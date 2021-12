Los teatros y auditorios de Murcia suman 120 espectáculos el primer trimestre de 2022

Los teatros municipales de Murcia (Teatro Romea, Teatro Circo Murcia y Teatro Bernal) y los auditorios municipales (Algezares, Beniaján, Cabezo de Torres, Guadalupe y La Alberca) se unen por primera vez para presentar una completa programación escénica conjunta que, en el primer trimestre del año, estará integrada por más de 120 espectáculos de teatro, música, danza, circo, humor y magia. De este modo, comienza ya a ser una realidad la creación del Área de Artes Escénicas del Ayuntamiento de Murcia, integrada por un total de ocho espacios que buscan una coordinación y colaboración que les permita disponer de una programación de calidad y con amplia variedad de propuestas, trabajando asimismo para seguir siendo espacios accesibles, abiertos a la ciudadanía y siempre pendientes de la escena local y regional.

En el caso de los teatros, son un total de 76 los espectáculos programados, destacando montajes teatrales protagonizados por conocidos intérpretes como Aitana Sánchez-Gijón, Ana Belén, Antonio de la Torre, Álvaro Rico y Pepón Nieto, así como lo nuevo de Atalaya Teatro (‘El Avaro'), el último texto de Laila Ripoll que dirige Alberto Velasco (‘Atra Bilis') y la exitosa comedia ‘La función que sale mal'. En cuanto a la música, actuarán, entre otros, Coque Malla, Quique González, Nacho Vegas y Mastodonte, que presentará su nueva propuesta electrónica.

Más de la mitad de la programación, 44 montajes, corresponden al género teatral, a los que se suman una veintena de conciertos, cinco espectáculos de danza, cuatro de humor, dos de circo y uno de magia, protagonizado por Jorge Blass. Más de un tercio de la programación son producciones de la Región de Murcia y hay que destacar también que una veintena de las propuestas son para público infantil y familiar, entre las que se encuentra la vuelta de los conciertos de ‘Rock en Familia' y el espectáculo musical de La Pandilla de Drilo ‘The Kids Band. Consigue tu sueño'.

En el caso de los auditorios municipales, se han programado en el primer trimestre del año un total de 46 espectáculos, de los que 30 corresponden al género teatral, 12 son de música (incluyendo una propuesta de zarzuela para niños), 3 de danza y 1 de circo. En esta ocasión, un tercio de la programación está orientada al público infantil y familiar y la mayoría de las propuestas, más del 75%, son producciones locales o de la Región de Murcia.

Algunos de los espectáculos más destacados en los Auditorios son las obras de teatro ‘Antígona', de Cía. Ferroviaria; ‘Distancia', de Onírica Mecánica; ‘La casa de atrás', de Teatro Silfo (Premio Azahar al Mejor Espectáculo de Teatro); ‘Miguel Hernández, si no me sacáis de aquí me muero', de Gabriel Rodríguez Almagro; ‘Triboulet', de Teatro Strappato, y el concierto de Ana Alcaide ‘Luna sefardita'. Y entre las propuestas infantiles y familiares, encontramos ‘Las Cotton', de Anita Maravillas (Premio Feten al Mejor Espectáculo de Títeres); ‘Chatungla', de Teatro Silfo; ‘La aventura de Mowgli. El Musical', de El Molino Producciones, y el espectáculo de calle ‘Glubs' (finalista de los Premios Max), de Yllana Teatro y Nacho Vilar Producciones.

El jazz y el flamenco también tendrán una amplia presencia en los escenarios municipales, ya que los teatros y auditorios serán de nuevo sedes del Murcia Jazz Festival y la Cumbre Flamenca Murcia, con actuaciones como las del trío Benavent - di Geraldo - Pardo, Jesse Davis Quartet y Nnenna Freelon y, en el caso del certamen flamenco, Farruquito, Pedro El Granaíno e Israel Fernández y Diego el Morao. Y los ciclos ‘Clásicos en enero' y ‘Enclave mujer', este último sobre todo en los auditorios, reunirán asimismo diferentes propuestas escénicas de interés para todos los públicos. Del mismo modo, en los cinco auditorios municipales se continúa colaborando en la programación con diferentes entidades y las juntas municipales para abrir aún más estos espacios a los ciudadanos.

