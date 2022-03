Mazarrón celebra la Copa Surf Junior del Mediterráneo

Por primera vez en la historia se ha conseguido que el Mediterráneo tenga una liga interna de Surf Júnior. El pistoletazo de salida ha sido en Puerto de Mazarrón, en la playa de Bahía. El año que viene se trasladará esta competición al resto de comunidades, empezando por Andalucía, Valencia y Cataluña.

Con más de 60 participantes, una vez más el surfing se hizo grande en la Bahía de Mazarrón en sus diferentes categorías, todos los surfers volvieron a mostrar sus grandes dotes sobre las olas, explican desde el Consistorio a través de una nota de prensa.

Los clasificados han sido en la categoría Sub 16 Masculino Marco Albacete, Mario Alcaraz, Guillermo López y Noah Sabater; en la Sub 16 Femenino Paula Fernández, Valeria Fernández, Leticia Sáez y Clara Aranda ; en la Sub 18 Masculino Adrián Hernández, Mario Alcaraz, Ferrán Palacios y Joan García; en la Sub 21 Masculino Ferrán Palacios, Javier Sánchez, Nicolás Marín y Antón Jara, y en la Sub 21 Femenino Paula Fernández, Paola Albacete, Lucía Belda y Laura Hernández.