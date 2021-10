Presentación del libro de relatos eróticos Niña Pólvora

El próximo 31 de octubre se presentará en el Bar Corazón (calle Velarde, en plena Malasaña) Niña Pólvora, el libro de relatos eróticos de Isabel Peláez Vega editado por Marcelo López-Conde. El día de la Víspera de difuntos porque eros y tánatos, el sexo y la muerte, siempre han sido dos caras de la misma moneda.

Isabel Peláez Vega es periodista y amante de la literatura desde que su padre le regaló Sinhué, el Egipcio, cuando contaba con 10 años. Desde entonces no ha parado de leer y preguntarse cosas, aunque todavía no ha encontrado la mayoría de las respuestas. Ha trabajado en el Departamento de Cultura de la Agencia EFE y se ha dejado embaucar por el mundo publicitario y de la empresa, aunque no deja de soñar con volver al mundo del periodismo algún día. Actualmente vive entre Brighton y Madrid, aunque se va a Saldaña bastante a menudo a comer un cocido de su madre, otra Isabel. También le gustan los tatuajes, el boxeo y, sobre todo, hablar con un vino en la mano de casi todo, aunque no sepa de casi nada.