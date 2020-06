Movilidad solo dentro de la comunidad autónoma, discotecas cerradas y apertura de guarderías: esta es la guía de la fase 3 en Euskadi

Los viajes a provincias de comunidades limítrofes no serán posibles en Euskadi en la fase 3. Sin embargo, sí estará permitida la movilidad por todo el territorio vasco, sin límites. Esta nueva fase de la desescalada del confinamiento por el coronavirus en la que Euskadi se adentrará a partir de este lunes permite una mayor flexibilización de ciertas actividades y otorga a las comunidades el control de las medidas de seguridad. Entre las singularidades de la Comunidad Autónoma Vasca a diferencia del resto del Estado, se encuentra, además, que las discotecas y bares nocturnos no podrán abrirse al público.

Así lo han confirmado la Consejera de Salud, Nekane Murga y la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia este sábado durante la rueda de prensa en la que han actualizado los datos referentes a la situación del coronavirus en Euskadi y de la desescalada.

A pesar de estas flexibilizaciones de las medidas del confinamiento, Tapia ha querido recordar que "esto no ha terminado" y que el "virus sigue entre nosotros", por eso ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se respeten las distancias sociales y se acaten las restricciones que aún seguirán vigentes en todo el territorio vasco.

Movilidad solo por Euskadi

En la fase 3 la movilidad será ilimitada entre las tres provincias vascas. Las personas podrán desplazarse sin limitaciones de ningún tipo por todo el territorio. No obstante, se mantendrá la franja horaria prioritaria para personas mayores de 70 años y colectivos vulnerables entre las 10:00 y las 12:00 y las 19:00 y las 20:00. Una medida, que según Tapia, se mantiene para que estos colectivos se sientan seguros a la hora de salir a la calle, pero no implica que el resto de personas no puedan utilizar dichas franjas para sus actividades. Por el momento, queda descartada la movilidad a provincias limítrofes de otros territorios aunque se encuentren en la misma fase.

"Si bien inicialmente parecía que esa movilidad podía ser posible siempre de acuerdo con los presidentes de las comunidades autónomas concernidas, en este momento el Ministro Illa creo que lo dejó bastante claro ayer, entre tanto esas comunidades se encuentren en fase 3 aunque exista acuerdo eso no va a ser posible por tanto vamos a esperar a terminar la fase 3, a levantar el estado de alarma y a que eso pueda ser posible", ha apuntado Arantxa Tapia.

Se recupera el 100% del transporte y reuniones de 20 personas

Se podrán recuperar las frecuencias y aforos al 100% para los transportes terrestres de viajeros –ferrocarril y carretera–, que se desarrollen íntegramente en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País vasco. Será obligatorio el uso de mascarilla durante todo el trayecto y procurando que las personas mantengan entre sí la distancia de seguridad interpersonal.

En la fase 3, además, estarán permitidas las reuniones familiares y sociales de hasta un máximo de 20 personas, en viviendas y locales privados o en espacios abiertos de uso público, respetando las normas de protección personal y distancia física establecidas por las autoridades sanitarias.

Guarderías y 'udalekus'

Uno de los paquetes de medidas "singulares" por las que ha apostado el Ejecutivo vasco es la "conciliación". Es decir, medidas para posibilitar la conciliación entre la reanudación del trabajo y la vida familiar de aquellos padres, madres, abuelas y abuelos que tengan menores a su cargo. Por ello, se permite la apertura de guarderías y escuelas infantiles de atención a niños y niñas de cero a tres años, limitando el aforo al 60% de la capacidad o ratio máximo habitual.

En cuanto a las conocidas como colonias o udalekus, se podrán reanudar de acuerdo a la regulación que establezcan las instituciones competentes, con los siguientes límites de aforo: cuando se llevan a cabo al aire libre, se limitará el número de participantes al 60% de la capacidad máxima habitual de la actividad, con un máximo de 200 participantes, incluyendo monitores y monitoras. Cuando se lleven a cabo en espacios cerrados se limitará el número de participantes al 60% de la capacidad máxima habitual de la actividad, con un máximo de 80 participantes, incluidos los monitores y monitoras. En ambos casos, durante el desarrollo de las actividades se deberá organizar a las personas participantes en grupos de hasta un máximo de 15, incluidos los monitores y monitoras.

