El colectivo LGTBI convoca una nueva manifestación frente a la Asamblea Regional

Alrededor de un centenar de personas se han reunido de nuevo en una concentración convocadada por el colectivo LGTBI Galactyco el jueves 4 de julio a las 19.00h en la puerta de la Asamblea Regional en Cartagena. El motivo de esta concentración, al igual que la celebrada el pasado día 2, ha sido el "escaso respeto que la comunidad LGTB está recibiendo por parte de algunos grupos políticos que están negociando para llegar al Gobierno regional con los derechos de las personas LGTB, de las mujeres y de los derechos humanos en general".

Galactyco acusa a Vox de querer "derogar o modificar" la Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, lo que, según el colectivo, ha llevado al Partido Popular "a utilizarnos como moneda de cambio para lograr la presidencia de la Comunidad".

Tras las primera sesión de investidura fallida Vox y PP "busca por todos los medios que Ciudadanos acceda a las peticiones de la extrema derecha", denuncian desde la asociación, que critica que desde la derecha planteen recurrir "algunos artículos de la Ley ante el Tribunal Constitucional, como ya hizo el PP con la Ley del Matrimonio Igualitario en 2005".

La "negación" de las violencias machistas por parte de los de Abascal es otro de los motivos de esta concentración. Según Mar Tornero, vicepresidenta de Galactyco, "fue una vergüenza que el presidente López Miras asumiera ese rol en el debate de investidura, haciendo un juego de palabras con el dolor y el sufrimiento de tantas familias, y mujeres asesinadas a manos de sus parejas. Mientras el presidente en funciones satisfacía con su discurso a Vox, otra mujer era asesinada en nuestro país".

"Ciudadanos nos aseguró el pasado martes que no iban a firmar acuerdos con Vox y que quieren trabajar por el colectivo LGTBI, pero no nos lo creemos porque no lo han hecho cuando han estado gobernando con el PP en la anterior legislatura", dijo Tornero a este diario. "El caso es que esta mañana se han sentado a negociar los tres y, además, Cs ha apoyado la investidura de López Miras, quien hizo claramente un discurso destinado a Vox. Estamos alarmados", añadió la vicepresidenta del colectivo.

José María García, de Galactyco, dijo que "Todos aquellos partidos que están negociando con nuestras libertades y con nuestros derechos, nos van a encontrar de frente y vamos a denunciar cualquier intento de retroceso".

Desde la pasada concentración el colectivo ha recibido apoyos y adhesiones a su reivindicación desde el Paro Internacional de mujeres, Yayoflautas Cartagena, Unidas Podemos Izquierda Unida Equo, PSRM-PSOE, Movimiento Ciudadano de Cartagena, No te prives, ASFAGALEM, Chrysallis AFMT, Asociación Memoria Histórica de Cartagena, UGT, CCOO, Región de Murcia Laica, Podemos Región de Murcia, Juventudes Socialistas de Cartagena, Vihsibles y Plataforma por la Biprovinciallidad de la Región de Murcia 2es+.