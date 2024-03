El PP vuelve a meter en campaña en Euskadi las ayudas sociales: “Se pueden llegar a cobrar 1.924 euros sin trabajar”

El PP ha dado el pistoletazo de salida a su campaña electoral en Euskadi con una primera visita de Alberto Núñez Feijóo, que se ha equivocado y ha pedido votar a su partido “en febrero” y no en abril, probablemente por la reciente campaña en Galicia. En Bilbao, el candidato, Javier de Andrés, ha rescatado como idea-fuerza de su argumentario las viejas críticas del PP al modelo vasco de ayudas sociales hasta el punto de llamar “paguita” por dos veces a la renta de garantías de ingresos (RGI), que es un derecho para quienes no tienen recursos o perciben nóminas o pensiones bajas.

“[La RGI] es absolutamente desastrosa. Nosotros queríamos que fuera para la inserción laboral. Pero lo que ha ocurrido es que está llevando a la gente a la marginalidad, a que no quiera entrar o integrarse en el mercado laboral. Os voy a dar una cifra. Se pueden llegar a cobrar 1.924 euros sin trabajar. Si tú pagas a una familia 1.924 euros sin trabajar, porque va a ser muy difícil que cobren eso en el mercado laboral o haya una oferta de trabajo de esas características, lo que estás haciendo es sacarla del mercado laboral y meterla en el gueto de los subsidios. Lo que hay que hacer con la gente es integrarla. En euskera llamamos 'lagun' al amigo y la etimología que se le supone a 'lagun' es que procede de 'lan egin', que significa 'trabajar juntos'. 'Lagun' es el compañero de trabajo. Es la forma de integrar a la gente. Lo que queremos son amigos, gente que trabaje con nosotros. No dando paguitas, subsidios y dando este tipo de trato”, ha señalado textualmente De Andrés. Núñez Feijóo, después, ha avalado este planteamiento aunque no suene “políticamente correcto” porque el pueblo vasco “ha currado” mucho en el pasado y porque el PP es una formación “sin complejos”.

En el pasado, el PP ya vinculó el fraude en las ayudas sociales con los migrantes, singularmente con los magrebíes. Fue Javier Maroto, siendo alcalde de Vitoria, el abanderado de estos mensajes. Generó una polarización en Vitoria y ganó las elecciones de 2015 pero todas las demás formaciones se unieron para impedirle gobernar. Aquella campaña incluyó una recogida de firmas para endurecer las prestaciones. Maroto volvió a presentarse a unas generales, en 2019, pero se quedó sin escaño. Desde entonces dejó la ciudad.

De Andrés también ha cuestionado las exigencias de euskera en Osakidetza y ha criticado que puntúe más en una oposición médica la lengua vasca que “tres másteres”. Ha lamentado, asimismo, que Euskadi haya caído al puesto 14 de las 17 comunidades autónomas en Educación. El candidato ha explicado, finalmente, que Euskadi ha perdido un músculo del 20% en su economía desde que existe el régimen autonómico y lo ha achacado a un modelo “clientelar” nacionalista al que el PSE-EE se ha sumado.

Núñez Feijóo, de su lado, ha repetido en al menos tres ocasiones que el PSOE y el PSE-EE están “a punto de desaparecer”. Ha puesto como ejemplo de ello que en Galicia apenas obtuvo nueve escaños. El PP sacó cuatro en Euskadi en las autonómicas de 2020, ha terminado la legislatura con cinco y ahora internamente se maneja la cifra de siete como un escenario favorable. También se ha equivocado al afirmar que, en coche, quedan muy lejos las comunidades gobernadas por los socialistas, ya que ha citado “Asturias y Castilla-La Mancha” y ha olvidado Navarra.

“Con De Andrés vamos a por todas”, ha clamado Núñez Feijóo, que ve en él una “tercera vía” en la pugna entre PNV y EH Bildu y un remedio contra la “decadencia” vasca. Ha señalado que cuando era presidente gallego miraba Osakidetza como envidia y que ahora no es un referente. Cree que la campaña se les quedará corta y que se les hará larga a las otras formaciones. Ha recordado que el cabeza de cartel del PP vasco tiene experiencia en ganar elecciones, por sus tres triunfos en Álava en las forales de 2007, 2011 y 2015, aunque solamente gobernó en una ocasión. Ha invitado a los 130.000 que le votaron en las generales se sumen ahora porque, en la última cita autonómica, la coalición PP+CS se quedó en 60.000, como él ha recordado.

Aunque ha hecho constantes alusiones implícitas a la investigación de corrupción llamada 'caso Koldo' u 'operación Delorme', que tiene algunas derivadas vascas, no ha sido hasta el final de su intervención cuando se ha centrado en el tema. Ha pedido al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, que “salga del búnker” y “no tape más” un caso que salpica, a su juicio, al propio jefe del Ejecutivo, “a seis ministros, a la presidenta del Congreso y a dos secretarios de Organización” del PSOE. “Tratan de tapar una trama absolutamente desbocada”, ha apostillado. De Andrés también ha tocado el tema pero para criticar al PNV por haber apoyado en 2018 la moción de censura contra Mariano Rajoy por “ética” contra la corrupción y ahora seguir de socio de Sánchez.

El acto del PP ha tenido lugar en el palacio Euskalduna de Bilbao. A él han acudido varios centenares de cargos y simpatizantes de la formación, al igual que dirigentes de Génova como Elías Bendodo. Han tomado la palabra también la presidenta de Bizkaia, Raquel González, y la secretaria general vasca, Esther Martínez. De Andrés usará en campaña un lema bilingüe que aboga por una Euskadi “abierta” y se hace acompañar su nombre de una ikurriña. En su discurso, De Andrés ha leído también un fragmento en euskera.