Programación por teatros

Respecto a la programación en los diferentes espacios, el Romea se volverá a centrar en el teatro con obras basadas o inspiradas en textos clásicos como ‘Malvivir', con Aitana Sánchez-Gijón, ‘Lope y sus Doroteas', de Ignacio Amestoy y ‘Anfitrión', adaptación del clásico de Molière con Pepón Nieto, Toni Acosta y José Troncoso formando parte del reparto, además del montaje ‘Eva contra Eva', con Ana Belén, inspirado en el clásico cinematográfico ‘Eva al desnudo'.

También se representarán textos contemporáneos como ‘Atra Bilis', comedia de Laila Ripoll dirigida por Alberto Velasco; ‘Un hombre de paso', con el que ha regresado a los escenarios el actor más nominado en la historia de los Goya, Antonio de la Torre, y ‘Dribbling', un thriller sobre la fama y el poder con Nacho Fresneda y el joven Álvaro Rico, conocido por su papel en la serie ‘Élite', que debuta en el teatro profesional.

Completan las propuestas teatrales la aplaudida comedia ‘La función que sale mal'; ‘El manual de la señora de la limpieza', de La Sogorb Artes Escénicas; el espectáculo multimedia ‘Volar es humano, aterrizar es divino', uno de los grandes éxitos del teatro argentino, y los montajes de compañías murcianas ‘Malnacido', de Los Menos Teatro (seleccionado en el programa ‘Reactivos Culturales'), y ‘Bernarda. El Musical', de Cía. Agosto del 36. Además del musical infantil de La Pandilla de Drilo y de nueve cuentos dramatizados en inglés que se representarán en el Salón de los Espejos.

Durante este trimestre, Nacho Vegas llevará al Romea los nuevos temas de ‘Mundos inmóviles derrumbándose' y Coque Malla presentará ‘Mi nombre es Coque Malla. Una confesión musical', un show a medio camino entre el concierto y el espectáculo teatral con el que repasa su trayectoria vital y profesional. Y la magia llegará con Jorge Blass y ‘Efímero Live', un espectáculo que explora las posibilidades entre lo físico y lo virtual.

El Teatro Circo Murcia (TCM) volverá a acoger una amplia variedad de espectáculos. En lo teatral, destaca la versión musical de ‘El avaro' de Molière, a cargo de Atalaya Teatro (Premio Nacional de Teatro 2008), y el musical de Proyecto Barroco con ‘La historia más surrealista jamás cantada (el legado)', junto a otros espectáculos como ‘Golfa' (Primera Toma y Crémilo), pensado especialmente para el público juvenil y con el que se retoma el proyecto de mediación cultural ‘Teatrápame'; ‘Ventanas', un infantil de Teatro Paraíso, y los montajes de compañías de la Región ‘Dirty Dream (todos tenemos un plan B)', que estrenará en el TCM Trama Teatro, y ‘Mi cuerpo será camino', de Alquibla Teatro.

‘Gran bolero', el montaje de Jesús Rubio Gamo inspirado en la música de Ravel que ganó en 2020 en Premio Max al Mejor Espectáculo de Danza, y ‘Murcianik', de la murciana Hortensia Laencina, incluida en los ‘Reactivos Culturales', son las propuestas de danza. El circo llegará con ‘Órbita', de Zen del Sur, y ‘Sopla!', lo nuevo de Truca Circus, y el humor lo pondrán Pablo Ibarburu y Grison Beatbox y Jaime Caravaca.

La música al TCM llegará de la mano de Quique González, que presentará ‘Sur en el valle'; la nueva propuesta de Mastodonte (Asier Etxeandia y Enrico Barbaro), en formato de set electrónico; Rodrigo Cuevas con su ‘Trópico de Covadonga', y dos conciertos de Rock en Familia.

