responsable.

Uno de sus objetivos es el empoderamiento de la ciudadanía para que se implique en la transformación del mundo a través de sus decisiones diarias. Y, para ello, la organización centra sus esfuerzos en encontrar empresas que compartan esa voluntad de cambio —las B Corps— y fomenten la acción ciudadana como una herramienta clave para lograr un impacto positivo en la sociedad y en el planeta.