Hoy no ceno, ¡que se joda el conde!

Sucede que al conde le importa un bledo que sus pecheros cenen o no. Y los verdaderos señores de este país se frotan las manos ante la perspectiva de que unos cientos de miles de cabreados votantes no ejerzan sus derechos políticos el 10N Ora melancólico, ora irritado, el votante progresista español a menudo se comporta como el caprichoso consumidor en un hipermercado político. Espera encontrar su producto fetiche en los anaqueles. Y si no, no compra Creo que en grandes circunscripciones como Madrid uno puede permitirse el lujo de votar a la carta. En Murcia, no lo veo. Lo sensato aquí es al menos salir cenado; y para ello nos basta el modesto y conocido plato del día Y si Javier y Óscar logran su acta de diputados, habremos asistido al más delicioso festín electoral que en Murcia recuerdan los tiempos. ¡Qué jartá de zarangollos y paparajotes!