En febrero se estrenará una nueva producción del ciclo ‘Pequeño gran teatro' titulada ‘Alas de cristal', una creación inspirada en ‘El zoo de cristal' (Tennessee Williams) de Luciérnagas 24 Producciones, que cuenta con texto y dirección de Raquel Garod. Y dentro de este ciclo programado los miércoles en la Sala Pequeña del TCM se volverán a ver las dos producciones ya estrenadas: ‘La sumisión', de Teatro Tortuga en colaboración con Somnis Teatro, y ‘Una mujer (o dos)', de Asociación Amigos de Luces.

Por último, el Teatro Bernal acogerá los montajes ‘Puños de harina', un espectáculo de El Aedo Teatro que aborda el significado de comportarse "como un hombre de verdad"; ‘Diktat', de Col·lectiu Intermitent; ‘Salomé', de Vaina Chévere Teatro, y los infantiles ‘Las cartas del Quijote', propuesta de Tramant Teatre ganadora en 2020 del Certamen Internacional Barroco Infantil del Festival de Almagro, ‘Cuentos mágicos, kamishibai' (Teatro Los Claveles), ‘Donde habitan las estrellas' (Desbaratats Teatre y Ribalta Teatro) y ‘Amigo Frankie' (Jm Gestión Teatral).

El dúo chileno Emilia y Pablo presentará su disco ‘Territorio de delirio' y también se escuchará en El Palmar la música de ‘Un atípico cuarteto lírico'. El humor lo pondrán Paula Valluerca, convertida en Madame Señorita en ‘Quest!on', e Ismael Galán, con ‘Autónomos, los verdaderos héroes'.

Auditorios municipales

En los Auditorios Municipales (Algezares, Beniaján, Cabezo de Torres, Guadalupe y La Alberca), la mayor parte de la programación corresponde a obras teatrales, entre las que destacan ‘Tenorio', con el que La Cueva Teatro lanza una mirada actual a la obra de Zorrilla; ‘Antígona', de Cía. Ferroviaria; ‘Con lo que hemos sío', de Cía Deconné; ‘Distancia', de Onírica Mecánica, una experiencia construida a partir de tres relatos de ciencia y ficción especulativa, y ‘La casa de atrás', de Teatro Silfo, basada en ‘El Diario de Ana Frank' y ganadora del Premio Azahar al Mejor Espectáculo.

Otros montajes teatrales de especial interés son ‘Miguel Hernández, si no me sacáis de aquí me muero', un homenaje al poeta a través del teatro físico y la emoción que firma Gabriel Rodríguez Almagro; la comedia de Doble K Teatro ‘Mamá!'; ‘La perrera', de Trama Teatro, inspirada en la película de Tarantino ‘Reservoir Dogs'; y ‘Triboulet', una obra de teatro de máscaras de Teatro Strappato. A las que se suman propuestas de otros géneros como el concierto de Ana Alcaide ‘Luna sefardita' y el espectáculo de Lavella Danza ‘Sustratos de un baile'.

Entre las propuestas infantiles y familiares encontramos asimismo ‘Federico, el niño poeta', una nueva mirada a Lorca y su poesía; ‘Chatungla', la original jungla de chatarra de Teatro Silfo; ‘Las aventuras de Bruno y Estela', de Pupaclown; el ballet español ‘La Cenicienta', de la Compañía Murciana de Danza; ‘Las Cotton', de Anita Maravillas (Premio Feten al Mejor Espectáculo de Títeres); ‘Yo de grande', de Esther Eulalia Fernández, con canciones, cuentos y dibujos en directo; ‘La aventura de Mowgli. El Musical', de El Molino Producciones, ‘Zarzuñería', un montaje de zarzuela para niños de Cía. Lírica Española, y el espectáculo de calle ‘Glubs', de Yllana y Nacho Vilar Producciones, finalista al Premio Max al Mejor Espectáculo de Calle.