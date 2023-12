Podemos e IU aceptan un impuesto de Grandes Fortunas más suave que en España para que se aplique en Euskadi

Podemos e IU, que formaban parte del Gobierno de España en la pasada legislatura, han pactado con PNV y PSE-EE una aplicación del Impuesto de Grandes Fortunas en Euskadi más laxa con tal de ponerlo en marcha en los territorios forales. El cambio pactado es mínimo y mantiene el impuesto en Euskadi por debajo del que se aplica en el resto del Estado ya desde el año pasado, pero con el apoyo de Elkarrekin Podemos-IU saldrá adelante en los tres territorios, ya que en Álava y Gipuzkoa PNV y PSE-EE no tienen mayoría en las Juntas Generales. “Era o este acuerdo, o que no hubiera impuesto”, ha reconocido el parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU, David Soto.

El cambio pactado reduce a 14,5 millones de euros los ingresos para que se aplique el tipo máximo, de un 3,5%, frente a los 16 millones que habían pactado PNV y PSE-EE. Hay que recordar que en el conjunto del conjunto del Estado este tipo máximo se aplica fortunas a partir de los 10,6 millones de euros. También introduce variaciones en otros tramos. Se pagará el 2% en Bizkaia a partir de 12,8 millones y el 2,5% en Álava Gipuzkoa.

Pese estos cambios las diferencias siguen siendo sustanciales respecto al territorio común en materia fiscal. Además de los tipos máximos, en Euskadi se aplicará el Impuesto de Grandes Fortunas por encima de los de 3,2 millones de euros, frente a los 3 millones fijados en el vigente en territorio común. Además, el tipo que se aplicará para esta cantidad será del 1,5% en Bizkaia, inferior al tipo mínimo aplicable en el Estado, que es del 1,7%, que sí será el que se aplique en Álava y en Gipuzkoa. Esto ha hecho que pese que Soto ha calificado de “éxito” el acuerdo, la presentación del mismo haya tenido un tono “agridulce”. “No es el impuesto que queríamos, pero era o este acuerdo o no había ningún impuesto”, ha señalado. “Y eso era lo que quería el PNV”. “Tengámoslo por seguro: sin este acuerdo, sin el trabajo insistente de negociación de Elkarrekin, el Impuesto de Solidaridad y de las Grandes Fortunas no se hubiera aplicado en los diferentes territorios históricos, con el aplauso agradecido del PP. Demostramos que somos nosotras quienes realmente garantizamos la aplicación en Euskadi de los avances progresistas y de justicia social del Gobierno de coalición, algo que, como venimos comprobando, el PSE no es capaz”, ha aseverado Soto.

Hay que tener en cuenta que el Gobierno central aprobó este impuestos con carácter temporal, para estar vigente los años 2023 y 2024, aunque formaciones como EH Bildu apuestan porque se convierta en permanente. En Euskadi no se ha aplicado este año porque al tener Euskadi competencias fiscales ha habido que hacer de forma previa una modificación del Concierto Económico, que pasó por el Congreso de los Diputados, para incluir la nueva tasa. Para que las Haciendas puedan aplicarlo el próximo, las respectivas normas forales deben estar aprobadas por las Juntas Generales ante del 31 de diciembre.

La coordinadora general de Podemos en Euskadi, Pilar Garrido, ha señalado este lunes al valorar el acuerdo que Elkarrekin Podemos “quiere ser útil y no trabaja con prejuicios. ”Hemos conseguido mejorar las condiciones de un impuesto que Podemos puso encima de la mesa en el Estado, que peleamos mucho y que no se podía dejarlo caer en Euskadi“, ha indicado, para añadir que ”avanzar en justicia fiscal es muy importante“. Según ha defendido, para Podemos era ”condición imprescindible“ que el impuesto se aplicara en los tres Territorios desde este mismo año de tal modo que ”quienes tienen grandes fortunas van a contribuir en Euskadi a sostener lo común“.

En este contexto, ha valorado que gracias a las propuestas de Podemos se han “subido los tipos, habrá más contribuyentes y se va a recaudar más”, aunque “no todo lo que hubiera querido” su formación. El valor de este impuesto es más simbólico que recaudatorio, sobre todo teniendo en cuenta que en Euskadi ya no se ha aplicado durante el primer año de vigencia. Es difícil saber con exactitud a cuánta gente afectará, pero con la diferencia de cantidades respecto al impuestos estatal se reducirá aún más el número de personas afectadas que algunas fuentes sitúan en el entorno de los 500 contribuyentes.