PP y Ciudadanos prometen la misma ampliación de Metro, un plan anunciado por Aguirre que no se desarrolló

Los candidatos de PP y Ciudadanos a la Comunidad de Madrid han anunciado este miércoles la misma medida para ampliar los kilómetros de Metro. Se trata de la conexión de Metro Sur con la estación de Villaverde de la línea 3 y es una vieja promesa que data del año 2005 y nunca llegó a desarrollarse.

Entonces gobernaba la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y se llegó a firmar un convenio entre la consejera de Transportes, María Dolores de Cospedal, y el Ayuntamiento de Getafe, que dirigía el socialista Pedro Castro que no tuvo ningún resultado. Cinco lustros después, la iniciativa ha vuelto a emerger en campaña electoral. Y por partida doble.

La propuesta de Ignacio Aguado, candidato de Ciudadanos, pasa por hacer la conexión desde una estación distinta de Metro Sur, Los Espartales. Pero es el único cambio respecto al anuncio que ya se puso sobre la mesa en 2005. La formación naranja ha cifrado la nueva infraestructura en 120 millones de euros y se ha marcado un ambicioso plazo de ejecución de un año y medio. El desembolso que el PP calcula que necesitará hacer para esta obra es 60 millones de euros mayor y alcanza los 180.

No es la primera vez que los dos partidos coinciden en propuestas y, de hecho, la cuestión ha sido un motivo de roce entre ambos en la pasada legislatura en la Comunidad y también en la campaña que está a punto de empezar. El líder del PP, Pablo Casado, ha señalado a la formación de Rivera por "plagiar" su programa. También lo ha hecho el candidato a la Alcaldía de Madrid después de que su rival, Begoña Villacís, replicara su promesa de soterrar la A-5 si gana las elecciones.

Las iniciativas que el PP ha dado a conocer en materia de Transportes este miércoles son más numerosas. Para ellas, el partido contempla una inversión de 2.000 millones de euros. La candidata Isabel Díaz Ayuso también ha prometido rescatar la propuesta de Cifuentes de ampliar la línea 11 para enlazar Plaza Elíptica y Conde de Casal (línea 6) pasando por Atocha. Este enlace fue el anuncio estrella de la expresidenta en el Debate sobre el Estado de la Región de 2017, el último que pudo hacer antes de su abrupta dimisión. Ante la Asamblea de Madrid prometió 6,5 nuevos kilómetros de red con una inversión de 280 millones de euros.

Para la próxima legislatura, Díaz Ayuso ha garantizado la conexión de estas dos líneas pasando por Atocha con un coste aún mayor, de 350 millones de euros, porque también se ha comprometido a construir un intercambiador en Conde de Casal para "descongestionar" la zona. Este enlace, como el de Metro Sur, son reivindicaciones históricas de los vecinos de la zona sur.

La candidata también ha anunciado medidas para "atender al incremento de viajeros" del Metro. Propone contratar 300 maquinistas adicionales a los 100 ya anunciado por el actual Gobierno regional. Las incorporaciones se harán de forma escalonada durante los cuatro años de legislatura con una inversión anual de 12 millones de euros, según han explicado fuentes de la candidatura. No se mejorarán las frecuencias de trenes porque ya "están en 3 o 4 minutos" y no hace falta, ha dicho Díaz Ayuso, en respuesta a las promesas de sus candidatos rivales de que los tiempos de espera no pasen de los 5 minutos, en el caso de Inigo Errejón (Más Madrid), y de 3, en el caso de Ángel Gabilondo (PSOE).

En cuanto a autobuses, Díaz Ayuso propone crear una red de interurbanos que conecten los municipios que rodean Madrid sin tener que pasar por la capital. Y se "incrementará la frecuencia" de los buses en un 25% en hora punta y un 30% los fines de semana para "500 líneas de autobuses".