Toquinho junto a Sílvia Pérez Cruz y Javier Colina llenarán de sonidos exquisitos La Mar de Músicas

Mañana jueves 25 de julio y con las entradas agotadas desde hace días en el Auditorio Parque Torres un exquisito programa doble con el brasileño Toquinho acompañado de Sílvia Pérez Cruz y Javier Colina. Tras ellos aparecerá sobre el escenario la gran fadista Ana Moura. Antes en el CIM se disfrutará del concierto de la actriz, directora y cantante María de Medeiros acompañada por el músico de culto portugués The Legendary Tigerman. A eso de las 20 en la plaza del Ayuntamiento la revelación musical de Turquía Gaye Su Akyol. Último concierto de La Mar Chica con Yo Soy Ratón, a las 7 de la tarde. Y en el Escenario Somos de Aquí, a las 20:30 horas la cantante cartagenera que más satisfacciones está dando últimamente a la ciudad, Mavica.

En noviembre de 2018 y bajo el epígrafe de “Brasil Abraça Espanha” se encontraban por primera vez Toquinho con Sílvia Pérez Cruz y Javier Colina. Sucedía en el referencial y autogestionado Centro Cultural Rio Verde de Sao Paulo (en el corazón del emblemático barrio de Vila Madalena), un espacio multidisciplinar y punto neurálgico de la cultura popular brasileña más combativa y vanguardista desde hace ya 11 años. Sin ningún encuentro anterior, pocos ensayos y tan solo algunos intercambios de ideas en cuanto al repertorio en los meses previos a la cita paulista, los tres músicos pusieron en pie un concierto que parecía rodado con asiduidad. Hubo espacio para que Toquinho interpretara en solitario su celebérrima “Aquarela”, entre otras composiciones originales, es autor de cientos de canciones, que le han situado en un lugar de privilegio en la historia de la música brasileña. También para que Sílvia Pérez Cruz y Javier Colina reinterpretaran a dúo alguna de las canciones de su disco conjunto En la imaginación (Contrabaix, 2011): “Ella y yo”, “Qué dirías de mí”, “La tarde” y “Si te contara” adquirieron nueva y sorprendente vida en este formato a dos que, como ha dicho en alguna ocasión Sílvia, “es la mejor formación del mundo”. Con permiso del trío, claro, porque el concierto alcanzaría su cénit al interpretar Toquinho junto a Sílvia y Javier Colina grandes clásicos de la canción brasileña como “Chega de Saudade”, Nao Deixe o Samba Morrer”, “Asa Branca”, “Corcovado”, “Samba en Prelúdio”, “Eu Sei Que Vou Te Amar” o “Garota de Ipanema”, entre otras. El público cantó emocionado y emocionando, celebrando aquella unión que parecía llevar años en marcha y sucedía aquella noche por primera vez, una unión que los tres artistas decidieron extender más allá de aquel encuentro de noviembre en Sao Paulo. Tres músicos, tres generaciones, tres referentes indudables, tres pesos pesados de la canción en un sentido amplio, bello, creativo y sugerente como pocos visitarán en esta ocasión La Mar de Músicas para –quizás– encoger las almas, redescubrirse frágiles y sólidos a un tiempo, ofrecer, al fin “su mejor canción”.

Nacida en la portuguesa localidad de Santarem, Ana Moura es una de las grandes voces del fado; la diva del fado contemporáneo. La historia reciente del género no se puede escribir sin su nombre. Ella ha bebido de las fuentes de Amália Rodrigues, su gran referencia espiritual, pero si algo la caracteriza es cómo transforma instantáneamente cualquier melodía a la que presta su voz y la convierte en fado. Es una chispa inmediata, una explosión emocional, dirigida implacablemente al corazón del oyente. Con más de 300.000 discos vendidos, más de una decena de galardones entre los que destacan dos Globos de Oro, dos premios Amália, su historia, quizá, no se podría contar de la misma manera si no hubiesen aparecido en su vida los Rolling Stone, y aún menos si Prince no la hubiese escuchado en un local parisino. Los primeros la llamaron para que colaborase con ellos en un par de conciertos y el segundo se quedó tan ensimismado con su voz y con su personalidad que fue quien le dio el empujón para fusionar el jazz con el fado. Ha colaborado también con Caetano Veloso, Gilberto Gil o Herbie Hancock. Es la artista portuguesa con una de las carreras más pujantes de la actualidad.

