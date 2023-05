Juan Pedro Yllanes (Sevilla, 1960) se despide de la política activa, pero seguirá siendo un ferviente defensor de la transición energética y del decrecimiento en Balears. Vicepresidente del Govern y conseller, bajo su tutela las Islas se han convertido en pioneras en la regulación de medidas contra el cambio climático y a favor de la memoria histórica. Magistrado en excedencia, dio el salto a la política de la mano de Podemos, lo que le llevó a dejar a un lado la judicatura para presentarse en las elecciones generales de 2015 como cabeza de la formación morada en las Islas. Tras las autonómicas de 2019, dejó su condición de diputado nacional y pasó a ser diputado autonómico, cargo que abandonó al poco tiempo para dedicarse a sus tareas gubernamentales.

Asfixiar el catalán, crecimiento ilimitado y cierre de la televisión pública: lo que exige Vox para investir al PP en Balears

Más

Cuatro años después y apenas transcurridos unos días de los comicios del pasado domingo, se muestra severamente crítico con la actitud de la cúpula de Podemos (Pablo Echenique, Ione Belarra y Lilith Verstringe). Les critica por no haber asumido “ni una mínima cuota de responsabilidad” en lo que se refiere a los resultados obtenidos por el partido y asevera que la formación se encuentra “en una situación cercana a la intrascendencia política”. Yllanes arremete, asimismo, contra la “tutela” ejercida por Pablo Iglesias y recrimina, como uno de los principales errores en que ha incurrido el partido, “el menosprecio absoluto a los territorios”. Además, alaba a Yolanda Díaz y aboga por el liderazgo de Sumar de cara a las elecciones generales del 23 de julio.

Este martes concedió una entrevista en Onda Cero en la que pedía la dimisión de la cúpula de Podemos y señalaba directamente a Pablo Echenique, Ione Belarra y Lilith Verstringe. ¿Por qué deben dimitir?

Creo que deben dimitir por el fracaso absoluto de Unidas Podemos en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Echenique salió diciendo que había sido una tragedia, pero evidentemente no hizo la menor alusión a la posibilidad de dimitir. El discurso de Ione Belarra, lejos de tranquilizarme, lo que hizo fue encenderme más porque no se asumió ni la más mínima cuota de responsabilidad acerca de lo que suponía que Podemos pasase a ser una una fuerza política extraparlamentaria en Canarias, en la Comunidad Valenciana, en Madrid y prácticamente en Balears. Y Lilith, que es la secretaria de Organización del partido, ni siquiera ha hecho declaraciones. Por lo tanto, sinceramente, yo creo que la cúpula debería asumir el resultado catastrófico de las elecciones municipales y autonómicas, que ponen a Podemos en una situación cercana a la intrascendencia política y, por lo tanto, asumir responsabilidades.

También hablaba de la responsabilidad de “agentes externos” que desde fuera han pretendido “seguir manejando” el partido...

Es que a mí me resulta sorprendente que alguien manifieste que deja la política para seguir desde fuera intentando controlar a una determinada fuerza política. Yo creo que se ha demostrado que no es una buena filosofía, que la ciudadanía no agradece este tipo de tutelas y, por tanto, lo importante es que quienes asuman ahora la responsabilidad del espectro de izquierda en la oferta política en España sean capaces de liberarse de todos estos lastres que nada aportan y que, lejos de sumar, suponen un obstáculo para el voto ciudadano.

¿Lo dice por Pablo Iglesias?

Creo que no es necesario mencionarlo, pero es cierto que ha estado tutelando todo. Resulta muy llamativo que, hace un mes, Pablo Iglesias estuviera imponiendo condiciones para la integración de Podemos en Sumar o para la coalición entre Podemos y Sumar, unas condiciones que pasaban por primarias abiertas, y que ayer, entre sollozos, reclamara que Sumar le dé un poquito de hueco a Podemos dentro de su organización o de su estructura. Y claro, como no podía ser de otra manera, se olvidó de cualquier mención a primarias, condiciones, etc. Ya no estamos en condiciones. Podemos no está en condiciones de exigir absolutamente nada.

