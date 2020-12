El Gobierno de Ayuso avisa por carta a la ministra de Hacienda de que Madrid se opondrá a las subidas de impuestos "por todas las vías"

El Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso se dirigió este lunes por carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para manifestar su "malestar" ante las intenciones del Gobierno de Pedro Sánchez de abordar la armonización fiscal en las comunidades autónomas. El consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, advierte en la misiva de que se opondrá a las subidas de impuestos "por todas las vías", entre ellas acudir al Tribunal Constitucional.

El consejero de Hacienda insiste en la carta en que "si avanzan por esa vía", el Gobierno regional presentaría "un requerimiento de incompetencia" y, en última instancia, "un conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional, en base al artículo 161.1 c) de la Constitución y el artículo 60 y siguientes de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional". "No podemos admitir que los impuestos que vayan a pagar los madrileños se decidan en otro lugar que no sea la Asamblea de Madrid", ha subrayado.

El Gobierno ha llegado a un acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para crear una mesa bilateral para abordar esta cuestión que para Lasquetty supone "invadir deslealmente la autonomía fiscal" de la Comunidad de Madrid, algo que, a su juicio, no tiene cabida en el orden constitucional.

"Usted misma reconocía recientemente en una entrevista que no es correcto hablar de dumping. No puede existir 'dumping fiscal' ni 'competencia desleal' cuando las reglas de juego son idénticas para todos", considera el consejero de Hacienda. Lasquetty defiende el sistema actual que otorga a las regiones la potestad de regular los impuestos cedidos, "pudiendo así subirlos o bajarlos en función de sus legítimos intereses y necesidades mediante el uso de sus competencias".

El titular de Hacienda solicita en la carta a Montero "respeto a la Constitución, a las leyes vigentes, y a la autonomía financiera de la Comunidad Autónoma de Madrid" así como "a los ciudadanos de Madrid". "De no ser así, nos opondremos por todas las vías políticas y jurídicas a nuestro alcance, a sabiendas de que la medida propuesta es injusta, ilegal, inconstitucional y perjudica no solo a los madrileños, sino al conjunto de la Nación española", ha concluido el consejero de Hacienda, advierte Lasquetty.