Pepe Vélez, (PSOE): “El agua ha sido la gran mentira de la Región de Murcia”

Pepe Vélez (1966), candidato del PSOE a la presidencia a la Región de Murcia, recibe a elDiario.es en su despacho de la calle Princesa de la capital murciana frente al cuadro 'El Cuarto Estado' del pintor italiano Giuseppe Pelliza da Volpedo que refleja a un grupo de obreros en huelga.

El ex delegado del Gobierno en la Región de Murcia y antiguo alcalde del municipio murciano de Calasparra -donde nunca ha gobernado el PP- se convirtió en secretario general del Partido Socialista murciano y, más tarde, candidato a la presidencia de la Comunidad después de que el anterior líder socialista, Diego Conesa, anunciara en septiembre de 2021 que no optaría a la reelección tras el fracaso de la moción de censura planteada por PSOE y Ciudadanos contra el PP en la Asamblea Regional seis meses antes.

Durante la entrevista, Vélez se atusa de vez en cuando el cabello blanco mientras habla con la contundencia que le caracteriza: “No puede ser que salgamos a las calles en esta Región intentando proteger nuestra educación, sanidad o Mar Menor y cuando vayamos a las urnas dejemos que siga gobernando un partido que está envenenando nuestra Región”, apunta sin ambages.

El tema del agua ha vuelto a cobrar gran importancia en la campaña electoral con el recorte del trasvase Tajo-Segura. ¿Es el plan de desalación propuesto por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, suficiente para equilibrar la necesidad de agua en la Región?

La vicepresidenta ha puesto en marcha un plan de 3 mil millones de euros, de los cuales 600 son para desalación. De ese modo, contaremos con 140 hectómetros cúbicos más de agua desalada con la creación de una planta desaladora adicional, se está ampliando la capacidad de desalación de las plantas actuales y se está trabajando la interconexión entre desaladoras.

El Gobierno regional del Partido Popular y, en estos últimos años, López Miras, siempre han hecho populismo del agua. Ha sido la gran mentira de esta Región. Han colocado muchas pancartas y muchos recursos al Tribunal Supremo, sobre todo, cuando no gobierna el Partido Popular en el Gobierno de la nación, pero no han traído ni una gota. Lo único que han hecho ha sido la desaladora de Escombreras, que todos sabemos que puede valer unos 22 millones y medio, aproximadamente, y nos va a costar unos 600.

¿Podría explicarle a un agricultor de nuestra Región en qué va a cambiar su factura del agua?

Ahora mismo el agua está subvencionada por el Gobierno de España con un margen de 10 años debido a los altos precios de la injusta guerra de Rusia en Ucrania para que se pueda quedar en 0,34 euros el metro cúbico. La inversión que se va a hacer en energía fotovoltaica tiene estas dos vertientes: por un lado, que la energía sea limpia, al tiempo que se abarata el coste necesario para la desalación y, así, acercarse a ese precio que se ha venido pagando habitualmente por el agua desalada.

¿Considera suficiente la Ley Integral del Mar Menor aprobada en julio de 2020 en la Asamblea Regional por PP, PSOE y Ciudadanos para la protección de la laguna?

No, la Ley del Mar Menor no ha sido suficiente. No ha valido para nada. Hay que tener en cuenta que el Gobierno regional la ha incumplido en todos sus aspectos.

En el caso de que fuera elegido presidente de la Región, ¿cuáles serían sus primeras medidas?

Esta Región está a la cola de todos los marcadores positivos de nuestro país. Hace poco el Instituto Nacional de Estadística (INE) decía que somos la tercera comunidad donde peor se vive, mientras que tenemos datos de Cáritas que señalan que una tercera parte de la población en la Región de Murcia está al borde de la pobreza y exclusión.

En el PSOE hemos adquirido nueve compromisos con más de mil propuestas para ser cumplidas en la próxima legislatura referentes a la igualdad, cultura, educación, juventud, pobreza, Mar Menor, transparencia, sanidad y empleo.

¿Qué propuestas tiene el PSOE en asuntos tan clave como la movilidad, la educación o la sanidad?

Queremos poner en marcha un plan de transporte interurbano gratuito para toda la Región. Hemos trabajado junto al Ayuntamiento de Murcia, con el alcalde José Antonio Serrano, y con el Ministerio para lograr llevar el tranvía desde la Circular hasta hasta el barrio del Carmen y seguir hasta El Palmar.

