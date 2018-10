Andalucía Orienta Málaga: "Te ayudan a buscar trabajo con corazón"

"Te ayudan a encontrar trabajo con corazón". "Estaba un poco desesperado y salí de allí animado, con más puertas abiertas". "Lo más bonito de Faecta (Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo) es que aunque no pertenezcas a ningún sitio, tú pegas a la puerta y te ayudan". Son frases de tres personas que, en diferentes circunstancias, se acercaron al servicio de Andalucía Orienta que Faecta tiene abierto en Málaga.

Son Hanna, Manuel y Sonia. Ellas están ya trabajando. Él no, pero ha empezado a estudiar la posibilidad de montar su propia cooperativa. Y los tres tienen claro que en esta nueva vida la orientación del programa y la gente con "calidad humana" que han encontrado han sido decisivas.

Hanna tiene 35 años, es de Marruecos y lleva más de dos años con su familia en España. "Llevaba mucho tiempo buscando trabajo" mientras se estaba preparando para los exámenes para conseguir la nacionalidad. "Y un profesor me recomendó Faecta y Andalucía Orienta". Ella era monitora de autoescuela en Marruecos pero "todo lo que tenía no vale aquí". Así que le recomendaron un curso de camareras de piso con el que ha trabajado varios meses. Cuando se le ha acabado ese empleo ha vuelto a llamar a la puerta de Faecta y "¡ya estoy de nuevo trabajando, en una almendrera!". Porque Hanna anima "a todo el mundo". "Te reciben muy bien, te dan su tiempo, te dan todo". Ahora, está trabajando.

Manuel Morales, en las oficinas de Faecta Málaga

El caso de Manuel es algo diferente. Manuel había estado trabajando nada menos que 21 años ininterrumpidamente en una empresa de productos químicos. El cambio de propietarios y la crisis golpeó con toda su fuerza y en 2012, con 41 años, se quedó en paro. "Me encuentro con que tengo mucha experiencia laboral pero siempre en el mismo sector y poca práctica en moverme para buscar empleo. Salí con un vacío interior y con sensación de no saber para lo que uno sirve". Estuvo unos años sacándose un grado superior de FP en telecomunicaciones. "Pero la oferta está muy mal. Y no paraba de echar currículum sin éxito".

Después de cinco años en los que le llamaban de la fábrica por temporadas, "tenía que buscar una solución". "Me llegué a la oficina de empleo y pedí una orientadora y me dieron una cita con Carmen, de Faecta". "Cuando llevas tantos años en lo mismo te sientes más limitado. Necesitas una visión objetiva que te abra un poco el campo, que te dé más opciones".

"Estaba desesperado y salí de allí animado". La ayuda recibida ha ido desde "arreglos en el currículum" hasta "impulso emocional". "El servicio y el personal son encantadores". Aún así, Manuel está encontrando que la cosa "está muy difícil" así que decidió que le ayudasen a convertirse en "emprendedor". "En casa me dicen que me lo piense porque es un riesgo, que es mejor trabajar por cuenta ajena... pero estoy en ese punto": viendo pros y contras, haciendo un estudio de mercado, el capital que necesita, el socio para montar una cooperativa... y camino de montar su propia empresa relacionada con la telefonía móvil.

"Animaría a las personas. El problema del paro se agrava con la edad, y lo peor que puedes hacer es encerrarte. Hay que salir y ver alternativas", sentencia.

Sonia está muy satisfecha con el resultado de la ayuda que le han prestado en Andalucía Orienta

En el caso de Sonia (tiene 35 años y un 34% de discapacidad), fue la oficina de empleo la que le remitió al servicio Andalucía Orienta de Faecta Málaga. Una vez al mes acudía a escuchar charlas orientativas para la reinserción laboral. Había trabajado durante seis años en Ferrovial pero tras ser despedida cayó en una depresión, la vida familiar se le complicó y el tiempo iba pasando. Después de 4 años en paro "tengo que despertar". "Se lo dije a Paula (orientadora): quiero trabajar". "Me dio muchas opciones que no acababan de encajar conmigo hasta que llegó una oferta de limpieza en un cole". Cuenta que a la 1.15 ella y Paula cursaron la solicitud, a y 25 sonó el teléfono y a las 14.00 ya tenía trabajo. Ahora está contenta porque va aumentando las horas de trabajo y por el "trato humano" que ha encontrado.

"Te voy a decir una cosa - explica Sonia- He tenido tres contactos con Paula y a día de hoy es una persona muy importante en mi vida. Me pasa algo y está allí para asesorarme, está pendiente. Cuando encuentras personas así, te animas de verdad".

Porque todos saben que no hubiera sido posible sin su ayuda. "He tocado muchas puertas pero no me he encontrado a nadie como ellas. Lo tengo probado", lo resumen Hanna.