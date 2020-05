Algunas terrazas de Bilbao se ven obligadas a cerrar ante la imposibilidad de mantener las medidas de distanciamiento social

Este lunes ha sido el primero en el que, después de dos meses, los bilbaínos -al igual que el resto de vascos- han podido salir a las terrazas a tomar algo con amigos, una de las posibilidades que da la extraña fase 1 de Euskadi que a diferencia del resto de España, no permite las reuniones en casa ni recomienda moverse del municipio.

Una de las zonas de Bilbao que más revuelo a suscitado ha sido la calle Ledesma, conocida por ser uno de los sitios 'clave' de la ciudad para pasar el rato y tomar algo. Cerca de las 14.00 de la tarde, las terrazas de esa calle bilbaína han sido las protagonistas de imágenes y vídeos que en pocos minutos se han hecho virales por mostrar una gran cantidad de personas, tanto sentadas como de pie, sin respetar las medidas de seguridad. Tal ha sido el impacto en redes, que dos patrullas de la Policía Municipal han tenido que acudir al lugar. “Han ido un par de patrullas, se ha avisado a las personas que había ahí, pero no nos consta que se haya interpuesto ninguna multa”, señalan fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco a este periódico.

Una de esas terrazas era la del bar El Puertito de Ledesma, que, ante lo ocurrido, se ha visto obligado a cerrar su terraza debido a "la imposibilidad de mantener las medidas de distanciamiento social”. "Hemos tenido que cerrar la terraza a las tres horas de abrir porque no se estaban dando las mínimas condiciones de seguridad que consideramos necesarias actualmente. Y no sabemos cuándo volveremos a abrir", indica Jon Romaña, uno de los propietarios del local.

Calle Ledesma de Bilbao. Primer día en la fase1. Solo las terrazas con el 50% de su aforo habitual decian, se debe mantener la distancia de seguridad entre las personas decian, la separación de las meses debe ser de 2 metros y, como máximo, puede haber 10 personas juntas decían. pic.twitter.com/h82oSEeDSZ — Ibon Perez (@ibonpereztv) May 11, 2020

Desde el Ayuntamiento se ha anunciado que desde esta misma tarde se establecerán patrullas fijas, en colaboración con espacio publico, para controlar así que se respete la normativa en determinados entornos típicos de terrazas.

Dudas sobre qué se puede hacer y qué no

"Por la mañana nos hemos enterado de que no podíamos juntarnos en las casas así que para poder vernos tenemos que venir a los bares. No sabemos bien qué podemos hacer o qué no. ¿Solo podemos pasear una hora con nuestros hijos, pero podemos estar toda la tarde en una terraza? ¿Puedo ir a ver a familiares a los pueblos de al lado? No entiendo nada", señala Maite Sanz, que ha quedado para reunirse con sus amigas en una cafetería del centro, que tiene terraza.

El descontento de los hosteleros de Bizkaia, por el hecho de que abrir con las condiciones de seguridad impuestas por el Gobierno puede llevar sus negocios "a la ruina", hizo que muchos de ellos se replantearan si les convenía abrir sus bares durante la fase 1 de la desescalada por el coronavirus e incluso, en la fase 2. Para apoyar a los hosteleros, el Ayuntamiento de Bilbao ha abierto este lunes un plazo de solicitudes de terraza para que los bares puedan disponer de más espacio. Además, flexibilizarán los requisitos para instalarlas. Eso así, lo hará a partir de la fase 2 que está previsto que comience, si la situación lo permite, el próximo 25 de mayo.

Intervenciones policiales en Vitoria

A última hora de la tarde en Vitoria, concretamente en la Plaza de la Provincia, detrás del Palacio de la Diputación, la Policía Municipal ha tenido que intervenir al ver que un grupo de jóvenes que se encontraban en una terraza no respetaban las medidas de distanciamiento social. Finalmente, han optado por desalojar la terraza.