Necesitamos un plan de choque para la rehabilitación e infraestructuras educativas de manera inmediata y bajar las ratios en las aulas. Con respecto a la sanidad, estamos viendo que en la Región va por la misma senda que la Comunidad de Madrid y la atención primaria está ya casi desaparecida, cuando tendría que contar con servicios de urgencia 24 horas en todos los municipios.

Según la última encuesta del CEMOP, el presidente de la Región, Fernando López Miras, cuenta con un grado de conocimiento del 94,7 por ciento del electorado, mientras que usted tiene un 55,1 por ciento. ¿Son nueve meses suficientes para darse a conocer como candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad?

A las encuestas hay que hacerles el caso justo. También hay una encuesta del CIS que dice que tengo un grado de conocimiento del 70 por ciento.

Dos años después, ¿cómo valora la fracasada moción de censura de PSOE y Ciudadanos en la Asamblea Regional tras la que dimitieron los líderes que estaban al frente de los partidos en esos momentos, Diego Conesa y Ana Martínez Vidal, respectivamente?

Si no se hubiese presentado la moción de censura habría sido equivalente a formar parte de un Gobierno corrupto, como es el del Partido Popular de López Miras. Hemos visto cómo la corrupción ya se ha hecho normal, pero se ha tratado de un Gobierno corrupto hasta a la hora de vacunarse cuando la gente estaba muriendo por el Covid. Los políticos tenemos que dar ejemplo siempre, en todo momento.

Las encuestas, tanto del CIS como del CEMOP, definen unas horquillas en las que se dirime si el PP sumará en la Región más que los partidos de izquierda o si tendrá que pactar un gobierno con Vox para alcanzar el poder. ¿Cómo se afronta una campaña electoral con estos datos?

Estamos convencidos de que vamos a gobernar y de que la ciudadanía, cuando llegue el momento de ir a las urnas el 28 de mayo, va a poner en valor lo que es esta Región y lo que va a poder ser. Sabe que le están ultrajando la educación, que van a privatizar la sanidad, que se han cargado el Mar Menor, que nos están endeudando y llevándonos al caos económico.

¿Piensa que sus propuestas y su forma de entender la política tienen espacio en los medios de comunicación y llegan a la ciudadanía?

Soy muy respetuoso con los medios de comunicación y con los profesionales que trabajan en ellos, aunque a nadie se le escapa que tenemos menos suerte que el Partido Popular a la hora de que se conozcan nuestras propuestas.

Tenemos a un expresidente de la Región condenado y a otro enfrentado a juicio oral por temas de corrupción. Sin embargo, ha habido en los juzgados casos menores, como el del anterior líder socialista Diego Conesa que resultó finalmente absuelto y, de usted mismo por denuncias que le puso la oposición en Calasparra, con el caso de la plaza de toros todavía vigente, y que han tenido una repercusión importante en los medios de comunicación regionales, ¿cómo afronta esta cuestión?

Lo que tiene el Partido Popular en la Región son tramas de corrupción. De hecho, hay un presidente que ya está condenado a tres años de prisión y 17 de inhabilitación y a otro expresidente le piden 11 años de prisión y 27 de inhabilitación. Y también está denunciado por incumplir la ley. Yo no he incumplido ninguna ley en absoluto: he sido denunciado por los compañeros y colegas del señor López Miras en mi pueblo. Decenas y decenas de denuncias contencioso-administrativas, civiles y penales con recursos con los que hemos llegado, en algunos casos, al Supremo. Lo he ganado absolutamente todo. No me han condenado nunca. Desde que llegué a la alcaldía de Calasparra, ya hace unos cuantos años, no he dejado de estar investigado ni un solo día.

¿Con qué resultado electoral se quedaría satisfecho y cuál sería decepcionante?

Todo lo que no sea cambiar el Gobierno regional no será una satisfacción porque para mí lo importante es gestionar y trabajar junto a la gente para mejorar la vida de las personas.

¿En qué medida sus años como concejal y alcalde del municipio murciano de Calasparra le ayudan a afrontar la candidatura a la presidencia de la Región?

Hay una cosa que es evidente y es que un político tiene que trabajar con dignidad, lealtad a la ciudadanía, con honestidad e intentando dejarse la vida 365 días al año para mejorar la vida a la gente. Eso es lo que hice como concejal y como alcalde. No sé hacer otra cosa en política que no sea trabajar mañana, tarde y noche para mejorar la vida de la gente. Lo hicimos en mi pueblo con cercanía, con sencillez y con humildad y lo queremos hacer también con los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia.