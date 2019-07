Las afirmaciones falsas de Rocío Monasterio sobre la sanidad pública y las personas extranjeras y migrantes

La líder de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, dijo en una entrevista en Espejo Público que puedes venir a Madrid a operarte "de cualquier parte del mundo [...] y esa factura no se manda a tu país de origen" y que tras saltar la valla de Melilla se te entrega "automáticamente [...] una tarjeta de sanidad universal", pero ambas afirmaciones son falsas. Os las explicamos:

"Lo que me parece un abuso es que en Madrid de cualquier parte del mundo tú te puedas venir a operar y esa factura no se mande a tu país de origen".

FALSO.

🔴@monasterioR: “Lo que me parece un abuso es que saltes una valla de Melilla y automáticamente te entreguen una tarjeta de sanidad universal”



▶https://t.co/897gn9dxri#TruequESPpic.twitter.com/tt1ax6L1sp





El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), contactado por Maldita.es, explica que "los ciudadanos de otros Estados que precisan atención sanitaria en España deben presentar un documento acreditativo del derecho a la exportación de la asistencia". Es el caso de ciudadanos asegurados con los que nuestro país "tenga un convenio que prevea la cobertura sanitaria en España".

Una vez acreditado el derecho a la exportación de la asistencia, se traslada desde el INSS al país del ciudadano en cuestión la factura "para que proceda a su abono por los cauces legalmente establecidos".

En el caso de que una persona extranjera no cumpla los requisitos y no acredite este derecho se le cobra directamente a ella la atención sanitaria recibida, según confirma el propio INSS.

Más allá de las explicaciones de la Administración, existen datos públicos que certifican que la afirmación de Rocío Monasterio es falsa. En 2017, por ejemplo, España cobró a otros países algo más de 300 millones de euros por la asistencia sanitaria a ciudadanos extranjeros, según recoge la Memoria de Actividades del INSS (página 30). Concretamente, 331,72 millones de euros.

Además, las facturas que se mandan a otros países, que es a lo que se refiere Monasterio, son todavía mayores que lo que se acaba cobrando realmente. Es decir, si bien es cierto que las facturas se envían, en contra de lo que dice Monasterio, el Estado tampoco consigue cobrar todo lo que factura a otros países.

En 2017, España envió cargos a otros estados por valor de casi 700 millones de euros. Por lo tanto, es falso que si eres de otro país puedes venir a Madrid a operarte "y esa factura no se mande a tu país de origen" como dice Monasterio.

"A mí lo que me parece un abuso es que saltes la valla de Melilla, además lanzando cal contra la Guardia Civil, y automáticamente te entreguen una tarjeta de sanidad universal".

FALSO.

En esa misma entrevista, Monasterio también dijo que los inmigrantes, tras saltar la valla de Melilla, "automáticamente" se les entrega "una tarjeta de sanidad universal", pero también se trata de una afirmación falsa.

Para recibir la tarjeta de sanidad universal es necesario cumplir algunos requisitos y los migrantes que entran a España saltando la valla de Melilla no los cumplen.

Entre estos posibles requisitos están, por ejemplo, ser trabajador y afiliado a la Seguridad Social, pensionista de la Seguridad Social, recibir cualquier otro tipo de prestación de la Seguridad Social o haber agotado el subsidio por desempleo, pero figurar inscrito en la oficina correspondiente como demandante de empleo. Los migrantes que saltan la valla de Melilla no cumplen ninguno de estos requisitos ya que acaban de llegar a nuestro país.

De hecho, existe incluso un colectivo de personas ya residentes en España que no tienen tarjeta sanitaria. Este grupo se autodenomina como Colectivo de Afectadas por el INSS. Por lo tanto, no se recibe la tarjeta sanitaria "automáticamente" ni siquiera en algunos casos de residentes en España.

No obstante, aunque no se posea esa tarjeta a la que hace referencia Monasterio también hay opciones de recibir asistencia, aunque hay más dificultades para acceder a ella.

Esta situación ha sido denunciada por organizaciones como Médicos del Mundo, Amnistía Internacional, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) o Yo SÍ Sanidad Universal. Todas ellas se quejan en una nota de prensa emitida en julio de 2019 de "la actual exclusión sanitaria que viven cientos de personas en España a pesar de que hace un año el Gobierno anunciara que el país recuperaba el acceso universal al Sistema Nacional de Salud".

Mujeres embarazadas, menores, personas refugiadas y reagrupadas encuentran barreras infranqueables de acceso al Sistema Nacional de Salud pese a la denominada ley de Sanidad Universal: hoy denunciamos frente a @sanidadgob#LaLlamanUniversalYNoLoEshttps://t.co/Kqq82wrHTj — Médicos del Mundo (@MedicosdelMundo) 31 July 2019

El presidente de Médicos del Mundo, José Félix Hoyo, ha explicado a Maldita.es que tras la recuperación de la sanidad universal en el 2018, para intentar luchar "de forma errónea" contra el turismo sanitario, "no se reconoce el derecho a la salud a los migrantes hasta que no lleven tres meses de residencia efectiva en España". "A veces esos tres meses son más porque no se puede demostrar la residencia efectiva. Y hasta que no consiguen esto no tienen ningún tipo de atención", apostilla.

Así pues, es falso que los migrantes que saltan "la valla de Melilla" reciban "automáticamente" al llegar "una tarjeta de sanidad universal", como dice Monasterio.

Desde Maldita.es hemos contactado con Vox para conocer el motivo y la fuente de las declaraciones de Rocío Monasterio y recoger las aclaraciones que quisieran realizar, pero no hemos obtenido ninguna respuesta.