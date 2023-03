Radiografía de los colegios del Opus Dei en Euskadi: 3.735 alumnos y al menos 22,5 millones en fondos públicos esta legislatura

En Euskadi, son seis los colegios privados del Opus Dei que vetan a alumnos de uno de los dos sexos. Hay cuatro en Bizkaia, dos en Gipuzkoa y ninguno en Álava. La mayoría están agrupados en la patronal COAS. Todos ellos están todavía financiados con fondos públicos aunque el compromiso adquirido por el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, es que pasarán a ser mixtos desde el curso 2023/2024 si quieren mantener, como parece, el estatus de colegios concertados.

Euskadi decidirá si un alumno es "vulnerable" preguntando si tiene Netflix o libros de Miguel de Cervantes

Más

Según los datos enviados por Educación al Parlamento Vasco a instancias de EH Bildu, 3.735 alumnos estudian ahora mismo en esos centros y, al menos, han obtenido 22,5 millones de euros de la Administración en lo que va de legislatura, desde septiembre de 2020.

En Bizkaia, hay dos colegios masculinos y dos femeninos. Son Gaztelueta y Munabe, ubicados en Leioa y en Loiu, respectivamente, y Arangoya y Ayalde, en Bilbao y Loiu. En Gipuzkoa, Eskibel de Donostia es femenino y Erain de Irún su variante masculina.

Ninguno ofrece el modelo D, mayoritariamente en euskera y el más habitual en Euskadi

Ninguno ofrece el modelo D, mayoritariamente en euskera y el más habitual en Euskadi. Munabe y Erain ni siquiera ofertan el B, bilingüe. 2.713 de los 3.735 alumnos están en modelo A, con más horas de castellano. Los datos constan en un informe entregado a la Cámara tras una petición del portavoz educativo de EH Bildu, Ikoitz Arrese.

En cuanto a la financiación, Educación no ha entregado los datos solicitados y ha remitido a una búsqueda en Gardena, la web de Transparencia del Gobierno vasco. Este periódico ha recopilado los pagos a estos colegios desde que Bildarratz es consejero de Educación, esto es, desde septiembre de 2020.

Sin embargo, en el caso de Arangoya (tanto introduciendo ese nombre como por el nombre de la empresa que lo gestiona) no aparece ningún dato y la estimación parte de la suma de los conciertos concedidos en los cursos 2021/2022 y 2022/2023 más la aportación extraordinaria por los gastos adicionales generados por la COVID-19 en la red concertada. La suma total arroja una cifra de, al menos, 22.532.548,50 euros.

Según consta en Gardena, estos colegios reciben fondos más allá de los módulos anuales correspondientes a los conciertos. En concreto, en lo que va de legislatura son al menos 89 facturas las que han girado. Así, hay pagos a las AMPA, a proyectos de innovación tecnológica o de refuerzo pedagógico o incluso para la Agenda Escolar 2030.

Ayalde, con 7,2 millones, y Gaztelueta, con 6,1, son los que copan la mayoría de las subvenciones públicas y los únicos que tienen más de un millar de estudiantes matriculados. Este último centro, además, se vio salpicado por el caso de abusos sexuales cometido por un docente y numerario, José María Martínez Sanz, unos hechos acreditados por la Justicia.

Según trascendió en enero, el deseo de estos colegios del Opus Dei de seguir estando concertados hará que renuncien a la segregación por sexos, una práctica que denominan “educación diferenciada” y que han defendido con firmeza en los últimos años. El consejero Bildarratz se ha mostrado confiado en que este proceso se llevará a cabo desde el “acuerdo” con los centros afectados y de un modo 'natural', es decir, buscando que extiendan a todos los niveles educativos la posibilidad que ya ofrecen en Infantil de matricular a alumnos de ambos sexos. El cambio sería progresivo pero se iniciará ya en el curso 2023/2024. Serán mixtos los grupos en el primer curso de Primaria, de modo que tengan continuidad las aulas ya formadas en Infantil. Eso sí, existe una clave importante: a partir del segundo trienio de la actual regulación de los conciertos educativos no se autorizarían ya centros que tengan parte de sus aulas concertadas y parte no, de modo que el momento crítico será el año 2026/2027. Si entonces no admiten matriculaciones mixtas en todos los niveles, tendrán que ser enteramente privados.

¿Será efectivo el cambio en estos colegios? “No sé cómo lo harán real. Lo que sí sé es que a día de hoy, más de 30 años después de que sea mixto, mucha gente sigue sin querer mandar chicos a Irlandesas porque piensan que es un colegio de chicas y que va a haber pocos chicos. Se ve también en la parada del bus. Y a Urdaneta, que ya está bastante equilibrado, también le costó al principio”, explicó cuando se supo la noticia una fuente conocedora de la realidad de los colegios concertados del Gran Bilbao.