Pablo Iglesias ha estado tutelando todo. Resulta muy llamativo que, hace un mes, estuviera imponiendo condiciones para la integración de Podemos en Sumar o para la coalición entre Podemos y Sumar.

¿Qué ha fallado en Podemos? ¿Por qué cree que el partido ha llegado a cosechar los resultados actuales, que no son buenos ni en Balears ni en el resto de España?

Ha fallado una cuestión que ha sido siempre santo y seña de Podemos: el menosprecio absoluto a los territorios. Es un partido madrileño controlado desde Madrid. Y a los territorios se les han aplicado políticas inspiradas desde Madrid, lo que significa desconocer la peculiaridad de cada territorio y tener que adaptar tanto el programa político como los lemas y los candidatos a ese territorio. Aquí, en Balears, han demostrado tener una absoluta ignorancia de cuál es la realidad de las Islas. Resulta sorprendente que un partido nacido en Madrid y controlado desde Madrid se haya quedado de extraparlamentario en Madrid, lo cual demuestra que no se ha acertado con las políticas que se han impulsado.

Ha fallado una cuestión que ha sido siempre santo y seña de Podemos: el menosprecio absoluto a los territorios. Es un partido madrileño controlado desde Madrid. Y a los territorios se les han aplicado políticas inspiradas desde Madrid

Usted ha creído mucho en el proyecto. Le ficharon cuando era un juez muy renombrado y estaba a punto de presidir el tribunal del caso Nóos.

Yo di el paso porque me parecía que el proyecto era un proyecto ilusionante y lo que me resulta absolutamente decepcionante es la evolución desde 2015, que fue cuando yo entré en política, a lo que ha ocurrido en las elecciones del pasado 28 de mayo. Es desolador. Cuando uno examina lo que ha ocurrido durante estos ocho años en su propia persona, la cuestión queda perfectamente explicada. Silenciar al discrepante, imponer políticas, y en Madrid hablar o llenarse la boca de primarias, cuando las primarias han sido un instrumento también para que los candidatos más favorables, más cercanos o más queridos por la dirección nacional fuesen al final quienes encabezaran las listas en los territorios.

Y, luego, evidentemente, están las leyes dirigidas a minorías poco representativas y que han provocado una tensión social absolutamente increíble. Por lo tanto, creo que ha sido un cúmulo de circunstancias que no existían cuando en 2015 decidí dar el paso de no presidir el caso Nóos para entrar en política de la mano de Podemos. Yo sabía lo que ponía en juego y qué suponía eso para mi nombre profesional en Balears. Pero lo hice convencido de que en ese momento podíamos ser históricos. Ahora, lamentablemente, la historia nos ha situado como extraparlamentarios en la mayoría de las comunidades autónomas.

Cuando uno examina lo que ha ocurrido durante estos ocho años en su propia persona la cuestión queda explicada. Silenciar al discrepante, imponer políticas y en Madrid llenarse la boca de primarias

Habla con contundencia...

Bueno, es que es una cuestión de que se ha producido un enorme silencio después de un fracaso rotundo. Nadie ha levantado la voz. Y más después de ver lo que fuimos en Balears en la legislatura 2015-2019, donde sin estar dentro del Govern orientamos muchas de sus políticas, porque los diez escaños de Podemos eran muy importantes. Después de cuatro años gobernando en Balears en un pacto de progreso, repitiendo un resultado histórico que nunca se había producido en la historia de la Comunidad Autónoma, sacando adelante políticas de las que podemos sentirnos orgullosos, tanto desde la Conselleria de Agricultura como de la de Transición Energética, he tenido que contemplar cómo una campaña electoral planificada desde Madrid y con mensajes que podrían calar en Madrid pero que no tenían ningún sentido aquí en Balears, nos ha convertido prácticamente en una fuerza extraparlamentaria.

