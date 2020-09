ITP Aero planea el despido de 194 trabajadores de su planta en Zamudio, Bizkaia

ITP Aero ha planteado este miércoles el despido de 319 trabajadores de tres diferentes plantas de la filial ITP SAU, 194 de ellos pertenecientes a la planta ubicada en el Parque tecnológico de Zamudio, cuya plantilla es de 1.269 trabajadores. Las otras dos fábricas que sufrirán los despidos son la de Ajalvir y Alcobendas en Madrid, según han confirmado fuentes del sindicato ELA a elDiario.es/Euskadi.

El pasado julio la empresa anunció un ERE que afectaría al 15% de su plantilla global, es decir, 600 de los 4.000 trabajadores argumentando el "impacto sin precedentes" de la pandemia en el sector de la aviación, lo que ha llevado a una "fuerte caída de carga de trabajo". Los trabajadores han comenzado una serie de movilizaciones para mostrar su descontento con la decisión ya que se trata de una empresa que entre "2016 y 2019 ha acumulado un beneficio neto de 260,6 millones de euros y en el 2016 repartió 23,3 millones de euros en dividendos". "No aceptamos despidos ni estamos de acuerdo con la estrategia que está teniendo la empresa tomando decisiones a nivel estatal, puesto que cada una tiene su propia realidad", ha señalado a este diario Deiane Arriaga, del sindicato ELA.

Según Arriaga, la estrategia tomada por ITP Aero, propiedad de la británica Rolls-Royce, que cuenta con plantas en Euskadi, Madrid, Albacete y Sevilla, Reino Unido, México, Malta e India, no es la adecuada puesto que las decisiones "deberían tomarse a nivel centro" porque, según señala, existen otras "posibilidades para abordar la supuesta bajada de carga de trabajo" . "No estamos de acuerdo con las decisiones que se han puesto encima de la mesa, por eso vamos a seguir con las huelgas convocadas y no descartamos realizar nuevas movilizaciones", ha indicado.

Este martes se ha realizado la primera huelga en la planta vizcaína y hay convocadas otras tres para los días 17, 22 y 24 de septiembre. "La única herramienta que vemos factible para revertir la situación a día de hoy es la huelga, por lo que esperemos que recapaciten. La viabilidad de la planta de Zamudio es algo que no está en cuestión", ha denunciado este martes Gaizka Aldazabal, representante de ELA en la empresa durante una manifestación en contra de los despidos que ha recorrido el centro de Bilbao.

La empresa ITP Aero finalizó el pasado 2019 con un beneficio neto de 95 millones de euros, un 37% más que en 2018, mientras que su facturación aumentó un 11% hasta los 983 millones de euros.

Declaran nulo el ERTE en las filiales de ITP Aero en Barakaldo y Sestao

La filial ITP SAU no es la única que está sufriendo los estragos de la crisis económica derivada del coronavirus. El pasado abril, ITP Aero anunció ERTE para sus filiales de Barakaldo y Sestao, sin embargo, este miércoles el Juzgado lo ha declarado nulo, según han informado en un comunicado conjunto los sindicatos CC.OO., LAB y ELA. "Si un juzgado y la mayoría del comité no han visto causas para aplicar un ERTE, tampoco debe haberlas para realizar despidos colectivos", reza el comunicado.

Tras el juicio, celebrado el pasado 3 de septiembre, el juzgado ha declarado nula la suspensión colectiva de contratos de trabajo impugnada por las secciones sindicales CC.OO., LAB y ELA y ha determinado que "la empresa debe proceder a la inmediata reanudación del contrato de trabajo de aquellos trabajadores a los que haya aplicado la medida". No obstante, ITP Aero está analizando si recurre la sentencia y ha subrayado la "necesidad real" de adaptarse "a un mercado más pequeño" y, por ello, "ajustar" su capacidad puesto que se está atravesando "una crisis aeronáutica sin precedentes, que ha impactado de forma muy severa en las diferentes empresas de ITP Aero", según han informado fuentes de la empresa a Europa Press.

Este miércoles se ha reunido por primera vez la mesa de negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la filial ITP SAU, una de las principales del grupo, que integra las plantas de Zamudio -la mayor del grupo y donde está la sede social-, además de las fábricas madrileñas de Alcobendas y Ajalvir. Habrá otras mesas para filiales como Externals (ubicada en Derio) o PCB (Barakaldo y Sestao).