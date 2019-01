Doce motivos para adoptar un animal en vez de comprarlo

En época de Navidad muchas familias deciden comprar un cachorro como si se tratase de un regalo más con el que contentar a un familiar querido en esta época en la que tanto prima la compra de objetos materiales.

Hoy te voy a dar doce razones que justifican el por qué debe primar en tu decisión la opción de adoptar a un animal sobre la compra del mismo.

1. Para salvar a un animal de ser sacrificado.

Cuando adoptas un animal para incorporarlo en tu núcleo familiar estás salvando una vida de que sea sacrificada si no tuviere adoptante en un municipio donde a día de hoy se siguen sacrificando a los animales sanos o tratables con asistencia veterinaria o médica.

2. Para liberar a un animal de su cárcel.

En algunos municipios de España no sacrifican animales sanos o con tratamiento, si bien estos municipios son muy pocos y, en muchos de esos casos, los animales están confinados en cheniles como prisioneros en sus celdas donde su calidad de vida y bienestar físico o psíquico puede ser muy cuestionable. Por lo que si adoptas un animal que está a priori condenado a vivir siempre en un chenil, lo estás liberando de su prisión para darle calidad de vida con mucho amor, cariño y respeto.

3. Para colaborar con una sociedad más ética.

Si adoptas un animal abandonado o maltratado estás colaborando con una sociedad más ética y justa con unos valores indicativos de tu implicación y sensibilidad hacia los animales. Donde tú puedes ser una parte más de la solución y no del problema.

4. Para frenar la cría ilegal.

Lamentablemente en páginas de internet y redes sociales se anuncian muchísimos animales para su venta procedentes de criadores de animales ilegales que tienen en el interior de sus propias viviendas a los animales en condiciones terribles, hacinados en jaulas, rodeados de heces y orines, sin darles la luz, sin sacarlos a pasear, entre otras cuestiones.

Con la compra de animales se está fomentando que se sigan criando de forma ilegal para su posterior venta. Si estos criadores no pudieran vender los cachorros, no criarían animales.

Recientemente en Alicante se intervinieron a una familia en un piso de Alicante más de 50 cachorros que vivía rodeados de cucarachas, en condiciones insalubres, etc.

5. Para evitar la tortura y maltrato de animales.

En muchos casos los animales que se utilizan para la cría no solo se tienen en unas condiciones deplorables, sino que también se les maltrata como ocurrió con el caso de Torrent en Valencia donde un matrimonio criaba chiguaguas en su piso.

Además, para que los vecinos no se quejaran de los ladridos de los más de treinta chiguaguas que tenían hacinados en jaulas en un balcón, ocultos de la luz del sol y de la visión de los vecinos con una manta negra, se les amputó las cuerdas vocales a gran parte de ellos.

Afortunadamente este caso fue denunciado en el juzgado. Gracias al trabajo de la policía local de Torrent, la fiscalía de Valencia, las protectoras que se hicieron cargo de los animales y del despacho DeAnimals y, en especial, del letrado Carlos Moreno-Manzanaro el citado matrimonio fue condenado por delito de maltrato animal y todos los animales previamente rescatados por la policía local de Torrent fueron confiscados definitivamente a favor de las protectoras de animales que los cuidaron inicialmente en calidad de depositarios judiciales.

6. Para no poner en peligro tu salud ni la de tu familia.

Algunos, por no decir la gran mayoría, de los animales que han sido criados por los criadores ilegales citados no han sido tratados por un veterinario, viven en condiciones insalubres, sufren de enfermedades e incluso en algunos casos pueden transmitir enfermedades a las personas, según manifestaciones de expertos veterinarios como AVATMA.

Puedes leer el artículo sobre las fábricas de cachorros de Europa del Este que llegan después a España para su venta donde apreciarás con más detalle y de la voz de expertos en la materia esto que te comento.

7. Para no sufrir emocionalmente por las secuelas, enfermedades o muerte prematura del animal comprado.

Muchos de los animales procedentes de criadores ilegales y fábricas de cachorros de Europa del Este nacen en condiciones inadecuadas, no tienen tratamiento veterinario y desarrollan secuelas graves e incluso fallecen, tal y como mencionan los expertos veterinarios de AVATMA en el artículo citado anteriormente sobre las fábricas de cachorros de perros venidos del Este de Europa.

Por mi experiencia como abogada especializada en Derecho Animal me he encontrado también varios casos en mi despacho de animales comprados en una tienda o por internet con secuelas graves, como displasia de cadera en un caso, ceguera en otro y fallecimiento en otro. Las familias que han comprado los animales lo han pasado muy mal al ver cómo empeoraba la salud de su querido animal.

8. Para ser consciente de lo que implica tener un animal.

Cuando se adopta un animal en una protectora de animales normalmente las citadas entidades suelen hacer un test previo al adoptante para ver su perfil y su disponibilidad horaria para atender al animal. También examinan si es realmente consciente de lo que implica hacerse cargo de un animal. Esto abre los ojos, especialmente a los adoptantes primerizos sobre lo que implica tener un animal ya que es una responsabilidad legal y ética durante toda la vida que el animal viva. Y también cuentan con el asesoramiento del personal de las entidades de protección animal.

9. Para tener el animal que se adapta a tu perfil.

Cuando se adopta un animal con el asesoramiento de una protectora de animales es más fácil que puedas incorporar a tu familia un animal más adecuado a tu perfil, un animal activo si te gusta salir a pasear a diario por el monte y fines de semana o un animal más mayor o tranquilo si tú eres más casero.

10. Para sentirte mejor.

Cuando adoptas un animal mayor, discapacitado, maltratado o abandonado te inundirá un sentimiento inmenso de felicidad, tanto por ti como por el animal que adoptes. Esto te lo digo yo desde mi experiencia personal ya que tengo en casa a todos mis bichos adoptados.

11. Para fomentar tu misión en esta vida.

El hecho de adoptar a un animal en muchos casos puede servir para que encuentres el camino en tu vida que andabas buscando.

Muchas personas que han adoptado animales poco después se han dedicado a la protección animal bien como adiestradores, paseadores, veterinarios, etólogos, abogados, agentes especializados, formadores, conferenciantes, políticos que fomentan las políticas públicas de protección animal, etc...

En concreto desde que Tania entró en mi vida, una pastora alemana mayor, abandonada y atropellada en la autovía rescatada por mi chico hace ya más de seis años, soy mucho más feliz porque Tania es la responsable de que me dediqué a lo que más me apasiona en este mundo: al Derecho Animal. Gracias a la aparición de Tania en mi vida lo dejé todo, me dió tanto coraje verla que me autoformé y especialicé como abogada animalista para poder reclamar justicia de forma legal en casos similares a los de mi querida perrita.

12. Para contribuir con la erradicación del maltrato y el abandono.

Cuando adoptas a un animal en lugar de comprarlo estás poniendo tu granito de arena para erradicar el maltrato y el abandono de animales. Además puedes contar tu experiencia y educar a tu entorno sobre por qué has adoptado en lugar de comprar a un animal.

Cuando doy formación a abogados y agentes de la autoridad siempre cuento mi historia, cómo adopté a Tania y cómo desde entonces trabajo a nivel profesional para poner límites al maltrato animal.

Además, tengo la suerte de poder colaborar con este blog en eldiario.es, donde puedo escribir artículos y contestarte a todas tus dudas legales sobre derecho animal. Así que ya sabes, contáctame en www.deanimals.com.