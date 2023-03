El movimiento feminista anuncia una huelga general en Euskadi contra el “negocio de los cuidados”

Horas antes de la manifestación que recorrerá las capitales y pueblos vascos por el Día de la Mujer, el Movimiento Feminista de Euskal Herria ha querido dar un paso más y replantearse la situación de las mujeres después de este 8 de marzo. Para ello, han anunciado en una concentración en Bilbao que iniciarán un proceso para articular una convocatoria conjunta de huelga con “movimientos populares, sociales y sindicales”. “Exigimos el derecho universal a los cuidados y que estos dejen de ser negocio. Caminamos hacia huelga feminista general, y este 8 de marzo es el primer paso”, han asegurado, haciendo referencia al lema “Se os acabó el negocio de los cuidados. Revolución de los cuidados para cambiarlo todo” de la manifestación que tendrá lugar a las 19.30 en Bilbao desde la plaza Corazón de Jesús, a las 18.30 en Donostia desde el túnel de lo Antiguo y a las 18.45 en Vitoria desde la plaza Bilbo.

Por el momento no han querido ofrecer una fecha para la huelga, pero sí que han adelantado que se celebrará un día “que no sea 8 de marzo”. “Será un proceso que hagamos a medio plazo y necesitamos articular fuerzas para eso. Cuando tengamos una fecha concreta, la anunciaremos”, ha aclarado Naia Torrealdai, portavoz del Movimiento Feminista de Euskal Herria. Según han destacado, su intención no es que la huelga “sea un único día”, sino una movilización que se hará “desde antes” y en cuyo proceso esperan “que se unan muchas personas”.

Cabe recordar que en las últimas semanas ha tenido lugar una polémica en torno al 8M tras el anuncio de la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo -y, por lo tanto, responsable del calendario laboral- Idoia Mendia sobre hacer del 8 de marzo de 2024 un día festivo, propuesta que ha sido enfriada por el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde) y por el ala del PNV del Gobierno vasco, que ha mostrado sus reticencias.

Horregatik, greba feminista orokor baterantz goaz, eta gaur, martxoaren zortzia lehen urratsa da.



A la misma hora que en Bilbao anunciaban la intención de realizar una huelga genera, en Vitoria, en la plaza del Virgen Blanca, ha tenido lugar una primera concentración en el que un grupo de mujeres muy jóvenes sostenían la pancarta principal. Un segundo cartel denunciaba en euskera la Justicia “machista” y “fascistas” en el contexto de la controversia por la ley del ‘sólo sí es sí’. Las presentes, en su mayoría estudiantes, han coreado lemas como “Si nos tocan a una, nos tocan a todas”, “Borroka da, bide bakarra”, “No son muertes, son asesinatos”, “Ni sumisas ni pasivas, mujeres combativas” o, en masculino genérico, “Obreros y estudiantes, unidos y adelante”. Los grupos que han acudido a la plaza han lucido carteles recordando también la situación de las mujeres migrantes o ucranianas y desde primera hora, la proporción de prendas moradas se ha multiplicado. Bolsos, gorras, sudaderas y hasta alguna mascarilla todavía se han teñido de ese color en las calles de la capital vasca.