Teodoro García defiende la Navidad, la Semana Santa, la caza y los toros: "Y al que no le guste, que se aguante"

Teodoro García Egea, secretario general del PP, intervino este mediodía en la presentación de las candidaturas para las elecciones regionales y autonómicas en la Región de Murcia. Acompañado del presidente de los populares, Pablo Casado, mostró su apoyo al actual jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, y al alcalde de la capital, José Ballesta, que repetirán en los comicios de 2019 como candidatos.

En su intervención, Egea destacó la labor del alcalde de Murcia en la celebración de las fiestas navideñas de la localidad, que llegó a considerar que estaba por encima de "varias capitales europeas". "Nosotros ponemos el belén, el árbol, celebramos nuestras tradiciones y nuestra semana santa y nos sentimos orgullosos. Y al que no le guste que se aguante, porque nosotros somos españoles". El secretario aseguró que los murcianos se sienten "orgullosos" de sus agricultores y defienden la caza. "Y al que quiera ir a los toros, que vaya y al que no le guste que no vaya. Pero aquí no se prohíbe nada. Ya está bien".

Por otra parte, el dirigente popular agradeció a todos los votantes y simpatizantes del PP en Murcia su apoyo. En la misma línea, el secretario alabó a la sociedad murciana, considerando que los políticos deberían "mirarse" para hacer mejor su trabajo a nivel nacional.