Jumilla recuerda la importancia de reciclar correctamente

Bajo el lema ‘Si nunca aparcarías tu coche en la cocina, ¿por qué aparcas residuos que no corresponden en el contenedor de basura?’, la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jumilla ha puesto en marcha de nuevo una campaña “con la que se pretende que los ciudadanos sigan concienciándose de la importancia de no abandonar residuos impropios en los contenedores, potenciando así el uso del Ecoparque”, ha señalado el concejal del área, Juan Gil. La campaña recuerda, además, la existencia del servicio gratuito de recogida a domicilio de los residuos que no deben depositarse en los contenedores de recogida selectiva. Se lleva a cabo los jueves previo aviso al 968716151.

El pasado año 2019 utilizaron el Ecoparque 5.143 ciudadanos, una media de 430 personas/mes, alcanzando las 436 toneladas recogidas de enseres, botes de pintura, electrodomésticos, tubos fluorescentes, escombros de obras menores o reparaciones domiciliarias, madera, etc. “Las cifras de reciclaje a través de este servicio han aumentado con respecto a los años anteriores, aunque todavía es demasiado frecuente ver junto a los contenedores enseres o electrodomésticos, por lo que hay que seguir incidiendo en el uso del Ecoparque, que abre de martes a domingo”, ha indicado Juan Gil.

En 2018 la cifra de ciudadanos que utilizaron el Ecoparque alcanzó los 4.852, mientras que en 2017 fue de 4.428 ciudadanos. Recordar, además, que el abandono de residuos en lugares impropios está penalizado con multas de diferente cuantía económica.