¿Se arrepiente de haber dejado la carrera judicial por integrarse en Podemos?

Creo que no me he arrepentido nunca de ninguna de las decisiones que he tomado en la vida, y eso que algunas han sido claramente erróneas, tanto personales como profesionales. Pero no me he arrepentido nunca. Lo que he intentado es hacerlo lo mejor posible cada vez que he tomado una decisión y, por tanto, no me arrepiento de haber dejado temporalmente la carrera judicial para dedicarme a la política.

Dejando a un lado los resultados de esta convocatoria electoral, y pese a los errores que ha mencionado, para muchos Podemos ha cambiado el tablero político español y ha conseguido avances importantes en este país.

Indiscutiblemente la presencia de Podemos durante los dos pasados mandatos ha sido muy importante y en esta legislatura, desde una parte de la representación de Unidas Podemos en el Gobierno, se han impulsado reformas absolutamente esenciales como la subida del salario mínimo interprofesional, la reforma laboral, la reforma de las pensiones... Sin embargo, por otro lado, también se ha legislado contra una gran mayoría de la sociedad en otras ocasiones o se han aprobado leyes que apelaban a una minoría y que además han provocado una contestación social muy importante. Hay luces y sombras, pero yo creo, sinceramente, que el balance final de lo que ha supuesto Podemos en el Gobierno del Estado es positivo, sin duda.

Hay luces y sombras, pero yo creo, sinceramente, que el balance final de lo que ha supuesto Podemos en el Gobierno del Estado es positivo, sin duda

Ha mencionado en varias ocasiones que se ha gobernado para minorías, ¿puede profundizar?

A mí me parece que la Ley trans es un gran avance, pero es una ley dirigida a una minoría y creo que el resultado práctico de la ley del 'solo sí es sí', que es una ley enormemente bienintencionada y que tiene aspectos muy positivos, ha sido un lastre importante a la hora de poner en valor las políticas que se han desarrollado por parte de Unidas Podemos en el Gobierno central. Logros importantísimos como todas las medidas que se acordaron durante la pandemia para proteger a los trabajadores de este país, la reforma laboral y la de las pensiones, la subida del salario mínimo interprofesional, la reforma de las pensiones, apelan a una gran mayoría y, sin embargo, otras leyes impulsadas desde otros departamentos gestionados por Podemos lamentablemente apelaban a minorías.

La Ley trans es un gran avance, pero está dirigida a una minoría y el resultado práctico de la ley del 'solo sí es sí', que es una ley bienintencionada, ha sido un lastre a la hora de poner en valor las políticas que se han desarrollado por Unidas Podemos

Juan Pedro Yllanes siempre ha sido un verso suelto. Quizás el hecho de no haber estado afiliado nunca al partido le haya ayudado. ¿Ha recibido muchas críticas por decir lo que opina públicamente, aunque fuera en contra de la versión oficial del partido?

Una de las grandes lecciones que me llevo de la política es que tener tu opinión y pensar en los partidos políticos es muy peligroso. Porque si al final lo que tú piensas o lo que tú promueves se queda en minoría, las consecuencias son las consecuencias. Pueden ser muy serias, pero la suerte que he tenido es que cuando cuando esas consecuencias se han producido tenía una experiencia vital y profesional que me permitía minimizar el impacto generado por pensar, reflexionar o proponer soluciones alternativas a las que se proponían por parte de quienes dirigían el partido.

¿Qué nos espera a partir de ahora en Balears?

Lo que nos espera es un gobierno liderado por la derecha del Partido Popular y en el que seguramente esté la extrema derecha de Vox. Sinceramente, creo que no hay que hacer ningún tipo de cordón sanitario. Creo que el PP tiene que esforzarse en formar gobierno en Balears y tiene que ser el PP el que negocie sin que desde la izquierda se le facilite absolutamente nada para formar gobierno. Creo que es un error la propuesta que hizo MÉS hace 24 horas [facilitar un futuro pacto con el PP]. A partir de aquí, bueno, quienes han retirado su confianza a la izquierda que sepan que se van a abrir cuestiones que son estratégicas y muy delicadas para esta comunidad autónoma en materia de sobrecarga turística, consumo de combustibles fósiles, vehículos en las carreteras, unas infraestructuras de transporte sobredimensionadas. Estamos en una situación muy importante.

