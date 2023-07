Coca-Cola impulsa su compromiso musical colaborando con artistas como Jon Batiste o Camilo en COKE STUDIO

Este verano, Coca-Cola vuelve a apostar por la música con una extensa oferta de experiencias inmersivas a través de COKE STUDIO, la plataforma global en la que la marca reúne a artistas de todo el mundo en iniciativas relacionadas con esta disciplina. La nueva entrega del programa contará con numerosas propuestas entre las que destacan el anuncio de 10 temas originales de la mano de artistas de primer nivel como Jon Batiste, Camilo, Sam Smith o Imagine Dragons a nivel internacional y el Coca-Cola Music Experience en España.

El resultado de estas colaboraciones inesperadas es Be Who You Are (Real Magic), la canción que dará el pistoletazo de salida a esta iniciativa musical. Coca-Cola ha contado con la participación del artista estadounidense Jon Batiste en la composición e interpretación del tema, en el que también han colaborado NewJeans, J.I.D, Camilo y Cat Burns. La canción ya se puede escuchar en las principales plataformas musicales y el vídeo oficial se encuentra disponible en el canal de COKE STUDIO.

El alcance del programa crece con cada entrega. Este verano se desplegará en 35 mercados europeos siguiendo la filosofía de siempre, basada en el poder de la música para unir a las personas. Además del lanzamiento de una decena de temas, ofrecerá apariciones y actuaciones en directo de los artistas colaboradores en algunos de los festivales más relevantes del momento. Con esta iniciativa, COKE STUDIO volverá a estar presente en todos los momentos en los que la música acompaña a Coca-Cola, consolidando su papel como plataforma internacional con la que, además de apostar por voces conocidas, seguirá dando a conocer a artistas emergentes de todo el mundo.

Los artistas confirmados que participarán en COKE STUDIO 2023 son: Camilo, NewJeans, J.I.D, Cat Burns, Imagine Dragons, Sam Smith, Diljit Dosanjh, Evdeki Saat, Inner City Youth Orchestra of Los Angeles, Jessie Reyez, Shae Gill, Shreya Ghosal, XIN LIU y Zack Tabudlo.

En España, es el festival de música y ocio Coca-Cola Music Experience el que materializa el compromiso de la marca con el ámbito musical. Esta cita, que ya cuenta con 13 ediciones a la espalda, se ha convertido en uno de los eventos de referencia entre los jóvenes cada verano. Este año, los fans volverán disfrutar de sus artistas favoritos los próximos 1 y 2 de septiembre en el Nuevo Espacio de Festival de Madrid. Con un cartel de lujo, formado por más de 30 nombres del ámbito nacional e internacional, el festival ofrecerá 48 horas de música en directo y una ambiciosa oferta de experiencias sorpresa que harán del CCME un plan para no perderse.

Entre los artistas confirmados se encuentran Quevedo, Yungblud, Maria Becerra, Lali, Nil Moliner, Maikel Delacalle, Saiko, La La Love You, Mae Muller, Vicco, Dylan, Luc Loren, Paula Koops, Charlie USG, Meler, Ters, Megara o Noan. Un cartel que se irá ampliando en las próximas semanas con cantantes y grupos de referencia actuales.

El compromiso de Coca-Cola con la música no queda ahí. La marca paraticipará en otros festivales como el Mad Cool con un espacio propio de la mano de COKE STUDIO. Del 6 al 8 de julio, los asistentes a esta cita musical podrán disfrutar de su combinado favorito con Coca-Cola y además sumergirte en una experiencia única. La artista Be Fernández estará pintando un impresionante mural los días previos, cuyo proceso podrás seguir en las redes de Coca-Cola. Este mural será una obra de arte interactiva que permitirá a los participantes crear música al tocarlo. Además, podrán llevarse un mini clip dinámico y divertido para compartir en redes sociales, capturando su experiencia musical y visual en este espacio.

Javier Meza, Director de Marketing de Coca-Cola en Europa, insiste en la importancia de la música para la marca: “La música tiene una capacidad inigualable para elevar y conectar a las personas y sabemos que nuestro público objetivo está más comprometido con la música y el audio digital que nunca. La música proporciona conexión, fomenta la autoexpresión y, sin duda, para muchos es un catalizador de experiencias compartidas inolvidables”.

Los envases de Coca-Cola en Europa serán un portal clave para desbloquear algunas de estas experiencias que menciona Javier Meza. A través de códigos QR escaneables, los fans podrán acceder a la app de Coca-Cola, donde tendrán la oportunidad de ganar entradas para festivales y otros premios relacionados con la música.