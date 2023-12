Joaquín Reyes (humorista): “A veces fantaseo con presentarme a la alcaldía de Murcia; creo que daría batalla”

Es muy probable que la primera vez que supiese de la existencia de Albacete, fuera cuando me enteré de que antes estaba unida a Murcia. Y me dejó impactado eso de que, además de mi ciudad, llamada Murcia, y de toda una provincia con ese mismo nombre llena gente, hubiera otra provincia que formó un todo junto con mi tierra. Por esa misma época, en los años 80, yo veraneaba en Torrevieja, provincia de Alicante, y tenía amigas y amigos que eran de Orihuela, de Callosa y de otras poblaciones cercanas que también tenían vínculos con Murcia, y que usaban palabras similares a las mías y un acento que me parecía una mezcla muy graciosa de lo que yo hablaba y de otra forma distinta de hablar.

Los actuales límites provinciales, surgidos de la división que llevó a cabo el ministro Javier de Burgos en 1833, fueron en origen más administrativos que otra cosa. Este asunto se ha estudiado mucho, pero si tiramos de fuentes históricas y nos vamos más allá del siglo XIX, podemos comprobar que la actual Región de Murcia es una versión muy reducida de lo que en otro tiempo fue este rincón del sureste peninsular, lleve el nombre que lleve. Al pueblo y a sus lazos sociales y culturales, por mucho que quieran, les pasa lo que al campo: que no se les puede poner puertas.

Los lazos que tiene la gente en esos espacios difusos y ricos que llamamos fronteras a todo alrededor de la provincia de Murcia, están más que claros cuando recorremos lugares como Vélez Blanco y Vélez Rubio, Socovos, Yeste, Férez, Hellín, Villena u Orihuela, por poner solamente unos ejemplos. Ahí podrá haber carteles que dividan el terreno, pero a la cultura no hay cartel que la divida.

Hoy, en Elegí un mal día, vamos a hablar con un dandi manchego que nació en Albacete en 1974, cuando dicha provincia formaba un todo con la de Murcia. Joaquín Reyes Cano es licenciado en Bellas Artes, ilustrador y dibujante, escritor y guionista, humorista y actor, 'showman' en cualquier medio y mente brillante. Cofundador de La Hora Chanante y de Smonka en Paramount Comedy, de Muchachada Nui en La 2 de Televisión Española, y más tarde de Museo Coconut, de Retorno a Lilifor, de Capitulo Cero... También presentó Cero en Historia, para Movistar Plus, y ha participado en multitud de películas, series y programas.

Si no digo que para mí ha sido una gran alegría que Joaquín Reyes haya querido participar en Elegí un mal día, estoy ocultando la verdad. Agradezco su tiempo y su predisposición para grabar esta conversación en la que dice muchas cosas de broma y en serio, todas dignas de escucha: de dónde viene su relación con Murcia, lo mucho que le gusta nuestro acento, la rabia que le dan las bromas irrespetuosas hacia nuestra tierra, los límites del humor, la relación de la derecha con el poder, su gusto por la gastronomía murciana y por Salzillo, cómo se gestó aquel maravilloso sketch de ‘Salvemos la huertica’… Y mucho más.

Os dejo ya con la conversación con Joaquín Reyes en Spotify, que podéis escuchar pinchando en este enlace.

Nota: si tienes Spotify Premium, podrás escuchar las canciones completas que se incluyen en el programa; si no, escucharás un fragmento aleatorio de 30 segundos.

Algunas frases de Joaquín Reyes que escucharás en el pódcast:

“Soy un dandi manchego, con todo lo que eso significa”.

“Te voy a dar una exclusiva huertana: estoy escribiendo una nueva novela en torno a un artista conceptual y a las aventuras que corre”.

“Valoro mucho la confianza que (Paramount y TVE) depositaron en nosotros para hacer lo que quisiéramos, con libertad creativa”.

“Chanante y Muchachada son el mismo programa, más allá del cambio de canal y de nombre; seguimos con el mismo formato mientras nos dejaron”.

El acento murciano

“Mi trabajo de campo sobre el acento murciano abarca más de dos décadas, y cuando yo fui a Murcia por primera vez, el acento no era tan marcado en la ciudad; en los alrededores sí. Creo que la gente joven ha acentuado su acento. La gente joven en Murcia tiene más acento que antes. Por ejemplo, antes se decía la palabra acho, pero ahora se dice mucho más”.

“Hay un castellano estándar en los medios de comunicación, pero no me parece mal que la gente hable con su acento, y creo que esos prejuicios se van salvando. A mí el acento murciano me gusta, me parece que es un acento muy gracioso. Es tierno, cariñoso y sexi”.

Su relación con Murcia

“En mi papel de murciano consorte, he tendido puentes entre Albacete y Murcia. Es una labor callada que no espero que nadie me reconozca, pero que se sepa”.

“He ido muchísimo a Murcia, en Murcia lo gozo; la gente de Murcia es muy abierta y muy graciosa. Cuando voy por Murcia, tú no sabes el cariño que me muestran”.

“Mi mujer es murciana, de padre murciano y de madre manchega. La conocí en Albacete y ahí surgió el amor. Y cuando uno se enamora de una murciana… ¿qué voy a decir? Se queda ya prendao”.

“Valoro que en mi casa no me bailen el agua; la gente que trabajamos en esto, estamos siempre en peligro de volvernos gilipollas totalmente”.

“Mi mujer me da su opinión sincera sobre las cosas que escribo y me fio de su criterio. Vivir con un cómico es horrible”.

Los chistes hacia / en contra de Murcia y los límites del humor

“La gente de Murcia es muy risueña. Si haces una broma cómplice, se ríen”.

“El chiste es una burla y la burla recae siempre sobre alguien. Si tienes complicidad con esa persona, se va a reír, y si le molesta te lo va a decir”.

“Hay un tole tole con la frase de ‘no se puede hacer humor de nada…’. Eso no es verdad. Y no es verdad que estemos ahora peor. Esos comentarios los hace siempre gente desde el privilegio, gente que, por cierto, te metes con ellos y se enfadan”.

“Lo que dijo Alfonso Guerra es esperpéntico. Lo que pasaba en los años 80 es que se hacía bromas sobre colectivos que, los pobres, se tenían que aguantar, y era una burla permanente hecha con muy poco cariño. Eso hoy se ha superado. Así que la gente que está añorando esos paraísos perdidos… Que se dedique al senderismo”.

“¿Cómo se puede sostener que en los años 80 había más libertad? Es probable que tú hayas perdido tus privilegios o te sientas cuestionado, y eso te moleste, pero lo otro no es verdad. Pero esto se repite y la gente al final se lo cree”.

“Cuando yo empecé, había más temas tabúes que ahora. Hoy tú puedes hacer bromas con lo que sea, la cuestión es el enfoque y si es una broma cómplice o no”.

“Murcia es una región muy conservadora; a mí me gustaría que fuera más progresista”

“La relación de la derecha con el poder en este país es muy curiosa. Ellos cuando gobiernan pueden hacer casi de todo, y la izquierda no. Lo estamos viendo ahora, con la crítica a este gobierno”.

“Aznar decía hace poco que esto era una declaración de guerra…¿Usted sabe lo que es una declaración de guerra, o es otra de las metáforas hiperventiladas de la derecha?”.

“Todo esto no son boutades, forma parte de una estrategia muy bien definida, una estrategia de deslegitimación de las instituciones, y esto lo hace ahora mismo la derecha, pero es una estrategia de la extrema derecha. Llámalo trumpismo o como quieras. No pueden soportar estar fuera del poder”.