¿Cuál es su opinión sobre Yolanda Díaz?

Yolanda Díaz es la persona que ha impulsado las principales reformas durante esta legislatura y que han venido a mejorar la vida de los ciudadanos en este país: la reforma laboral, que evidentemente el PP intentará modificar, o el salario mínimo interprofesional, que se ha venido para quedarse. Y habrá que ver qué es lo que hace el PP en las sucesivas revisiones que hayan de hacerse sobre todas aquellas medidas que se adoptaron para proteger a los trabajadores durante la pandemia. Ahora mismo señalan a Yolanda Díaz como la persona más apta para liderar el espacio de izquierda en este país. Sumar es una gran oportunidad, es la principal apuesta, lo encabeza Yolanda Díaz y creo que ahora mismo es la persona mejor capacitada para dirigir el espacio de izquierdas en España.

Sumar es una gran oportunidad, es la principal apuesta, lo encabeza Yolanda Díaz y creo que ahora mismo es la persona mejor capacitada para dirigir el espacio de izquierdas en España

¿Cree que Sumar puede cosechar unos buenos resultados en las elecciones de julio?

En las últimas encuestas, cuando Sumar era un movimiento que aún no estaba registrado como partido político, ya contaba con una importante intención de voto, lo cual demuestra que se puede constituir en un espacio de mayorías dentro de la izquierda y, por lo tanto, influir y mucho en la política de este país.

Una de las principales críticas que han recibido las candidaturas de izquierdas en estas elecciones autonómicas y municipales es que no se pusieran de acuerdo para concurrir juntas y reagrupar los votos en ciertos territorios. Por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife. ¿Es usted de esta corriente, de pedir unidad a la izquierda?

Es absolutamente necesaria la unidad de la izquierda. Hemos comprobado en carne propia el resultado de ir por separado. Puedo citar dos ejemplos que afectan a Unidas Podemos, porque no voy a hablar de otras organizaciones. Se ha perdido el Ajuntament de Calvià, que queda en manos de la derecha y en este caso, por parte de Podemos y también de MÉS se decidió ir por separado. Lamentablemente, ni MÉS ni Podemos tienen ahora representación en Calvià. Otro de los lugares es Formentera, donde la izquierda también ha optado por ir por separado y, por primera vez en muchas legislaturas, el Consell Insular queda en manos de la derecha. Por tanto, parece evidente que no haber ido unidos en determinadas circunscripciones ha sido un lastre para obtener representación.

Es absolutamente necesaria la unidad de la izquierda. Hemos comprobado en carne propia cuál ha sido el resultado de ir por separado

Usted ha propuesto que Podemos se disuelva dentro de Sumar sin “ningún tipo de imposiciones”. ¿Qué quiere decir exactamente?

Es un movimiento que, indiscutiblemente, va a costar mucho trabajo poner en pie. ¿Por qué? Porque hay muchas siglas metidas ahí. En principio estamos hablando de que dentro del movimiento Sumar podrían incluirse Compromís en la Comunitat Valenciana, los Comuns en Catalunya, Más Madrid. Por tanto, Podemos tiene que formar parte de ese conglomerado, pero sin condiciones como aquella condición sine qua non que era celebrar unas primarias abiertas. Luego están las declaraciones de este martes de Pablo Iglesias, que sorprendentemente se ha constituido de forma unilateral en el portavoz de Podemos cuando resulta que no tiene responsabilidades en el partido, y que ha decidido que ya no puede haber condiciones. Parece que eso significa “negociemos para la incorporación al movimiento Sumar, pero negociemos ya en otras condiciones”.

