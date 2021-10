Día de la Hispanidad: símbolos, instituciones y mala educación

El pasado 12 de octubre, día de la Hispanidad, como otros años, vi el desfile y los actos que se retransmitieron a través de TVE. Me gustan los símbolos y la demostración que el Estado hace de la grandeza de nuestras instituciones y del orgullo que sentimos los españoles de ellas.

Pero claro, cuando gobiernan los socialistas y con este “gobierno socialcomunista” peor todavía el día de la Hispanidad ya que se convierte en el día de las pitadas y de los insultos al presidente del Gobierno. En este caso, al presidente de España, Pedro Sánchez.

Estos que proclaman 'libertad, libertad' creen que tienen permitido insultar a las ministras groseramente, insultar y pitar al presidente del Gobierno de España y por ende a los españoles que hemos votado y apoyamos a este Gobierno. Por el contrario aplauden a su 'diva', la señora Ayuso que se pasea por las calles madrileñas y por las de Nueva York como si representase a todos los españoles; aunque no creo que tenga mucho tiempo de trabajar por nosotros con tantos paseos, pero bueno, ya tiene a otros y otras que le escriben lo que tiene que decir y parece ser que su discurso gusta, al menos a la mayoría de madrileños y madrileñas.

Para mí, los pitos y los insultos solo demuestran una falta de educación y tolerancia por parte de las personas que los profieren. Parece ser que en el paseo de La Castellana abundan las personas con dinero y falta absoluta de educación. No pueden faltar en este día los envalentonados por la derecha, la ultraderecha y los medios de comunicación, que han hecho de la mala educación su bandera para que las tertulias políticas se conviertan en sensacionalismo político y hoy sea el 'nuevo marujeo' de las charlas de los bares -más que charlas son enfrentamientos, como los de la tele-.

Libertad, libertad…para:

· Elegir colegios privados en los que mantengo la ideología de derechas, elijo a los maestros que no tienen que ganar unas oposiciones, pero que serán de los nuestros y además ahorro porque cada vez se construyen menos centros públicos y así habrá menos oportunidades para que las clases bajas asciendan y así las podamos seguir manipulando.

· Desmantelar la sanidad pública porque cuando hacen conciertos con la sanidad privada nos dicen: “Mira, así eliminamos las listas de espera” y el usuario no se da cuenta de que se persigue el mismo objetivo que en la educación y, además, se están enriqueciendo a costa nuestra. Por cierto, algunos de esos médicos privados de esas clínicas privadas luego te cuelan en la sanidad pública cuando no tienen medios para hacer según qué pruebas.

¡Libertad, libertad!

Para consumir alcohol, hacer botellones, molestar a los vecinos, tirar piedras y botellas, quemar contenedores, reírse de las autoridades, insultar nuestras instituciones…

A mí me enseñaron que libertad no es lo mismo que libertinaje y que la libertad de cada uno termina dónde empieza la del otro.

No todo vale para derribar un gobierno. Comenzaron con la persecución a Pablo Iglesias y lo consiguieron ; ahora el objetivo es Sánchez. Por cierto, fíjense en el vocabulario que el PP utiliza y que los medios de comunicación han propagado, incluida RTVE, cuando se refieren a Casado dicen: el presidente Casado; cuando se refieren al presidente del gobierno de España dicen: Sánchez… Las mentiras, los insultos, el odio, la intolerancia no valen en una democracia.

Cuando pienso en las grandes calamidades que ha sufrido este país en los últimos años me siento orgullosa del gobierno "socialcomunista” que las está gestionando y que procura , a pesar de sus errores, “no dejar atrás a nadie” y me digo: ¡Uff, menos mal que no gobierna la derecha!