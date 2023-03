Los cerca de 1.000 trabajadores de Petronor, filial del grupo Repsol, han anunciado paros parciales al menos hasta el próximo 20 de marzo. Su objetivo es renovar un convenio que lleva paralizado desde 2019 y conseguir mejoras salariales acordes con la subida del IPC más dos puntos, además de pluses que mejoren las condiciones laborales de la plantilla. “En el tema de la propuesta económica la empresa ni siquiera nos asegura la subida del IPC anual, nos dicen que no lo pueden consolidar, cuanto menos nos puedan dar, mejor. Es inaceptable que una empresa que ha ganado 470 millones de beneficios en 2022 y no ofrezca sueldos dignos y no suba los salarios por encima del IPC”, ha explicado a este periódico Susana Ojeda, portavoz del comité de empresa de Petronor este lunes, en la movilización que han llevado a cabo frente al edificio de Inspección de Trabajo en Bilbao.

La razón por la que han decidido llevar la concentración a Inspección de Trabajo es que han interpuesto 103 denuncias debido a que 103 personas han superado las 80 horas anuales que recoge su convenio laboral. Según las cifras que manejan desde el comité de empresa en los últimos cuatro años se han acumulado en torno a 167.000 horas extras, “el equivalente a las jornadas anuales de más de cien trabajadores en Petronor”.

El pasado fin de semana comenzaron con la nueva tanda de movilizaciones. Pararon el viernes al medio día y hasta este lunes a las 06.00. Este lunes han seguido con paros desde las 09.00 hasta las 12.00, algo que se repetirá también el martes, miércoles y jueves. El próximo viernes, al igual que el anterior, pararán durante todo el fin de semana. Habrá movilizaciones todos los días. A pesar de que, según confirma Ojeda, los paros están teniendo “éxito”, hay “órdenes ministeriales del Gobierno” que decretan servicios mínimos en la refinería, algo que, según denuncia “vulnera” su derecho a huelga. “Los servicios mínimos que nos han impuesto son abusivos, hay unas órdenes ministeriales que hacen que haya 72 personas en producción, con lo que Petronor mantiene su producción y vulnera nuestro derecho a huelga. Es importante que podamos movilizarnos porque consideramos que la huelga es la herramienta que tenemos para visibilizar nuestro conflicto”, reconoce.

“Tenemos el convenio caducado desde 2019, hemos presentado una plataforma en la que el incremento salarial que contemplamos es del IPC más 2 puntos. Queremos una reducción horaria, asegurar la cobertura para la gente y algunos pluses, como el plus de brigadas a todos los que tengan presencia en campo. También pedimos dar salida al colectivo de mayor edad, que tenemos cerca de 100 personas trabajando con más de 60 años en refinería. Lo que nos propone la empresa hasta la fecha no es suficiente en el contexto de beneficios en el que estamos”, insiste la trabajadora.

Hasta la fecha, el comité de empresa y la dirección han mantenido 13 reuniones en las que, según recalca Ojeda, “no se ha logrado ningún consenso”. Es por ello que la plantilla considera que los paros pueden llegar a hacer “que la empresa entre en razón” y renueve su convenio con mejoras laborales. “A partir de ahí, valoraremos la situación, veremos si la empresa atiende a nuestras reivindicaciones, haremos una asamblea de fábrica y veremos si seguimos con movilizaciones, si la empresa sigue sin darnos lo que pedimos tomaremos nuevas medidas, no nos va a quedar otra”, concluye.