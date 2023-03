Segunda protesta masiva contra la tala en Madrid Río: “Metro sí, pero no así”

Centenares de personas se han reunido este sábado en el Puente de Toledo para protestar en contra de la “destrucción de parques” y tala de árboles que supondían las obras de ampliación de la Línea 11 de Metro, en paralización desde hace dos semanas tras anunciar el Ejecutivo autonómico que elaboraría un estudio pormenorizado árbol a árbol con el objetivo de salvaguardar todos los ejemplares posibles.

El Gobierno de Ayuso propuso talar el 75% de árboles en la estación de Madrid Río en un estudio de 2020 que no hizo público

Más

Dejando claro con carteles y gritos que 'Metro sí, pero no así', los vecinos han recalcado, acompañados de cánticos y silbatos, que dicen 'no a la tala'. Frases como 'Basta de talar, queremos respirar' o 'El dinero no se respira' han protagonizado algunos de los carteles de los manifestantes que han voceado que 'gobierne quien gobierne, los parques se defienden', así como han reivindicado 'Más arbolitos y menos chiringuitos'.

Así lo ha defendido la portavoz de la Asociación Vecinal Paseo Verde Imperial, Susana de la Higuera, quien ha afeado que las obras de ampliación del Metro se hayan cambiado después de ser aprobadas, desplazando así su lugar de emplazamiento del Paseo de Yeserías al parque “sin justificación alguna”.

Además, ha añadido que esto provoca la tala de una “arboleda histórica” que actualmente, además de “dar vida a los vecinos”, ayuda en problemas de la capital madrileña como las “islas de calor” o la “contaminación”.

“No escuchan al pueblo”, ha agregado Ángeles Verdasco, una de las vecinas afectadas por las obras a realizar en el Parque de Comillas y que incluye la instalación de una tuneladora.

Los partidos de izquierdas Podemos-Izquierda Unida, PSOE y Más Madrid han mostrado su apoyo a los vecinos y rechazo a la actuación de los Gobiernos, tanto municipal como regional, estado presentes en la manifestación que ha tenido lugar a las 12 horas.

El candidato de Podemos-Izquierda Unida a la Alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, presente en el acto, ha calificado al alcalde, José Luis Martínez Almeida, como el “señor de la motosierra”, solicitando que la “aparque ya de una vez”, tras resaltar que durante los últimos tres años se han talado “más de 100.000 árboles”.

En la misma idea ha insistido la portavoz de campaña de la Alcaldía de Madrid por el PSOE, Emma López, asegurando que “donde pasa Almeida, no crecen árboles”. Así, López ha acusado al Gobierno municipal de preferir “cortar arboles a cortar el tráfico”.

Presente en la concentración ha estado también el portavoz en la campaña municipal de Más Madrid el 28-M, Eduardo Fernández Rubiño, quien ha puesto el foco en la “alternativa perfectamente viable” de colocar las obras de ampliación en el lugar inicialmente propuesto. “Almeida tiene que rectificar y Ayuso tiene que escuchar”, ha señalado.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea y candidata a la Presidencia de la Comunidad, Mónica García, en oposición a un Gobierno regional que “tienen la mentira como principal herramienta”, se ha comprometido a “conservar el proyecto inicial y dejar los parques tal y como están” en caso de sumar la mayoría en mayo.

Por su parte, esta mañana el portavoz de campaña del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Madrid y delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha tachado de “postureo político” la manifestación convocada contra unos trabajos ya paralizados.

“Cuando llega la campaña electoral la izquierda usa cualquier mecanismo para echarse a la calle en esa campaña permanente para ver quién enarbola más pancartas”, ha expuesto a los periodistas tras la presentación del 'whatsapp' para recoger propuestas para la carrera a la reelección del alcalde.

Frente a ello, ha afeado que no haya ninguna manifestación contra la tala de unos 300 ejemplares en el entorno de Atocha y Aluche por las obras de ampliación en estas estaciones. “Ningún miembro de la izquierda de esta ciudad se ha encadenado promovido manifestación alguna”, ha lanzado Carabante, quien ve en esto el “símbolo de la incoherencia” de estos partidos.