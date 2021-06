La primera residencia que entró en cuarentena en España, Sanitas de Vitoria, vuelve a tener un brote de COVID-19 un año después

La residencia de Sanitas en el barrio de San Martín de Vitoria fue la primera con un brote de COVID-19 en Euskadi a principios del mes de marzo de 2020 y una semana antes del primer estado de alarma fue la primera cuarentenada en toda España. Ahora, a tres días de cumplirse un año del final de aquel foco que dejó 69 contagiados entre los mayores -más los profesionales infectados- y 19 fallecimientos, el coronavirus ha regresado. Según ha podido saber este periódico de fuentes de las familias y ha confirmado Sanitas, se han detectado en las últimas horas dos casos positivos. Ambos afectados están ingresados en el hospital de Santiago.

Euskadi decreta una primera "cuarentena" por coronavirus en una residencia de Vitoria tras el positivo de 22 mayores y 4 trabajadores

No obstante, no lo están por la sintomatología originada esta enfermedad. De hecho, fue a su ingreso por otro motivo rutinario cuando dieron positivo en sendos test de antígenos. El brote se ha dado en un módulo de la segunda planta y ya ha sido comunicado tanto al Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) como a la Diputación de Álava, competente en materia de residencias. Uno de los contagiados estaba vacunado pero el otro no por motivos de contraindicación. No ha trascendido cuál es su estado de salud.

Según explica Sanitas, como el centro está sectorizado por plantas y alas, por el momento se está realizando un cribado a los otros 13 mayores residentes que convivían en el mismo módulo con los contagiados. También se tendrán que someter a una prueba PCR los profesionales que hayan tenido contacto con ellos. Se han suspendido las visitas y salidas de manera temporal hasta conocer el alcance del foco, aunque solamente en la zona donde residían las dos personas ingresadas. También se ha entregado a los rastreadores una lista de todas las visitas recientes para facilitar la búsqueda de posibles contactos estrechos adicionales. La residencia, en todo caso, interpreta que el alcance de este brote no puede ser necesariamente muy grande ya que un reciente estudio serológico ha revelado que el 89% de los usuarios tiene un grado suficiente de inmunidad.

En Euskadi, la llegada de las vacunas y su priorización en las residencias cortó de raíz tanto los grandes brotes como la mortalidad. Más de 1.000 personas murieron en los centros de mayores en los meses anteriores. Precisamente el primero de todos ellos fue un octogenario llamado Esteban y que completaba su vida en Sanitas San Martín. Sin embargo, han continuado apareciendo algunos casos excepcionales. En la mayoría se trata de contagios asintomáticos y ha habido también afectados entre no vacunados. La única excepción a la regla se dio en la residencia pública San Prudencio de Vitoria, donde murió una mujer que tenía ya la pauta completa a causa de la COVID-19.

