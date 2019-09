El Alarde de Hondarribia da un paso hacia la normalización: con plásticos negros pero sin polémica

Los plásticos negros y los carteles han estado presentes también este año durante el desfile de la compañía Jaizkibel -que defiende la presencia de mujeres como soldados- durante el Alarde de Hondarribia, que se ha celebrado este domingo en la localidad guipuzcoana. Sin embargo, el ambiente ha estado más calmado y la tensión no ha sido tan notoria como en otros años. Los grupos municipales de la localidad habían pedido, por unanimidad, a través de una declaración institucional, "responsabilidad" y "respeto" en esta fiesta.

Oihana Etxebarrieta ha dirigido a los 600 integrantes de la compañía mixta a las 8:00 de la mañana de este domingo 8 de septiembre, bajo la lluvia, con un ambiente tranquilo y sin mayor polémica que la de algunos plásticos negros y carteles en los balcones apoyando el alarde tradicional, como por ejemplo una gran pancarta en la que se podía leer 'Jaizkibel agresor, con la complicidad de los partidos', en euskara, y gente dando la espalda, pero también otros aplaudiendo y alguna pancarta del movimiento feminista en apoyo a Jaizkibel. La compañía mixta ha recordado que está prohibido lucir plásticos contra el desfile mixto y, este año, a diferencia de otros, en vez de desplegar grandes plásticos negros en las calles, algunas personas los han llevado puestos por encima a modo de chubasqueros.

Por su parte el alarde tradicional, que cuenta con la participación de en torno a 5.000 hombres y 20 cantineras en 20 compañías, comandados por tercer año por el burgomaestre Iñaki Sagarzazu, ha desfilado con normalidad, una hora después, desde los jardines de Gernikako Arbola.

La directora de Emakunde, Izaskun Landaida, el Ararteko, Manuel Lezertua, el teniente de diputado general y diputado de Cultura de Gipuzkoa, Denis Itxaso, el portavoz de EH Bildu en Juntas de Gipuzkoa, Juan Karlos Izagirre, así como representantes de Podemos Euskadi y de Ezker Anitza-IU, han estado presentes en esta fiesta para mostrar su apoyo a Jaizkibel. Landaida ha recordado que las tradiciones "tienen que adecuarse a los nuevos tiempos" y ello "no supone ir contra la tradición", sino "ofrecer los mismos derechos a mujeres y hombres".

Hondarribiko Emakumeak ha publicado un comunicado tras ambos desfiles señalando que "a pesar de la solicitud de protección que se ha hecho por parte de cientos de personas, una vez más se han sentido desprotegidas". "Los apoyos de la manifestación han ocupado la calzada al paso de Jaizkibel, nos han insultado e incluso amenazado". Por ello, han indicado lo siguiente: "Nosotras dimos nuestra palabra y la vamos a cumplir, por lo que deseamos anunciar que hoy por la tarde no protestaremos".

El alcalde de Hondarribia, Txomin Sagarzazu, propuso cambiar los horarios para evitar que ambos desfiles coincidieran en la calle Mayor, decisión que, según Oihana Etxebarrieta no es acertada, no solo "porque en el momento de proponerla lo hizo a través de los medios de comunicación en lugar de dirigirse a las compañías, sino porque pone a Jaizkibel en el foco del problema y se aleja de lo que realmente se está buscando": que haya un único desfile para todo el pueblo y no dos paralelos. Sin embargo, Hondarribiko Emakumeak sí que ha mostrado su satisfacción a la propuesta.