La faceta más reconocida internacionalmente de María de Medeiros es la de actriz. Pero Medeiros estará en La Mar de Músicas para mostrar otras caras de su frenética actividad creativa: la de cantante y la de directora, en este caso de documentales. La Mar de Cine le hará un hueco especial en esta edición, al igual que lo hace la sección musical del festival que la acogerá junto al poeta y músico Paulo Furtado, el rockero de Coimbra que está detrás de la marca Legendary Tigerman. Considerada en la actualidad como la actriz portuguesa con mayor proyección internacional, Madeiros es afrancesada, políglota, risueña y nunca pierde su expresión de dulce niña traviesa. Habla seis lenguas y ha hecho casi de todo: actriz de cine (Henry y June, Pulp fiction, Huevos de oro y otras 60 películas más), pero también directora (Capitanes de Abril, y varios títulos más de ficción y documentales), teatro, musicales y, últimamente cantante, letrista y compositora. “Soy una actriz que canta y lo hago con un pie en el teatro y otro en la música, me gusta mucho mezclar las dos cosas” suele decir cuando le preguntan por la disciplina por la que se siente más atraída. Su música como ella es ecléctica, interpreta fados, salsa, bossanova, flamenco, jazz… La actriz portuguesa que se forjó trabajando con cineastas tan imprescindibles en la historia del cine como Manoel de Oliveira o Quentin Tarantino, o como Bigas Luna en el caso del cine español viene a Cartagena junto al singular músico portugués Legendary Tigerman.

Es la última sensación de la vanguardia musical de Estambul, una cantante que se nutre tanto del ayer como del mañana. A Gaye Su Akyol la llaman la “Björk del Bósforo". Su música echa mano tanto de músicas populares y folclóricas como de culturas sonoras propias del rock o el grunge. Con el lanzamiento de su primer álbum “Hologram Ĭmparatorluğu” (2016), Gaye Su Akyol se estableció como una de las voces jóvenes más atractivas de Turquía y una de las exploradoras más particulares de un nuevo universo sonoro. Su trabajo como cantautora, productora y conceptualista audiovisual, navega simultáneamente entre un pasado histórico, un presente hiperconectado y un futuro sin guiones establecidos. Crece en una Estambul cosmopolita escuchando al icono de la música de la Anatolia Selda Bağcan o Kurt Cobain, en igual medida. Akyol hace saltar por los aires aquel aburrido paradigma que enfrenta Oriente/Occidente. “Istikrarlı Hayal Hakikattit” (Glitterbeat, Octubre 2018), que se traduce como “Consistente Fantasía es Realidad”, su segundo álbum es profundamente poético; un álbum muy personal y político, un álbum que se hunde en el corazón de la inexplicable experiencia en el mundo contemporáneo. Un disco visceral y panorámico. Es el nuevo sonido de Estambul.

MAVICA, joven artista originaria de Cartagena, siempre ha buscado vivir su vida de la forma más real y completa posible. Eso le ha llevado de un lado de Europa a otro, hasta llegar a Londres, ciudad en la que reside y en la que ha dado forma a su EP debut 'Gone' (Hidden Track Records, 2019). Bajo la producción de Pablo Serrano (PBSR), MAVICA explota en su primer trabajo toda su creatividad, apostando por sonidos que reflejan madurez y frescura a partes iguales. Teniendo claras influencias como Sufjan Stevens, Bon Iver, Daughter, Ben Howard o Amy Winehouse, MAVICA suena única y personal, identificable y memorable. Canciones de folk pop elegante que ya le han llevado a pisar importantes escenarios como el Mad Cool Festival, el Mercat de la Música Viva de Vic o el Vida Festival.

Yo soy ratón se desmarca de los patrones habituales de lo infantil: letras que empoderan a los niños para expresarse tal y como son, arropadas de un manto de Rock, World Music y Electrónica que hace las delicias de adultos y pequeños por igual. Un lugar en el que descubrir aquellas otras dimensiones de la música, más allá de la puramente lúdica: su poder para conmover, aunar y crear espacios de comprensión. Yo Soy Ratón, surge de la unión de Manu Rubio, músico, educador y psicomotricista formado en el método Reggio Emilia, reconocido por la UNESCO como una de las mejores pedagogías para etapas infantiles, y Paul Castejón, compositor multi-instrumentista y productor (Pica Pica - ex Canta Juegos) con amplia experiencia en el mundo de la publicidad y el cine. El resultado es una experiencia vibrante, con pasajes que van desde lo tierno, a lo grandioso para poco a poco irse haciendo un nido en nuestras conciencias donde comenzar a roer…