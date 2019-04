Benizar, el pueblo de Murcia que vacía las urnas

Sin incidencias, pero sin papeletas. Benizar, el pueblo de Murcia que ha decido no votar para protestar por la escasez de servicios básicos, presenta a primera hora de la mañana una imagen de las urnas completamente vacías, y los alrededores del único colegio electoral de la zona ocupados por los vecinos abstencionistas, comerciantes del mercado semanal con los puestos recién instalados, y algunos medios de comunicación: "¿Lo ves? Hemos tenido que llegar a esto para que por fin nos escuchen", señala uno de los habitantes de esta pedanía de Moratalla.

En estos últimos días se habla de la importancia que tendrán los indecisos en el resultado de este 28-A, pero aquí están más que decididos a seguir reivindicando con la abstención para "tener las condiciones justas para tener una vida digna", expresa Sergio Sánchez, padre de un bebé de trece meses que tiene que hacer más de 20 km si quiere que a su hijo lo atienda un pediatra: "En Moratalla hay pediatra para las cosas normales. Cuando la cosa es un poco más grave tenemos que ir a Caravaca, que está a más de 50km. De las carreteras… mejor ni te cuento", declara indignado pero convencido a eldiario.es.

Los miembros de la mesa electoral, que cuenta con un censo de unos 800 votantes entre los vecinos de Benizar, Mazuza, Otos y Casa Requena, se toman esta anómala situación con ironía: "Bueno, pues parece que tendremos poco trabajo", expresa uno de los vocales. Dentro y fuera del colegio electoral todos entienden que "era necesario hacer algo". Por el contrario, una interventora no comparte que la abstención sirva para reivindicar "porque es votando como de verdad se cambian las cosas", indica a este periódico a la par que camina con el teléfono en la mano buscando un sitio donde haya cobertura.

El colegio electoral de Benizar a primera hora de la mañana. A este centro tendrían que ir a votar unas 800 personas. Víctor Peñalver

La máxima autoridad política de Benizar es el alcalde pedáneo, Juan Rodríguez, que se pone al lado de los vecinos y apoya esta singular forma de protesta: "Los vecinos tienen razón en todo lo que dicen. No ha cambiado casi nada en el pueblo en los últimos cuarenta años, y algo había que hacer", afirma Rodríguez a eldiario.es mientras los periodistas de La Sexta y la televisión autonómica esperan para entrevistarlo.

Impuestos de ciudad; servicios "lamentables"

Un grupo de vecinos comenta las principales deficiencias que lastran a esta población de la 'Murcia vaciada'. Las carreteras son una de las principales demandas, en concreto la RM-B30 y la CM 3217(Camino Rural de Socovos). "Están llenas de baches, son estrechas, muchas curvas… Si la carretera fuera 'medio normal' tardaría 10 minutos menos en ir a Moratalla", comenta Ana Romero, portavoz del movimiento vecinal y panadera del pueblo.

Esta zona del noroeste de Murcia es de las más desprovistas de medios sanitarios de la Región y esta circunstancia, unida a las malas comunicaciones que tiene Benizar, provocaron un episodio que está muy presente en la memoria colectiva de los vecinos: "A un hombre le dio un infarto y la ambulancia tardó una hora y media en venir. Luego otra hora y media para llegar al hospital más cercano (en Caravaca)", comenta Romero.

Los vecinos de Benizar a las puertas del colegio electoral. El pasado mes de febrero decidieron en una asamblea no votar en estas elecciones como señal de protesta. Víctor Peñalver

Los habitantes del pueblo no entienden "cómo pagando los impuestos tan altos, como si viviéramos en una ciudad, tenemos estos servicios tan lamentables", exclama un vecino mientras coloca su puesto del mercado en la calle principal. Uno de los que merodean por la zona tiene un pequeño negocio hotelero y acude a hablar con este periódico a petición de los vecinos: "¡Cuéntale lo importante que es aquí el turismo rural!", espetan. Moratalla ha visto cómo se ha incrementado el turismo en el municipio en los últimos años "y eso es gracias a Benizar. No entiendo por qué nos tienen desatendidos. Mira, un amigo de aquí tiene una casa en Benidorm y me dijo que paga menos de IBI allí que en Benizar", lamenta el empresario.

PP y PSOE, los que más pierden con la abstención

Entran dos personas a votar; la urna ya no está vacía. Son las 11:00 y se monta un poco de revuelo: "Por ahí viene el voto por correo", se escucha al fondo. De las 9 personas que solicitaron el voto por correo solo lo han ejercido 8: "Esto es un movimiento pacífico. No obligamos a nadie ni presionamos para que no vote", recuerda Ana Romero.

La protesta de los habitantes del pueblo ha llamado la atención de los medios de comunicación Víctor Peñalver / Benizar (Moratalla, Murcia)

Benizar posee la segunda mesa electoral más grande de todo el término municipal de Moratalla. Además, esta zona registraba, hasta la fecha, una elevada cifra de participación. En las pasadas elecciones generales de 2016 el 70% del censo ejerció su derecho y el resultado fue 35% PP, 34%PSOE, 21% Podemos y 8% Cs.

"Llevamos muchos años votando y no hemos conseguido nada. Vamos a probar con no votar a ver si así cambia algo. Por lo menos ya hemos conseguido una cosa: dar visibilidad a los problemas que tiene este pueblo abandonado de la mano de Dios", comenta la portavoz vecinal, y avisa que para las elecciones del 26 de mayo "haremos lo mismo. No votaremos si nadie nos da una solución".