Tapia ha recalcado que los parques infantiles exteriores podrán abrirse siempre y cuando los Ayuntamientos lo consideren oportuno.

Educación

En esta fase se reanudará la actividad educativa y de formación presencial en el Centro de Internamiento de menores Ibaiondo y en los Centros Territoriales para la Atención Educativa Hospitalaria, Domiciliaria y Terapéutico-Educativa.

En el ámbito educativo y de formación universitario, las universidades ubicadas en la CAE podrán realizar actividades académicas presenciales en aquellos casos en los que dicha actividad no resulte factible de forma no presencial. Asimismo, se podrá flexibilizar y desarrollar la actividad de formación continua, titulaciones no oficiales, y dirigida a profesionales. En cuanto investigación de excelencia, así como en el resto de los laboratorios y los servicios de apoyo a la investigación y administración, se habilita la actividad presencial plena.

Discotecas cerradas y turismo con hasta 30 personas

Las sociedades gastronómicas o txokos podrán abrir sin límite de aforo, siempre que se asegure la debida distancia física de dos metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. Se permite el acceso al interior y el servicio en barra con distancia física de dos metros entre clientes o grupos de clientes. Sin embargo, las discotecas y bares nocturnos se mantendrán cerradas durante esta fase.

En los establecimientos y locales comerciales, minoristas, mercadillos, centros y parques comerciales: el aforo máximo será del 60%, que se deberá respetar igualmente en los espacios comunes y espacios recreativos si los hubiera.

Las zonas comunes de hoteles y alojamientos turísticos tendrán un límite de aforo al 60% con mantenimiento de la distancia mínima de seguridad interpersonal. Y en cuanto al turismo activo y naturaleza y actividad física, las actividades se podrán realizar con un máximo de 30 personas y respetando la distancia mínima de seguridad interpersonal.

Espacios culturales

Se permitirán las actividades culturales como bibliotecas, museos, recintos feriales, salas de exposiciones y cines con un aforo máximo del 60%. En cuanto a las actividades culturales en espacios cerrados, el aforo máximo permitido será del 60% de su capacidad autorizada, hasta un máximo de 80 personas, con butaca preasignada. Al aire libre el aforo máximo permitido será del 60% de su capacidad autorizada, hasta un máximo de 1.000 personas, con asiento preasignado.

Abren las instalaciones deportivas y se permite el uso de vestuarios y duchas

Se permitirá la apertura de las instalaciones deportivas, incluidas las piscinas con un aforo máximo del 60% de su capacidad autorizada. La novedad en la fase 3 es que se permite el uso de vestuarios y zonas de duchas, siempre respetando la distancia mínima interpersonal.

Se permite la reanudación de entrenamientos en grupo, con interacción entre deportistas, en los deportes de remo banco fijo y pelota en sus diferentes disciplinas, con el fin de preparar el inicio de las competiciones correspondientes a partir del 20 de junio. En el resto de las disciplinas deportivas siguen permitidas la práctica y los entrenamientos en grupo, cumpliendo la distancia mínima de seguridad interpersonal.

Siete fallecidos y cuatro positivos por PCR en las últimas 24 horas

En cuanto a los datos del coronavirus en Euskadi presentados este sábado por la Consejera de Salud, Nekane Murga, en las últimas 24 horas se han registrado 7 muertes más por Covid-19, con lo que ha alcanzado los 1.571 fallecimientos desde que comenzó la pandemia del coronavirus. Además, se han confirmado cuatro nuevos casos positivos mediante pruebas PCR y 61 por test rápido.

A lo largo de este pasado viernes se realizaron en total 4.009 pruebas (2.708 PCR y 1.301 test rápidos). Los nuevos positivos confirmados a lo largo del viernes por PCR, prueba que detecta si una persona contiene el virus y está enferma en ese momento, fueron cuatro, los mismos en la jornada anterior. De ellos, tres se detectaron en Bizkaia y uno en Álava.