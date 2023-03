La integración del AVE a Pamplona supondrá 490 millones y la línea Zaragoza-Castejón hasta 2.000

La construcción del tren de alta velocidad en el tramo de la Comarca de Pamplona (Campanas-Zuasti) tendrá una inversión de unos 500 millones de euros, y el tramo de Zaragoza a Castejón se estima en una inversión de entre 1.200 y 1.500 millones de euros. Será una inversión total de unos 1.600 o 2.000 millones de euros, en función de las distintas alternativas que finalmente se ejecuten. La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Xavier Flores, y el director general de Planificación y Evaluación de la red ferroviaria del Ministerio, Casimiro Iglesias, han presentado este martes en el Palacio de Navarra los estudios informativos de la red ferroviaria de la Comarca de Pamplona y del tramo Zaragoza-Castejón.

En el primer caso, el estudio informativo plantea el recorrido del tramo Campanas-Zuasti, de 24 kilómetros, bordeando Pamplona, lo que permitirá suprimir el bucle ferroviario, con una nueva estación en Echavacoiz. La alternativa por la que apuesta el estudio prevé una inversión de 499 millones de euros, aunque hay distintas variantes de mayor o menor coste. El tramo entre Zaragoza y Castejón cubre unos 80 kilómetros de los que aproximadamente la mitad transcurren por Navarra. Las alternativas previstas en el estudio recogen una inversión de entre unos 1.250 millones de euros y cerca de 1.500 millones. Ejecutadas las obras, el tiempo de viaje entre Zaragoza y Pamplona será de una hora. Además, Tudela tendrá estación de alta velocidad.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, según recoge Europa Press, ha asegurado que la llegada de la alta velocidad a Navarra “avanza y lo hace de manera indiscutible en su fase de planificación y de ejecución de obras”. “2022 ha sido el año de mayor ejecución de inversión del AVE en Navarra, con una inversión de cerca de 70 millones, y 2023 va a ser un año calve para desarrollar del tren de altas prestaciones”, ha explicado. Chivite ha indicado que con la presentación de estos estudios “queda claro que estamos ante nuevos y decisivos avances para la llegada del AVE a Navarra”.

En la misma línea, el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Xavier Flores, ha comentado que, con esta presentación, “se dibuja el futuro de la red ferroviaria y se muestra claramente el compromiso del Gobierno de España con Navarra y Pamplona para definir cuáles serán los trazados de la alta velocidad por Navarra y empezar el contador de la tramitación administrativa necesaria y que pone el pistoletazo de salida para que un día sea una realidad”. “Todas las grandes obras han tenido un día como este de presentación de estudios informativos”, ha destacado.

Respecto al horizonte temporal para la construcción de estos dos tramos, Xavier Flores ha afirmado que “los plazos en las grandes infraestructuras no son inmediatos, nos gustaría que el año que viene fuese una realidad, pero la legislatura que viene va a ser la de acabar todo el tramo Castejón-Campanas y que por fin empiecen a circular trenes de alta velocidad por Navarra, eso será un realidad”. Respecto a los tramos de Campanas-Zuasti y Castejón Zaragoza, ha confiado en que la próxima legislatura “podamos tener perfectamente definidos estos proyectos” y poder tener el inicio de alguna obra. Preguntado sobre la posibilidad de sacar la vía ferroviaria de Tudela, Flores ha señalado que “es compatible el estudio informativo con la posibilidad de sacar la línea de Tudela, es una decisión que se ha de hablar con el Ayuntamiento y estamos abiertos a estudiar esto, y que se saque o no la línea no debe afectar” a que las labores avancen.

