Parques tecnológicos de Euskadi: 174 empresas y 2.672 empleos en ocho años

En los últimos ocho años, 174 empresas se han instalado en la red de parques tecnológicos de Euskadi, compuesta por los polígonos de Miñano en Álava, Zamudio en Bizkaia y Miramón en Gipuzkoa y gestionada por el Gobierno vasco. Asimismo, estas compañías habrían generado 2.672 puestos de trabajo al menos. Estos datos constan en un informe enviado al Parlamento Vasco por la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, a instancias del representante de EH Bildu Iker Casanova.

En el caso del parque tecnológico de Álava, son 45 los proyectos empresariales asentados desde hace ocho años. Por extensión de las parcelas en las que se han instalado, la llegada más importante ha sido la de Gehiso Energy (más de 3.000 metros cuadros), del sector de la energía y el medio ambiente. Los otros proyectos más grandes han sido la ingeniería Alai, la empresa de servicios Eurest o Iñaki Iza. Eso sí, tienen también relevancia cualitativa AVS -que ha colaborado en el desarrollo del vehículo usado para la llegada a Marte- o la empresa de impresión aditiva Optimus 3D. El Gobierno dice tener datos del 80% de las firmas y estima en 634 los puestos de trabajo asociados a ellas.

En Bizkaia, han llegado a Zamudio 61 empresas. Las más extensa en consumo de espacio han sido una ingeniería de CAF y Atotech, del sector de la automoción, que han necesitado también unos 3.000 metros cuadrados. Otros proyectos que han florecido son el centro vasco contra el cambio climático (BC3) o una delegación de la tecnológica Huawei. Con datos del 89% de esas nuevas compañías, esto ha supuesto la creación de 1.198 empleos.

En Gipuzkoa las nuevas llegadas al parque tecnológico han sido 68. Entre ellas se encuentra el proyecto más potente de todos los de la red de parques, Viralgen, con dos parcelas ocupadas de 14.000 y 3.000 metros cuadrados, aproximadamente. Esta firma es del grupo Bayer y están inmersa en proyectos internacionales vinculados al mundo de la salud y la investigación. Son 840 puestos de trabajo los generados por el 84% de las nuevas llegadas a Miramón.

La consejera Tapia asegura que el Gobierno "desconoce" la inversión generada por estas 174 nuevas empresas. Indica, eso sí, que en Álava y Bizkaia se han rechazado nueve propuestas de proyectos por no disponer de parcelas lo suficientemente grandes. En el caso de Zamudio era un proyecto logístico que demandaba 150.000 metros cuadrados, una parcela no disponible "en los plazos requeridos por el cliente". En el caso alavés, el Gobierno indica que la mayoría de ofertas eran "de los sectores energéticos y TIC" [nuevas tecnologías] y que "requería parcelas urbanizadas de gran superficie, desde 11 hasta 400 hectáreas", cuando Miñano no tiene de más de seis.

En este sentido, MIñano está decidido a desarrollar ya una polémica operación de ampliación que se gestó allá por 2006 cuando se inició la compraventa de los terrenos anexos al polígono urbanizado. Precisamente esta operación, liderada por la urbanista Ainhoa Alberdi, fue el germen del gran caso de corrupción que se ha conocido en Euskadi, el 'caso De Miguel', ya que esta empresaria denunció que el entonces 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, le pidió una comisión de 100.000 euros por haberle facilitado ese contrato. La segunda fase de esa operación, la del planeamiento urbanístico, fue adjudicada a una empresa, Stoa, cuyo gerente ha sido también condenado por el pago de mordidas a la trama de De Miguel.

En una reciente entrevista en la Cadena Ser, la gerente del polígono alavés, Miren Bilbao, confío en que en 2024 haya disponibles 740.000 metros cuadrados adicionales. No obstante, Miñano ya ha sido señalado para acoger un proyecto llamado BasqueVolt Gigafactory vinculado al desarrollo de baterías para vehículos eléctricos e incluido en los listados de planes candidatos a recibir fondos europeos. Asimismo, el parque ha logrado dar uso una década después a las instalaciones abandonadas de lo que fue el sueño vasco de contar con una escudería vasca de Fórmula 1, el proyecto Épsilon-Euskadi que se tragó decenas de millones de euros públicos. Dos empresas, AVS y Alisea Esco, han asumido la mitad del antiguo pabellón de un proyecto frustrado después de años en desuso o limitado a rodajes aprovechando los escenarios futuristas del túnel del viente.