Resulta indiscutible que el Podemos de antes del 28M no estaba en las mismas condiciones para negociar con Sumar que el Podemos después del 28M. Yo no digo que Podemos no mantenga su identidad propia dentro de Sumar, pero permitámonos una reflexión en el sentido de dejar que sean los responsables de Podemos y los responsables de Sumar quienes alcancen el acuerdo deseable para que Sumar represente al mayor espectro posible de ciudadanos y ciudadanas de este país. Podemos ha quedado en una posición seriamente debilitada por sus propios errores. Todo lo que no sea integrarse en este movimiento nos conducirá a una próxima catástrofe el 23 de julio.

Podemos ha quedado en una posición seriamente debilitada por sus propios errores. Y, a partir de aquí, tendrán que ser los y las responsables de Podemos quienes tendrán que determinar en qué condiciones se integran en Sumar

¿Les pide lo mismo al resto de partidos? ¿A Más Madrid? ¿A Compromís? ¿A la CHA?

No me atrevo a pedirles a organizaciones en las que no participo y a las que no pertenezco cómo deben ser sus negociaciones con Sumar. No es lo mismo cómo pueda negociar con Compromís, que, aunque esté en la oposición en la Comunitat Valenciana, tiene una indiscutible fuerza, ni cómo puedan negociar los comuns en Catalunya. Pero que sí que es cierto que a través de Ada Colau han estado gobernando y todavía hay expectativas para que se pueda seguir gobernando en el Ayuntamiento de Barcelona, al igual que Más Madrid, que, si bien es cierto que ha obtenido un peor resultado en el Ayuntamiento de Madrid, sigue siendo la primera fuerza de la oposición en la Comunidad. Por lo tanto, los y las responsables de Más Madrid, de Compromís y de los comuns tendrán que negociar cada uno como les parezca más interesante. Yo lo que espero y confío, conociendo al equipo que rodea a Yolanda y conociendo a la propia Yolanda, es que serán lo suficientemente generosos para que todos se sientan cómodos dentro del espacio de Sumar y que ésta sea una fuerza hegemónica en la izquierda en las próximas elecciones generales.

¿Se va Juan Pedro Yllanes satisfecho por el trabajo realizado durante estos cuatro años al frente de la Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática?

Me voy orgulloso de haber cambiado el modelo energético de Balears y confío en la serenidad del PP, que me consta que no es negacionista del cambio climático, para seguir ahondando en esa transición energética absolutamente imprescindible para el futuro de Balears. Me voy orgulloso de prácticamente haber completado las políticas de memoria democrática, y ésta sí que es una parte del Govern que seguramente sufrirá con la llegada de la derecha al poder. Me voy orgulloso de los números de la industria balear, que ha crecido un 23% durante una legislatura muy complicada. Y me voy especialmente orgulloso también de haber ayudado a los pequeños comerciantes a sobrevivir cuando la llegada de la pandemia parecía indicar que el pequeño comercio estaba llamado a la extinción por el empuje y el auge del comercio electrónico y, sin embargo, podemos presumir de que está más fuerte que nunca en Balears.

Usted anunció hace meses que se jubilaría después de las elecciones y que renunciaba a presentarse de nuevo por Unidas Podemos. Es decir, que abandonaba la política institucional. ¿Qué futuro le espera?

Ayer le decía en broma a un viejo compañero que me estoy preparando para ser un pensionista cabreado. Mi presencia en el Poder Judicial tiene fecha de caducidad, el 30 de junio de este año, que es cuando me jubilo. Ya he dicho que no quiero seguir en la política activa. Cuando accedí a Podemos, adquirí el compromiso de estar en política activa durante ocho años para no profesionalizar la política. A partir de ahora me costará muchísimo trabajo no implicarme, porque fuera de lo que es la estricta pertenencia a un partido o de estar activo en política, seguiré opinando y seguiré siendo un activo defensor de la transición energética en Balears. De momento, en los próximos meses, quiero disfrutar de mi familia, participar como simple votante en las elecciones del 23 de julio y hacer muchos viajes que estaban pendientes.