En los próximos días el estudio se someterá al trámite de información pública

Los estudios informativos se someterán en los próximos días al trámite de información pública y audiencia, dando así los siguientes pasos hasta su aprobación definitiva. El objetivo del estudio informativo relativo a Pamplona, que incluye la nueva estación, es triple: desarrollar el tramo de la línea de alta velocidad Campanas-Zuasti; garantizar las conexiones en ancho estándar y ancho ibérico a los centros de producción de tráfico de mercancías en el entorno de Pamplona (terminal de Noain y polígono de Lanbaden), y configurar la nueva red ferroviaria en la comarca de Pamplona, formando un corredor único de la línea de alta velocidad y la línea convencional, así como la nueva estación de Pamplona, lo que permite eliminar el bucle ferroviario.

En el estudio se han analizado seis alternativas, que responden a la combinación de dos alternativas de trazado para el tramo Campanas-nueva estación de Pamplona (2 y 3) con otras tres variaciones funcionales sobre un único trazado entre la nueva estación y Zuasti (A, B y C). La alternativa 1 se descartó en fases previas del estudio.

Las alternativas 2 y 3 se diferencian por su trazado entre Campanas y la estación de Pamplona. Así, el trazado de la alternativa 2 discurre por las inmediaciones de las localidades de Beriáin, Salinas de Pamplona y Esquíroz, muy próximo al aeropuerto de Noáin. Mientras, el trazado de la alternativa 3 propone un nuevo corredor más alejado de los principales núcleos de población, bordeando Salinas de Pamplona y Esquíroz por la zona oeste, para acceder después hacia la nueva estación de Pamplona desde Cizur Menor. Las alternativas funcionales A, B y C se diferencian por el número y el ancho de vías entre la estación de Pamplona y Zuasti. Así, la alternativa A contempla una vía estándar y una ibérica; la B, dos vías estándar y una ibérica y la C, una estándar y una mixta.

Las alternativas de trazado confluyen en la nueva estación de Pamplona, punto fijo de paso, situada en la franja que se reservaba en los instrumentos de planificación urbanística de Pamplona para la estación, en el extremo sur del término municipal de Pamplona, colindante con el de Cizur, siguiendo una alineación sensiblemente paralela a la AP-15. Finalmente, el estudio propone la denominada 'Alternativa 3B', en la que se opta por una configuración con tres vías, dos de ancho estándar y una de ancho ibérico para el tramo Pamplona y Zuasti. El coste estimado de esta alternativa es de unos 490 millones de euros (IVA incluido).

Asimismo, este estudio plantea el diseño de la nueva estación de Pamplona, que contará con siete vías, de las que cuatro serán exclusivas de ancho estándar. La estación se ubica sobre una losa de 205 metros de longitud y 67 de ancho, en una zona en la que la línea se halla deprimida entre 12 y 14 metros respecto al terreno natural. Esta disposición es funcionalmente adecuada, resulta coherente con los criterios del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) y es compatible con una prolongación de la cubrición, de acuerdo con lo que se determine en la ordenación urbanística de detalle de la zona.

Con independencia del estudio anterior, se ha desarrollado el 'Estudio informativo de la nueva línea de alta velocidad Zaragoza-Castejón'. El estudio informativo se plantea para una línea de alta velocidad apta para tráfico mixto, de viajeros y mercancías, incluyendo conexiones con LAV Madrid-Barcelona (ambos sentidos), conexiones con líneas Castejón-Pamplona y Castejón-Logroño, y conexiones con los centros logísticos del ámbito (ZaragozaPLAZA, Grisén y Stellantis Zaragoza).

Esta actuación permite una reducción de tiempos de viaje de en torno a 30 minutos que, junto con las obras en marcha entre Castejón y Pamplona, supondrán un tiempo de viaje Zaragoza-Pamplona de 1 hora. El coste estimado de las alternativas planteadas es de entre 1.253 y 1.447 millones de euros. El estudio informativo establece una única parada intermedia en la comarca de Tudela, en la que se prevé una nueva estación de alta velocidad. Para el paso de la línea por la localidad se definen dos alternativas, ambas fuera del casco urbano, sin que el estudio informativo se decante por proponer ninguna de ellas.