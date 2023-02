La posible peatonalización de la Gran Vía de Bilbao divide a PNV y PSE-EE

El Ayuntamiento de Bilbao tiene sobre la mesa una propuesta para la peatonalización de una parte de la Gran Vía, que, a tres meses de las elecciones municipales y forales, ha enfrentado abiertamente a los socios de Gobierno en el consistorio: PNV y PSE-EE. La propuesta la abanderan los socialistas ya que el área de Movilidad y Sostenibilidad está en manos de la socialista Nora Abete, que será la candidata a la alcaldía por parte del PSE-EE, pero desde el PNV el propio alcalde Juan María Aburto, ha señalado tener “dudas sobre el proyecto”.

Abete ha afirmado este miércoles que hay estudios técnicos, “internos y externos” que “avalan” y “ven viable” la semipeatonalización del tramo de la Gran Vía desde Plaza Circular hasta Alameda Urquijo, y que su voluntad es que este proyecto “se ponga en marcha lo antes posible”, porque “es una medida que nos hemos comprometido a hacer”. “Es una medida que desde el PSE-EE y desde el área de Movilidad y Sostenibilidad vemos como muy positiva para la ciudad y para los bilbaínos, porque nos permite seguir avanzando en esa movilidad más sostenible e ir ganando espacio para las personas en la ciudad y, por tanto, más espacio para que podamos caminar y disfrutar de la ciudad”, ha señalado la concejala.

Sin embargo, el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, sin querer hablar de “veto” al proyecto, sí ha manifestado “dudas” sobre el mismo, ya que cree que hay que “trabajarlo más”, pese a que es un proyecto de que se lleva hablando ya hace varios años. El alcalde ha considerado es “importante profundizar en algunos puntos del informe” porque, además, ha subrayado, “algunas de las situaciones desde que se hizo ese informe han cambiado y es bueno, en estos temas que afectan a la ciudad, tener los datos necesarios para la toma de decisiones”. “Se trata de eso, no se trata de nada más”, resalta.

En este sentido, el alcalde ha insistido en que hay que trabajar algunas dudas que se plantean respecto a la regulación del tráfico y tratar el tema con el “sector más afectado, como puede ser el del comercio, y que se trabaje con las áreas de Desarrollo Económico, de Seguridad o de Obras Públicas y Proyectos Estratégicos, y que todos, conjuntamente, vayamos diciendo cual es el mejor proyecto”.

Pero si el alcalde no ha querido hablar de “veto”, los socialistas han entrado de lleno en la polémica, y el propio secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza se ha mostrado en una entrevista en Onda Cero convencido de que Juan Mari Aburto ha paralizado la peatonalización de parte de la Gran Vía por electoralismo y “por vértigo”, y ha reclamado “valentía a la hora de cumplir compromisos” alcanzados con la ciudadanía.

Andueza ha considerado que “un Ayuntamiento no puede paralizar sus proyectos” por la proximidad de las elecciones y ha señalado que el PSE-EE “siempre va a apostar por proyectos que ganen espacios para los peatones, bicicletas y contribuyan a la sostenibilidad”. “Este proyecto apuesta por ganar espacio para los peatones, por apostar y fomentar el transporte público, la movilidad sostenible y que viene con el consenso de todos los agentes afectados en la zona. Por tanto, no hay que tener miedo y sí un poquito más de valentía a la hora de cumplir compromisos a los que hemos llegado con la ciudadanía”, ha concluido.

Dudas del alcalde

Juan Mari Aburto ha mostrado varias dudas en lo que se refiere a cómo se va a reordenar el tráfico al cortar el paso de vehículos entre la Plaza Circular y Alameda de Urquijo, y ha considerado que se ha cambiado el proyecto respecto al presentado con anterioridad. También ha precisado que, como alcalde, no ha anunciado el proyecto “en ningún caso”, pero sí ha señalado que el proyecto está en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). No obstante ha matizado que se habla de “transformación de la Gran Vía”. “Me temo que lo que se plantea en el proyecto actual no se puede considerar una transformación y, en todo caso, el PMUS va hasta el 2030 y también está prevista la transformación de la Plaza Moyua”, ha remarcado, para afirmar que “seguramente se hará una transformación en Moyua antes de 2030”.

En el PMUS, ha destacado el alcalde, “hay 51 medidas que se van desarrollando, aplicando e implementando y hay que verlo con absoluta normalidad”. En esa línea, ha llamado a ver “cuáles son las afecciones” de la peatonalización de Gran Vía y “analizarlo con tranquilidad, sosiego y sin prisas” y ha asegurado que “para nada” cree que el área de Movilidad “haya hecho mal su trabajo” y que “no es momento de estar buscando polémicas artificiales”.