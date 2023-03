Transportes asegura que el nuevo estudio del trazado del AVE no alargaría los plazos

La realización de nuevos estudios para modificar el trazado previsto de la línea de alta velocidad de Extremadura a su paso por Toledo y Talavera de la Reina, no alargaría los plazos de terminación de la línea, aseguran fuertes de Transportes ante el hecho de que esos estudios complementarios se hayan contratado para que duren hasta febrero de 2024.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana publicó en diciembre pasado el encargo a su organismo de proyectos de ingenieria Ineco la realización de nuevos estudios para satisfacer en lo posible las alegaciones de esos dos municipios contra el estudio informativo inicial, estudio informativo que deberá ahora incorporar esas nuevas alternativas.

El encargo es para hacer esos trabajos en un plazo de 18 meses, que empezaron a contar en agosto pasado y que según las previsiones del pliego de contratación no estarían terminados hasta febrero de 2024; hasta que no estén acabados, el organismo de evaluación ambiental del Gobierno no puede estudiar el expediente y darle el visto bueno a todo el tramo en cuestión, Oropesa (Toledo)- Madrid, para posteriormente poder redactar por el Ministerio los proyectos técnicos, ajudicarlos, y ejecutar las obras.

Fuentes de Transportes han asegurado a elDiarioex que a pesar de eso los plazos de la alta velocidad no se van a alargar. Que en vez de los 18 meses previstos se van a hacer “en menos tiempo”; que paralelamente se está realizando la evaluación ambiental de la parte que no afecta a Toledo y Talavera, y que la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura no sufriría retraso.

Según dijo recientemente la ministra Raquel Sánchez, la linea completa entre Madrid, Badajoz y la frontera portuguesa estaría terminada en 2030, fecha de la que dudan entidades como la Asociación Extremeña de Amigos del Ferrocarril, Club Sénior de Extremadura y Corredor Sudoeste Ibérico, si continúa el ritmo actual de ejecución, y además porque los plazos administrativos ya no dan margen para ello.