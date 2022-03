Los socialistas vascos piden también a su Gobierno que no “desvirtúe” el fondo del amianto

PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU han registrado este viernes una proposición no de ley "urgente" para recalcar el apoyo del Parlamento Vasco a la ley que tiene que crear el fondo de compensación de las víctimas del amianto y a la vez pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que no lo "desvirtúe". "El Parlamento Vasco solicita al Congreso de los Diputados que respete el espíritu de la propuesta remitida y que la norma que finalmente resulte aprobada no desvirtúe el texto inicial, buscando el máximo consenso posible con el fin de lograr la pronta reparación de las víctimas y sus familias", señala el texto, que apoyan los socialistas en Euskadi a pesar de que el grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados se ha desmarcado esta misma semana de la propuesta original y prevé limitarla a casos muy concretos.

El PSOE, de hecho, ha dado esta semana un viraje de 180 grados a su postura sobre el fondo de compensación para las víctimas del amianto en el Congreso de los Diputados. En una lista de enmiendas ha propuesto excluir a los trabajadores que hayan caído enfermos por este material y pretende limitar la cobertura del fondo a las personas que se vean afectadas "por causas ajenas a su trabajo", siempre y cuando sean de gravedad.

El fondo estatal para las víctimas del amianto es una propuesta original salida del Parlamento Vasco. De hecho, representantes autonómicos, también del PSE-EE, han participado en plenos del Congreso para defenderla. La proposición de ley, del 20 de diciembre de 2019, prevé que sea destinataria del fondo de reparación "toda aquella persona que haya obtenido el reconocimiento de una enfermedad profesional ocasionada por el amianto como de toda persona que haya padecido un perjuicio resultante de una exposición al amianto en el territorio del Reino de España".

“Los daños no son instantáneos”

"En el conjunto del Estado español, entre los años 1994 y 2008 el número de fallecimientos vinculados directamente al amianto fue de 3.943", expone ese mismo texto, que cifra en 7.154 los casos registrados entre 2003 y 2009 y "a indemnizar en sus diferentes modalidades". Se menciona también que "los daños no son instantáneos", sino que aparecen más tarde, "y en el caso del amianto décadas más tarde, cuando muchas empresas han desaparecido". Se calcula, además, que en las próximas décadas podrían morir otros miles de personas, pues el periodo de latencia —el tiempo que transcurre entre la inhalación del amianto y el desarrollo del cáncer— puede alcanzar los treinta y hasta los cuarenta años.

El texto registrado por PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU subraya la necesidad de crear un fondo "específico que permitiera tanto la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados a aquellas personas que hubieran obtenido el reconocimiento de una enfermedad profesional ocasionada por el amianto", pero también a aquellas que hubieran padecido "un perjuicio resaltante de su exposición". Se muestran, además, deseosos de "que la tramitación sea lo más exitosa posible, siempre bajo la perspectiva de respeto y reparación a dichas víctimas". Fuentes parlamentarias indican que se ha explorado también el acuerdo con PP+Cs, aunque no ha ofrecido una respuesta definitiva. En cuanto a Vox, pesa sobre la ultraderecha un cordón sanitario y no ha participado de las conversaciones.