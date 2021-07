Vitoria vive con "tranquilidad" el no Día del Blusa y de la Neska y el alcalde pide "responsabilidad" de cara a La Blanca

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha afirmado que la víspera de Santiago ha sido una "noche tranquila" en la capital alavesa, que en circunstancias ordinarias habría celebrado el Día del Blusa y de la Neska y que se estaría preparando para las fiestas de la Virgen Blanca. De cara a esos días, en que no habrá ni Celedón ni otras actividades festivas, el regidor ha pedido a los vitorianos "responsabilidad" y que "asuman e interioricen las medidas sanitarias".

Urtaran ha realizado estas manifestaciones en Vitoria, donde, junto a la primera teniente del diputado general, Pilar García de Salazar, ha asistido la misa en honor al apóstol Santiago organizada por el Centro Gallego en la catedral de Santa María con motivo del año jacobeo, informa Europa Press.

Este domingo se estaría viviendo en Vitoria la antesala a las fiestas de la Virgen Blanca, con la celebración del Día del Blusa y de la Neska, que este año nuevamente no se podrán celebrar por la pandemia. El alcalde de Vitoria ha señalado que ha sido una noche "tranquila" porque "afortunadamente no ha habido que reseñar" y ha lamentado que "desgraciadamente" los vitorianos no se ha podido celebrar "como les hubiera gustado".

Urtaran ha pedido a los vecinos que "tengan paciencia" y ha apelado a la responsabilidad porque se está en una situación sanitaria "muy delicada con mucho contagio". Por ello, el alcalde de Vitoria, que espera que el próximo año se puedan celebrar las fiestas de la Virgen Blanca con normalidad, ha pedido a los ciudadanos que "asuman e interioricen todas las medidas sanitarias" adoptadas.