Los Ayuntamientos de las capitales trabajan "todos los escenarios posibles" para las fiestas grandes de 2021

Los Ayuntamientos de Vitoria, Donostia y Bilbao, las tres capitales vascas, todavía no han confirmado si las fiestas grandes se van a suspender o no pese a que el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, anunciara este lunes que, por segundo año consecutivo, no se podrán celebrar los Sanfermines debido a la pandemia de la COVID-19. El miércoles pasado el Ayuntamiento de Irun adelantó que se suspende el programa de fiestas de San Marcial.

Los alaveses tendrán que celebrar el día de su patrón, San Prudencio, un años más desde los balcones de sus casas. El Ayuntamiento recomienda "no acudir a Armentia y dejarlo para una mejor ocasión", y recuerda que la salud debe primar y para eso "hay que cumplir rigurosamente con las medidas de seguridad". En este escenario, el Ayuntamiento de Vitoria todavía no ha tomado una decisión sobre las fiestas de la Virgen Blanca que, en una situación normal, se celebrarían del 4 al 9 de agosto.

"No creemos que pueda haber fiestas como las que se han conocido hasta ahora", comentan portavoces oficiales de la Alcaldía del Ayuntamiento de Vitoria respecto de este verano. "La programación variará en función de la situación epidemiológica del momento en el que haya que tomar la decisión de suspender o no las fiestas de la ciudad", añaden estas fuentes. Asimismo, adelanta que la decisión no se demorará más que "unas pocas semanas".

En Donostia el Ayuntamiento no trabaja con el escenario de poder organizar unas fiestas como las habituales. Sin embargo, están organizando un "verano cultural donostiarra". Entre los actos que prevén estarán la inauguración de la escultura de Cristina Iglesias o el Jazzaldia. El año pasado, Donostia Festak organizó "Abuztua Donostian", un programa que llenó Donostia de actividades deportivas y culturales durante el mes de agosto. Por la situación sanitaria actual, no aseguran que esta temporada estival puedan organizar el mismo programa, pero sí trabajan para "organizar alguna actividad cultural puntual".

La capital de Bizkaia tampoco ha confirmado aún su decisión de cara a la Aste Nagusia de 2021. El Ayuntamiento sigue trabajando todos los escenarios "reales" que las condiciones sanitarias posibiliten. El objetivo, aunque no se puedan llegar a celebrar las fiestas, es "tener una programación festivo-cultural lo más amplia posible para la ciudad".