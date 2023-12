Sumar y Podemos negocian en Euskadi el nombre de la coalición y quién propondrá la candidatura

Sumar Mugimendua –la recién creada marca “vasquista” de la formación de Yolanda Díaz–, Podemos, IU y Berdeak Equo han iniciado ya las conversaciones y el intercambio de propuestas para negociar, con el calendario de Navidad como referencia para tomar una decisión en un sentido o en otro, una posible coalición de cara a las elecciones vascas de 2024, aún no convocadas. Tras algunos encuentros bilaterales, conversaciones telefónicas e intercambios de documentos, se espera una primera cita a cuatro bandas para esta misma semana, incluso si fuera preciso en una jornada festiva. Sin embargo, las distancias no son pequeñas aún entre Sumar y Podemos. Los primeros desean hacer valer su marca y su candidatura, ser la pieza de “referencia” de la nueva coalición. Y los segundos quieren blindar la marca Elkarrekin, creada en las autonómicas de 2016 en torno al partido morado y que es la que opera en las instituciones municipales y forales también. E insisten en que la candidata sea Miren Gorrotxategi, que ya lo fue en 2020 y que es la portavoz parlamentaria en la actualidad.

Sumar, en Euskadi, bebe de los excargos de Podemos que salieron precisamente en 2020 cuando Gorrotxategi se impuso sorpresivamente en las primarias. Su referencia es Lander Martínez, colaborador estrecho de Díaz y diputado por Bizkaia tras unas generales en las que la coalición se articuló como desea esta formación, con Sumar en la papeleta y copando los puestos de salida principales. A su alrededor hay otros exreferentes del antiguo Podemos como Andeka Larrea, Edurne García o Arantxa Abecia. Con Martínez en otras responsabilidades orgánicas e institucionales y la alavesa Cristina Macazaga ya más alejada del día a día, nadie ofrece un posible nombre de referencia para capitanear el proyecto.

Pero sí hay ya dos documentos con los planes. El primero fue entregado el sábado a Podemos, IU y Equo. El segundo ha sido dado a conocer este lunes. En él, Sumar exhibe su perfil “vasquista” y “euskaldun” y se reivindica como una fuerza capaz de aglutinar a la izquierda (no nacionalista) a la izquierda de un PSE-EE que ven muy próximo al PNV. Con críticas a la gestión de la Sanidad pública o al modelo educativo y defensa de la ley estatal de Vivienda o de la “plurinacionalidad” de España, Sumar quiere una “coalición electoral sólida” con el feminismo o los derechos sociales como “ikurriñas”. “La construcción de este nuevo sujeto vasquista en torno a Sumar Mugimendua requiere la puesta en marcha de un proceso de largo recorrido que interpela a partidos políticos, ciudadanía y sociedad civil organizada, con un debate de ideas y propuestas que nos permitan dibujar un horizonte temporal para esta confluencia”, entienden en un memorando llamado “Análisis de coyuntura y avance del documento político 'Un nuevo ciclo en Euskadi'”. Los de Martínez dejan claro que “Sumar Mugimendua quiere ser la fuerza de referencia en la articulación de un nuevo sujeto político en Euskadi”.

Desde Podemos, se insiste en que el modelo no puede ser el mismo que el de las generales. Lo dijo públicamente su coordinadora, Pilar Garrido. Entonces fue un proceso acelerado por la premura del calendario y mediatizado por el tirón de Yolanda Díaz. ¿El resultado? Sumar sacó un único escaño, el de Martínez, y lo perdieron tanto ella misma como el líder en Álava, Guillermo Presa, que aspiraba a ocupar el asiento en el Congreso de Juantxo López de Uralde.

Ahora sienten que toca poner en valor la mayor estructura y arraigo en el territorio de este partido. Las reivindicaciones son dos. Por un lado, preservar “Elkarrekin” como sujeto, sin que ello obste a que luego se mencione también Sumar como un integrante más. Esta marca, la traducción al euskera de Unidos y de Unidas, surgió en 2016 para aglutinar a Podemos, IU y Equo, luego a Podemos e IU y ahora de nuevo, desde las municipales y forales, a las tres fuerzas. La “lógica política” debería llevar a que en el Parlamento Vasco operara “Elkarrekin” al igual que lo hará hasta 2027 en las Cámaras forales y en los municipios más relevantes, siempre según las fuentes consultadas. “Hacer tabla rasa y aplicar una lógica madrileña sería un error”, insisten estas fuentes.

En cuanto a la candidatura, Gorrotxategi –que empeoró claramente los resultados de Pili Zabala– se ha postulado y el partido avala ese movimiento. En el entorno de Sumar, por el contrario, no es una figura atractiva. “Sumar no va a presentar a Gorrotxategi”, llega a admitir, en privado, una voz próxima a esta nueva formación. Podemos, IU y Equo llevan trabajando “desde agosto” en la posible candidatura en Euskadi. Es ahora cuando se ha incorporado Sumar. “IU, Podemos y Sumar somos el mismo espacio político en Euskadi, la izquierda federalista. Tiene dos expresiones, Elkarrekin y Sumar. Es verdad que somos muy plurales, pero estamos trabajando para conformar una coalición única”, ha afirmado el dirigente de IU Íñigo Martínez en Euskadi Irratia.

Íñigo Martínez se ha mostrado confiado en que “en las próximas semanas” habrá noticias, aunque ha admitido que la brecha entre Sumar y Podemos tras la salida de las ministras moradas del nuevo Gobierno está afectando y es real. La formación de Garrido insiste en que dispone de plena autonomía para cerrar o no un acuerdo en Euskadi. “Yo tengo la mano tendida, ahora es a Lander [Martínez] a quien le toca decidir. He trabajado por la unidad y lo seguiré haciendo. Ése es el trabajo que me toca hacer, fortalecer la coalición y ensancharla”, ha manifestado Garrido en Radio Euskadi. “Desde Berdeak Equo seguimos apostando y trabajando en un espacio político amplio para las elecciones vascas”, añaden desde la cuarta de las patas de la mesa.

Las perspectivas electorales empujan hacia la unidad. Todas las voces son conscientes de que una posible ruptura abocaría a reducir al mínimo la representación en el futuro Parlamento Vasco o incluso a desaparecer. Existe un precedente cercano en el tiempo en la memoria de uno de los partidos implicados. En 2012, IU se enfrentó en las urnas a EB, que no es sino la traducción al euskera de su nombre. El motivo fue una escisión interna e hizo que ninguna de las dos marcas llegara al mínimo del 3% para sacar escaños. El reciente Sociómetro otorga a “Sumar–Elkarrekin” tres escaños, la mitad de los actuales. Sería uno por territorio. Ni siquiera todos los partidos del espacio tienen garantizado un puesto de salida. Internamente, los partidos manejan otros datos que les permitirían caer menos. Nadie habla de crecer.

Los datos se emplean como argumentos por los unos y por los otros. Sumar puede anotarse el tanto de que esta marca alcanzó los 127.000 votos, el 11%, en las generales de julio. Esos números les darían nueve escaños en una extrapolación matemática. Por el contrario, en mayor Elkarrekin logró 58.000 en las municipales y 70.000 en las forales. Ello les valdría cinco escaños. En un contexto de baja participación, Podemos e IU sumaron 72.000 en las autonómicas de 2020 y Equo 11.000 en solitario. Los tres juntos llegaron a 157.000 en 2016. Las generales repetidas de 2016 fueron el máximo logrado por ese espacio político, con 333.000 votos y una victoria frente al PNV, EH Bildu o PSE-EE.